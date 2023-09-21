РФС в конце года нужно принять решение о возможном переходе в АФК

Президент РФС Александр Дюков высказался на тему возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
Сейчас мы ведём переговоры с УЕФА [о возвращении российских команд]. В ближайшее время, в зависимости от результатов переговоров, нам нужно будет принимать решение — или мы действительно остаёмся в УЕФА, или рассматриваем возможность смены конфедерации. Решение нужно будет принять в конце года.
Официально мы можем сменить конфедерацию самостоятельно. Но без неофициального согласия и одобрения ФИФА сменить конфедерацию не сможем, это тоже нужно учитывать. То есть это не решение президента Российского футбольного союза, формально это решение исполкома, но я хочу, чтобы по таким важным поводам было консолидированное решение всей футбольной общественности, потому что это важный и ответственный вопрос.