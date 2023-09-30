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Женская сборная России U15 разгромила Словению на Турнире развития УЕФА

вчера, 16:51

Женская юниорская сборная России до 15 лет одержала крупную победу над Словенией в первом матче Турнира развития УЕФА (6:0).

Встреча прошла в городе Стара-Пазова (Сербия).

Россиянки повели 2:0 к 20-й минуте после дух автоголов соперника (Ланы Каваш на 16-й и Ланы Лесьяк на 20-й). Также голами отметились Варвара Дронова (35-я), Юлия Соболева (37-я, 50-я) и Александра Бандулет (66-я).

Второй матч на турнире Россия проведёт 2 октября с командой Белоруссии. Начало поединка – в 12:00 по московскому времени.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:15
Какая ж эта сборная женская, если играют дети.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:12
Словения сейчас скажет, что тоже отказывается играть со сборной России и потребует отменить результат матча!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:04
Блин !!!Как же здорово - читать такие новости!!! Красавицы!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:03
Это событие надо отметить обязательно кефиром!
Гость
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