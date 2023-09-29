Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Ростов» спас ничью в матче с «Уралом», отыгравшись со счёта 0:2

вчера, 20:57
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Ростов» и «Урал» не выявили победителя в 10-м туре РПЛ (2:2).

Гильерме Шеттине вывел гостей вперед на 4-й минуте, на 17-й Андрей Егорычев удвоил преимущество команды. Максим Осипенко на 33-й релаизовал пенальти и отыграл один из голов, а итоговый счет установил Илья Вахания на 47-й минуте.

Егорычев на 79-й получил красную карточку.

После матча «Ростов» идет на 11-м месте (10 очков), «Урал» расположился на 7-й строчке (15 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Аль-Хиляль» переиграл «Аль-Шабаб», Неймар не реализовал пенальти
Сегодня, 00:46
«Бенфика» одолела «Порту» в матче чемпионата Португалии
Сегодня, 00:20
Автогол Рамоса помог «Барселоне» переиграть «Севилью»
Вчера, 23:57
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Хоффенхайм»
Вчера, 23:36
«Атлетико» переиграл «Осасуну». Команды доигрывали матч вдесятером
Вчера, 00:28
«Дженоа» крупно обыграл «Рому» в матче Серии А
28 сентября
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 03:50
Ну, по крайней мере смотреть их матчи не скучно.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:44
Если Краснодару ставят такие пенальти, то мне все твердят, что я предвзято отношусь к судейству, а если Ростову ставят такие пенальти, то все в один голос говорят, что его тут не было. Вы уже определитесь: был или не был?
Рад за соседей. Жаль не дожали, хотя могли. Ростов и Краснодар - сила!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:18
Витя, это ирония. Конечно не соперник. Но нахождение Зенита на 4 месте, сзади Урала, даже одну ночь - это нонсенс.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:59
Толя, Урал Зениту не соперник, и конечно, никто их не боится. Другое дело, что общее судейство ужасающее. Уже и VAR поставили, и смотрят под микроскопом, а толку никакого, как были долбодятлами, так и остались.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 22:50
Странный взгляд на вещи. Нам вообще игра Ростова неинтересна. Нам всем интересно судейство. Возможно дело в том, что если бы Урал выиграл, то догнал бы Зенит. А это для судьи чревато. Но конечно судейство мрак.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:33
Во втором голе голе Урала похоже был офсайд. Сразу оба игрока Урала были вне игры
Но недоброжелатели Ростова как всегда предпочитают об этом умолчать и только про левый пеналь пишут, не обращая внимание на ошибки судей в пользу Урала
Ев17
Ев17
вчера в 22:17
Не назначенный чистый пенальти - за толчок двумя руками на вылет из штрафной и последовавший за ним левый пенальти, судья чудит, вар помогает чудить
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:13, ред.
С боевой ничьей соперников, чему конечно же не рад. По бороде опять. Не будет ни вАны, ни пАвлинов, ни мАссажа. К судейству есть вопросы трах-тибитох их, но кричать в пещеру не буду).
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:10
За такой пенальти в ворота Урала, болельщики какой-нибудь итальянской команды поговорили бы с судьёй по другому... Но Ростову не привыкать бить леваки. Одни только знаменитые три пенальти в ворота несчатного Торпедо чего стоят!!!
Capral
Capral ответ Ваня лучший (раскрыть)
вчера в 22:07
И тебя поправлю, Дружище, матч судил- не Галямин и не Галимов. Матч судил Галимый.
stanichnik
stanichnik ответ Ваня лучший (раскрыть)
вчера в 21:55
Доброго Здоровья Ваня!
Спасибо! Принимается!))))
Ваня лучший
Ваня лучший ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:52
Ваня, извини. Поправлю. Судил матч Галимов. А Дима Галямин - это защитник ЦСКА в 90-годы.
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:50
Играли Ростов и Урал, а пучит почему-то армейских болел - ну где же логика?
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:46
Прочитайте первый коммент в этой новости. Я написал что обе команды останутся недовольны судейством
Но некоторые пытаются акцентировать внимание только на ошибочно назначенном пенальти, при этом не обращая внимание на то что судья не увидел нарушение в двух других эпизодах когда мяч попадал в руку игроков Урала в их штрафной
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:44
Володя, не отвечай на такие выпады. Это угроза.
Трезвый повар
Трезвый повар ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:39
Странное у Вас видение. Мяч летел в створ ворот и попал в отставленную в сторону руку игрока Урала увеличивающую площадь тела, во внутреннюю часть локтя
А Вы утверждаете что мяч попал в подмышку. Вопросов к Вам более не имею
drive45
drive45
вчера в 21:38, ред.
Матч сегодня получился сумбурно не контролируемым с нелепыми мячами в ворота хозяев и гостей. Ничейный результат закономерный , где явного фаворита не было. Надеюсь что команды в ближайших играх порадуют своих болельщикоа победной игрой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:29, ред.
Какая то прям логичная ничья...))
Ибо Карпин 5 матчей выиграть не может...Гончаренко - 7....

