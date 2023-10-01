Роналдо собрал лучший состав в истории футбола

Легендарный бразильский нападающий Роналдо собрал свой лучший состав за всю историю футбола.
Вратарём стал Джанлуиджи Буффон. В обороне оказались Кафу, Роберто Карлос, Франц Беккенбауэр и Паоло Мальдини. В полузащиту и атаку «Зубастик» включил Зико, Диего Марадону, Лионеля Месси, Роналдиньо, Пеле и себя.
Показательно, что нет одной выскочки. Всё-таки, Роналдо понимает толк в футболе.
Показательно, что нет одной выскочки. Всё-таки, Роналдо понимает толк в футболе.
А выскочка только один и его нет в списке. Когда Роналдо попросят составить список из лучших второго сорта, тогда ему найдется место.
А выскочка только один и его нет в списке. Когда Роналдо попросят составить список из лучших второго сорта, тогда ему найдется место.