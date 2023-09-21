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РФС в конце года нужно принять решение о возможном переходе в АФК

вчера, 18:22

Президент РФС Александр Дюков высказался на тему возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Сейчас мы ведём переговоры с УЕФА [о возвращении российских команд]. В ближайшее время, в зависимости от результатов переговоров, нам нужно будет принимать решение — или мы действительно остаёмся в УЕФА, или рассматриваем возможность смены конфедерации. Решение нужно будет принять в конце года.

Официально мы можем сменить конфедерацию самостоятельно. Но без неофициального согласия и одобрения ФИФА сменить конфедерацию не сможем, это тоже нужно учитывать. То есть это не решение президента Российского футбольного союза, формально это решение исполкома, но я хочу, чтобы по таким важным поводам было консолидированное решение всей футбольной общественности, потому что это важный и ответственный вопрос.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:38
Были же озвучены условия возвращения России по футболу на международную арену: пока в*йна - х.. на! Выводы делайте сами.
7stars2
7stars2 ответ ТерSpark (раскрыть)
сегодня в 00:12
Ты болен или дурак в футболе. Какой чемпионат брикс?!))))
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:23, ред.
Просто платить взнос в карман европейцам и платить в карман азиатам это разное. бюджеты разные у турниров. Даже если мы не участвуем, мы потенциально отнимаем часть кормушки у одной головы горыныча и даем другой голове. Обидеть недружелюбную голову хочется ведь. Участвовать не будем, но платить одному из них обязаны. В азии коррупции в футболе меньше, футбол там менее развит, а условный миллион евро взноса для европы фигня, а азиатскому турниру это приличная сумма

Играть мы не будем, а платить европе не хочется. Играют в дипломатию. "Мы платим, а вы думаете, как бы мы пораньше играть стали"

