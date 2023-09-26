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Символическая сборная 9-го тура РПЛ. Джокер Глушенков и короли камбэков

сегодня, 09:26
Тикнизян Наир
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Глушенков Максим
Глушенков Максим
Нападающий
Тикнизян Наир
Тикнизян Наир
Защитник
Мартинс Кристофер
Мартинс Кристофер
Полузащитник

Среди героев футболист, получивший красную карточку.

Вратарь

Евгений Латышонок («Балтика») – стена тура

Голкипер «Балтики» неплохо играл на старте сезона, хотя не всегда ему удавалось повлиять на результаты матчей новичка РПЛ. Но против «Ахмата» именно сэйвы Евгения защитили преимущество в счете. Соперник забил сам себе, а оборона «Балтики» оставила всю работу голкиперу. Латышонок взял удары Конате и четко играл на выходе после прорывов Агаларова и Швеца.

Защитники

Келвен (ЦСКА) – настырность недели

В обороне «армейцы» сыграли неважно – ищите их представителей в антисборной тура, но Келвен как правый латераль имеет шанс показать себя в атаке, чем бразилец воспользовался. Подключение Келвена в атаку привело к важному первому голу – сократил отставание в счете. А затем именно правый латераль отдал голевой пас на Чалова, открыл путь к камбэку, который на совести юного атакующего хавбека Файзуллаева.

Алексис Дуарте («Спартак») – билд-ап тура

Вместе с Бабичем отыграл надежно. У «Динамо» были редкие моменты в обход защитников, но Максименко подстраховал игроков обороны. Новый дуэт от Абаскаля – без капитана Джикии, играет толково. «Спартаку» нужны защитники, которые хорошо выходят в атаку через пас, принимая участие в билд-апе, построении атак. У Дуарте точность пасов в дерби 91 %, парагваец отдал 59 метких передач, лучший результат в дерби с «Динамо».

Витор Тормена («Краснодар») – контроль недели

«Горожане» воевали со «Спартаком» за Витора, и повезло, что победили. Хотя травмированный Кайо начал сезон неплохо, Тормена может ещё лучше подойти обороне Сафонова и стилю игры Алонсо. Если Дуарте стал самым пасующим в московском дерби с 59 точными передачами, то у Витора против «Урала» 81 точный пас. А надежная игра новичка в обороне позволяет латералю Волкову жить на углу чужой штрафной.

Юрий Горшков («Крылья Советов»)

В этом туре классно сыграл правые латерали – запомнились Бейл из «Крыльев Советов» и Волков из «Краснодара», помимо Келвена. Но если выбирать из левофланговых защитников, то на первом месте Горшков. Юрий в дебюте матча против «Сочи» отдал голевую передачу на Салтыкова, а затем надежно отработал по флангу, исключив успех Маргасова и Бурмистрова.

Полузащитники

Тео Бонгонда («Спартак») – ударник тура

Пять ударов нанес вингер «красно-белых» по воротам Шунина. Четыре раза попал в створ, именно его удар стал победным. Отмечаем передачу Соболева и активную игру Александра в дерби, но рядом помогал Тео. Крайний форвард легко менялся местами с другими футболистами «Спартака», не очень часто встречался с мячом, но прекрасно уводил за собой защитников и часто обострял игру.

Кристофер Мартинс («Спартак») – чистильщик тура

Хавбек не всегда впечатляет в опорной зоне, но против Битело и Чавеса сыграл здорово. Хотя бразилец и мексиканец из «Динамо» с пасом и ударом, Мартинс не допустил роковых ошибок без мяча. Менялись его напарники, по ходу дерби появились на поле Зобнин и Умяров, но Мартинса это не смутило. В отборе и в низком прессинге Кристофер сыграл очень надежно.

Никита Салтыков («Крылья Советов») – очарование сезона

Видели хороший футбол от плеймейкера «Пари НН» Калинского, пусть результативным действием он не отметился. Видели дриблинг его напарника, форварда Севикяна. Неплохо смотрелся в центре поля у «Крыльев Советов» Бабкин. Вот только никому из списка не 19 лет, как Салтыкову. Юный и юркий атакующий хавбек – открытие сезона. Забил «Сочи» и создал ещё парочку опасных моментов до замены в середине второго тайма.

