Женская сборная России U15 разгромила Словению на Турнире развития УЕФА

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вчера, 16:51

Женская юниорская сборная России до 15 лет одержала крупную победу над Словенией в первом матче Турнира развития УЕФА (6:0).

Встреча прошла в городе Стара-Пазова (Сербия).

Россиянки повели 2:0 к 20-й минуте после дух автоголов соперника (Ланы Каваш на 16-й и Ланы Лесьяк на 20-й). Также голами отметились Варвара Дронова (35-я), Юлия Соболева (37-я, 50-я) и Александра Бандулет (66-я).

Второй матч на турнире Россия проведёт 2 октября с командой Белоруссии. Начало поединка – в 12:00 по московскому времени.