У Ростова вообще интересная статистика.....пропустил больше всех в Лиге....но и забил больше чем лидер Краснодар...
cska1948
cska1948 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 21:29
Только что на Матч Премьер рассматривали ТРЕТЬЕ попадание мяча в руку, а точнее подмышку игрока Урала. Мнения в студии разделились, Но если вам так важно моё мнение, то рука была опушена вниз и я считаю что такие пенальти не ставят. Что и продемонстрировали судьи.
cska1948
cska1948 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 21:19
За какие свои слова я должен ответить?
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:18
После сегодняшнего матча у Виктор Михайловича снова будет масса вопросов к судейской бригаде. Во всяком случае решения с удалением Еорычева и назначение одиннадцатиметрового удара после неявной игры рукой игроком Урала, кстати почему-то в таком случае не получившего жёлтую карточку, дают ему повод вновь писать протест на работу бригады арбитров. Справедливости ради надо признать, что и у Карпина будут претензии к Галямину по карточке Байрамяну и за не вынесении предупреждения за фол на Глебове, во втором тайме. В общем ничья, которая не удовлетворила ни одну из сторон. Болейте за своих, а не против чужих!
Трезвый повар
Трезвый повар ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:18
Про какую студию Вы пишите? За свои слова отвечайте
Повторяю свой вопрос. Вы матч смотрели? Видели что судья не обратил внимание на 2 другие попадания мяча в руку игроков Урала?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:17
Главнючего тренера сборной,не участвующей ни в одном соревновании,надо поддерживать и спасать его сомнительную репутацию. Заодно и свою.
cska1948
cska1948 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 21:16
Вся студия Матч Премьер обсуждая матч не понимает, почему судья поставил пенальти в ворота Урала.
Трезвый повар
Трезвый повар ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:14
Пишет чел команда которого била 3 пенальти в матче с Краснодаром
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:12
В третьем моменте когда мяч попал в руку игрока Урала мяч летел в створ ворот, но cska1948 предпочитает закрыть на это глаза и пишет только про спорный пеналь когда мяч попал в руку во втором моменте
Про первое попадание в руку игрока Урала я не пишу, оно тоже было не очевидное как и второй момент
cska1948
cska1948 ответ Тот самый чувак (раскрыть)
вчера в 21:12
А здесь с вами соглашусь! Сам удивился, когда Егорычев ДВУМЯ руками вытолкнул Миронова из штрафной и судья промолчал.
cska1948
cska1948 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 21:10
На эти два попадания мяча в руку не обратил внимание не только судья, но и ВАР. Они решили, что с вас хватит одного липового пенальти.
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:08
А как же, 2 момента с откровенными толчками у штрафной Урала в первом моменте явно отталкивали Миронова, во втором не помню кого оттолкнули, но приём был такой же и по моему тем же игроком, что и в первом моменте. Галимов минуты с 20-25 потерял нить игры, когда позволил играть вот так, а потом поплыл и в итоге за каким-то .... удалил игрока Урала.
cska1948
cska1948 ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 21:08
Мяч ои спины игрока Ростова отскакивает у руку игрока Урала при этом игроки стоят спиной друг к друг и не видят мяча. Это называется "игра рукой"?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 