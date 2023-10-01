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Роналдо собрал лучший состав в истории футбола

вчера, 16:34

Легендарный бразильский нападающий Роналдо собрал свой лучший состав за всю историю футбола.

Вратарём стал Джанлуиджи Буффон. В обороне оказались Кафу, Роберто Карлос, Франц Беккенбауэр и Паоло Мальдини. В полузащиту и атаку «Зубастик» включил Зико, Диего Марадону, Лионеля Месси, Роналдиньо, Пеле и себя.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:40
Странноватый состав
pomor45
pomor45
вчера в 22:32
Команда Супер, но не рабочая - рояль таскать некому, а без таких работу не выполнить. С ткой командой только футбольные спектакли разыгрывать, так и то ещё талантливого сценариста найти надо.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:17
Составил и составил...личное дело каждого. Любой другой на его месте включил бы других футболистов и... тоже оказался прав. Бесперспективное это дело - выбор лучших. Можно назвать ещё добрый десяток футболистов, которые могли бы войти в "первую" сборную, но не были в неё включены: Кройф, Герд Мюллер, Бест, Платини... и тоже был бы прав.
DXTK
DXTK
вчера в 19:01
Состав Роналдо выбрал приличный много звезд прошлого и настоящего уместилось в одной сборной........но при всем уважение к выбору бразильца......В этом составе не хватает Иньесты.
DXTK
DXTK ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:55
А разве есть сомнение в выбор 6 бразильцев? мне кажется Пеле Роналдиньо Карлос, Кафу и даже Зико на своих местах.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:40
Роналдо - в футболе только один. И он - бразилец.. Это не я сказал.. Состав хорош.. Только двое не были чемпионами мира, но все имеют медали.. Легенды на все времена.. Но Кройфф и Ди Стефано где-то рядышком с ними. Совсем близко..
Elliada
Elliada ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:43
Ну да, Месси на команду играет. Всё-таки, он лучший ассистент в истории. Я имел ввиду, что Роналдо собрал одних лидеров, каждый из которых стремился бы себя проявить. Для примера: вот представь, что нужно пробить штрафной. Кто бил бы? Каждый мастер: Месси, Пеле, Марадона, Роналдиньо.

А выскочка только один и его нет в списке. Когда Роналдо попросят составить список из лучших второго сорта, тогда ему найдется место.
Futurista
Futurista ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:28, ред.
Что значит каждый бы тащил одеяло на себя?)...Месси же всегда на команду играет)...там все выскочки...
Elliada
Elliada
вчера в 17:01
Супер состав. Конечно, такой состав не сыгрался бы, каждый тащил бы на себя одеяло. Но, думаю, Роналдо собрал состав исходя из позиции, на которых они играли, то есть они лучшие в истории на своей позиции.

Показательно, что нет одной выскочки. Всё-таки, Роналдо понимает толк в футболе.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:58
Бразильцы 5 раз выигрывали ЧМ. Логично, что их больше.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:53, ред.
По моему слишком атакующий состав, напихают миллион, пропустят тоже прилично... да еще Зико и Диего в опорной! Мдяяяя.....)))Чистые десятки....))))
salleeh
salleeh
вчера в 16:52
А Карпина почему не включил..?))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:40
Я сомневаюсь, что эта команда, перегруженная дриблерами, могла бы успешно выступать в принципе. И звёздных защитников без звёздных полузащитников защитного плана размотают на изи.
протон
протон
вчера в 16:39
6 бразильцев в сборной, предпочтение отдавалось по национальному признаку, как на Евровидение)
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