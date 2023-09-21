РФС в конце года нужно принять решение о возможном переходе в АФК

Президент РФС высказался на тему возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Сейчас мы ведём переговоры с УЕФА [о возвращении российских команд]. В ближайшее время, в зависимости от результатов переговоров, нам нужно будет принимать решение — или мы действительно остаёмся в УЕФА , или рассматриваем возможность смены конфедерации. Решение нужно будет принять в конце года.