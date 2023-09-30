От Rolls-Royce до Range Rover. Коллекция автомобилей Холанда

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вчера, 08:40

Собрали для вас коллекцию машин Эрлинга. Так на чём же ездит этот высокорослый норвежец?

В свои 22 года Холанд уже стал одним из лучших футболистов в мире. Невероятные физические данные балансируют с умениями выбирать нужную позицию на поле – голы получаются на любой вкус. Если верить слухам, то он получает 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю. А что нужно парню в таком возрасте при наличии денег? Верно! Как бы сказал Якубович – «ааавтомобиль»!

Rolls-Royce Cullinan — 300 тысяч фунтов стерлингов

Эрлингу нравится ездить на тренировки на этом вездеходном внедорожнике. Форвард выбрал для себя модель в белом цвете.

Audi RS 6 Avant – 120 тысяч фунтов стерлингов

Эрлинг уже относительно давно владеет этим автомобилем – за рулем красного стильного RS 6 его замечали еще в Дортмунде.

После переезда в Англию он перешел на другой цвет — Carbon Black.

Range Rover Sport – 120 тысяч фунтов стерлингов

Коллекция автомобилей какого топ-футболиста была бы полной без Range Rover?

Мощный, большой и надежный мотор — каждый мужчина хотел бы иметь такую машину у себя в гараже. В этом автомобиле, например, доступна функция массажа сидений.

Mercedes-AMG GLE Coupe – 90 тысяч фунтов стерлингов

Во время игры в Дортмунде Эрлинг был замечен за рулем Mercedes-AMG GLE Coupe, когда отправлялся на тренировку. Часто Холанд подвозил на этой машине Джованни Рейну.

Разумеется, коллекция Холанда со временем будет только пополняться. Кто знает, может, он захочет купить себе даже личный вертолет, как это сделал Неймар. Будем следить за успехами Эрлинга и его покупками на авторынке.