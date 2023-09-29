«Ростов» спас ничью в матче с «Уралом», отыгравшись со счёта 0:2

«Ростов» и «Урал» не выявили победителя в 10-м туре РПЛ (2:2).
Гильерме Шеттине вывел гостей вперед на 4-й минуте, на 17-й Андрей Егорычев удвоил преимущество команды. Максим Осипенко на 33-й релаизовал пенальти и отыграл один из голов, а итоговый счет установил Илья Вахания на 47-й минуте.
Егорычев на 79-й получил красную карточку.
После матча «Ростов» идет на 11-м месте (10 очков), «Урал» расположился на 7-й строчке (15 баллов).
Но некоторые пытаются акцентировать внимание только на ошибочно назначенном пенальти, при этом не обращая внимание на то что судья не увидел нарушение в двух других эпизодах когда мяч попадал в руку игроков Урала в их штрафной
Но некоторые пытаются акцентировать внимание только на ошибочно назначенном пенальти, при этом не обращая внимание на то что судья не увидел нарушение в двух других эпизодах когда мяч попадал в руку игроков Урала в их штрафной