upd. Сейчас читаю вот: "Президент ФИФА Инфантино заявил, что не исключает возможности участия сборной России в следующем Чемпионате мира по футболу". Дипломатия, заигрывание с ФИФА
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:45
Азия. Африка ...
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:23
ФИФА не принимает решения по лишению нас игр под эгидой УЕФА. Она лишь принимает к сведению решение УЕФА. Если РФС договорится с АФК, то ФИФА не станет препятствовать. Для игр на ЧМ нужно согласие всех ассоциаций. И если УЕФА против нашего участия в ЧМ, то ФИФА естественно, по уставу, не разрешит нам играть на ЧМ. Но в ЧА и в клубных турнирах, под эгидой АФК, мы сможем играть, если договоримся с ними. Трудность такого решения лишь в том, что, как ты правильно заметил, в АФК присутствуют и Австралия, и Япония, и Тайвань, и ещё несколько стран, которые будут против нашего участия в АФК. Так что даже пытаться, по моему мнению, не стоит.
ТерSpark
ТерSpark ответ 7stars2 (раскрыть)
вчера в 21:12
Эти непонятные как ты говоришь узбекские клубы показывают хороший футбол в азиатской лиге чемпионов и сборная Узбекистана не слабая.
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 21:10
Организовать чемпионат БРИКС и вот вам чемпионат мира. А японцы, корейцы пусть с этими европейцами играют.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:01
И в Азии мы не будем играть ни в кубках, ни в турнирах клубных , или сборных по известной причине. Клубы как минимум 4-х стран Азии откажутся играть с нами и АФК не пойдет на искажение результатов и примет решение - для обеспечения спортивного принципа и безопасности проведения матчей с участием сб. России не принимать нас в АФК, либо так же как сейчас - член УЕФА без права на турниры. Так что это иллюзии все.
7stars2
7stars2
вчера в 20:58, ред.
У кого там чешется в одном месте? Кому не терпится сделать какую-нибудь дурь, по которой будем жалеть?!?! Ну, угомонитесь...подождите!!! Я например хочу смотреть лигу чемпионов и лигу европы с нашими командами... Я не хочу даже думать о том чтобы Российские клубы ходили по полю с непонятными клубами узбекистана или индии... Что за идиотизм?!?! К тому же кто сказал, что мы можем , что нам разрешат отбираться на ЧМ от азии?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:57, ред.
А почему не в КОМНЕБОЛ..???
Какие нам коврижки с этой АФК???
Да никаких...
Бегая по ассоциациям респекта к себе не взыщем...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:06
Думаю , что как минимум года три еще ни где толку не будет . Музыку мы знаем пока кто заказывает и хоть старый аакардеон но он еще пока играет. Поэтому надо находиться в том положении в котором мы сейчас находимся и не дергаться ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:50
Членские взносы и в АФК платить нужно. Дело не в этом, а все дело в бессмысленности этого перехода. Ограничения ФИФА не снимет никогда. А причина у них одно. Большинство стран отказываются играть с Россией. А отказывается по своей воле, или по воле США - это десятый вопрос.
протон
протон
вчера в 19:45
Если Россия перейдет в АФК , то сборная и клубы смогут играть в азиатских кубках, а это официальные игры и турниры. Уже плюс. Вопрос отбора и участия на ЧМ - это уже компетенция ФИФА и будет обсуждаться отдельно.
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:45
Ждуны заврались по полной... озвучьте реальную картину происходящего и перспективы...
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:36
Страны платят ежегодно членские взносы в УЕФА. Это выступление Дюкова - тонкий намек, что мимо кассы будет идти. Естественно никто не будет переходить в Азию, хотели бы - уже бы перешли год назад, а не языком чесали. Сейчас УЕФА организуют встречу для обсуждения дорожной карты возвращения, как и год назад. Потянут время и мы опять заплатим взнос. Сколько стоит членство в уефа - загадка, в одних источниках это копейки, в других источниках все зависит от места в рейтинге, но точность той или иной информации мы проверить не можем. В общем, нас заставляют платить, а играть будут другие
nubom
nubom
вчера в 19:23
112910415
112910415
вчера в 19:20
и что толку от маниловских мечтаний ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:19
Сколько по этому поводу было писано - переписано. Не хочется вновь мурыжить эту тему, но воленс неволенс приходится повторяться. Всего одно пожелание к РФС: принять вы можете какое угодно решение, даже о полёте на Марс, но вы же умудрённые жизнью, опытом и набитыми шишками люди и прекрасно понимаете, что ваше решение о вступлении в АКФ никакой юридической силы не будет иметь. Пустое сотрясение воздуха всего по одной причине: бОльшая половина членов этой организации будет против вступления, и причину этого вы прекрасно знаете.
Поэтому предлагаю РФС: сидеть в своих тёплых креслах и никуда не рыпаться, а если точнее - ждать у моря погоды, т.е. окончания СВО в Украине. Иного не дано.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:59
Эдуард Григорьевич, дорогой дружище и УЕФА и АФК и все другие конфедерации живут по Уставу ФИФА. А это значит и в Азии будет та же песня, только товарищеские матчи с тем, кто согласится. и никакого ЧМ или Ч.Азии нам не светит. В АФК есть такие авторитетные страны как Япония, Ю. Корея, Австралия, которые никогда с нами играть не будут, значит и в Азии мы будем изгоями. Увы но это так!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Hypnoz (раскрыть)
вчера в 18:54
В скобках не 1-2, а 8-10 как минимум. Так что выхода нет.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:50
,,,,,,,,,, одобрения УЕФА на переход а АФК не будет.
По принципу собаки на сене.)))).
Проявить надо самостоятельность. В УЕФА мурыжите, переходим в АФК..
Пирамида
Пирамида
вчера в 18:41
АФК.
Группа D
Россия
Бахрейн
Вьетнам
Туркменистан
Мальдивы
......
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 18:38
Никуда Россия не перейдёт !
Будут ждать, пока всё устаканится (1-2 года) !
kow13
kow13
вчера в 18:37
Фу, клоуны, ищут неофициального одобрения
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