Наир Тикнизян («Локомотив») – хулиган тура

Для уроженца Санкт-Петербурга было важно забить «Зениту» и победить клуб, который его не рассмотрел в юности и не пригласил. Воспитанник ЦСКА сыграл на фланге в атаке «Локомотива». Тикнизян отдал голевую передачу на Глушенкова и забил победный мяч команды Галактионова. В обороне армянин играет ненадежно, но когда его посылают в атаку – показывает себя. Жаль лишь, что получил две желтые карточки, но это уже эмоции.

Нападающие

Максим Глушенков («Локомотив») – джокер сезона

У Глушенкова 3 гола и 5 ассистов в пяти матчах за «Локомотив» в РПЛ после выходов на замену. Причем он часто огорчал сильных соперников – «Краснодар», «Крылья Советов», «Динамо», а теперь победил «Зенит». Глушенков перевернул игру в Санкт-Петербурге, Максим забил сам и отдал голевую передачу на Тикнизяна. Посмотрим, найдет ли Галактионов ему место в основе, а пока тренер наслаждается умением форварда ворваться в сложную игру.

Егор Голенков («Ростов»)

Комличенко опытнее, но основной нападающий не смог сыграть, поэтому с первых минут появился Голенков, который чаще выходит на замену. Вынужденная ставка Карпина сыграла, на счету рослого форварда два гола в ворота Акинфеева. Будь у «Ростова» Осипенко в обороне с первых минут, вряд ли ЦСКА сумел бы отыграться, но эти претензии не к центральному форварду, он свое дело сделал.

Главный тренер

Михаил Галактионов («Локомотив»)

В перерыве выпустил Глушенкова, который переиграл «Зенит». Победа в Санкт-Петербурге в РПЛ – ценный тренерский трофей. Команда Семака нанесла два несчастных точных удара по воротам Лантратова, но гол Кассьерры не смутил «Локомотив». Москвичи перестроились после перерыва и грамотно сыграли вторым номером, выполняя указания тренера.

Шоу недели. Воскресенье камбэков

В воскресенье в РПЛ в четырех матчах три команды сумели отыграться. «Пари НН» забил трижды, а мог даже больше, хотя «Оренбург» открыл счет в гостях в середине первого тайма. «Локомотив» уступал «Зениту», и были отрезки, когда казалось, что москвичам не светит успех – Глушенков думал иначе и знал, что делать для победы. Наконец, в Ростове-на-Дону устроили футбольное шоу с невероятными ударами, промахами и шестью мячами. Для ЦСКА ничья подобна поражению, ведь застряли на девятом месте в таблице, но шоу удалось.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 13:05
Эдуард Григорьевич, дорогой дружище. Извините, но я поправлю. Келлвен играет по № 2, а не 7. 7 - это Давила.
Михалыч 54
Михалыч 54 ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 12:57
Небольшое дополнение. Мужские фамилии такого типа склоняются, женские - нет.
112910415
112910415
сегодня в 12:48
кстати, да.
здесь должен быть Максименко.
kazakoff
kazakoff ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:30
Раскрылся он в Крыльях
Тогда можно заменить на Чертановских - они все оттуда
25процентный клоун
25процентный клоун ответ kazakoff (раскрыть)
сегодня в 12:23
Глушенков спартаковец
kazakoff
kazakoff
сегодня в 11:42
Горячий армянский парень, Лантратов и банда из бывших крылышек тащат Локомотив
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 11:33
Я ему в поощрение ещё могу одну "Л" добавить.И вам здоровья.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 11:30
Не повторяй ошибки автора. На майке 7 номера ЦСКА -- КЕЛЛВЕН.
А по сути всё правильно
Будь здрав.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:14
Сразу три КБ в сборной? Это недоразумение. Если бы не Максименко, то все они были бы в антисборной.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ 7stars2 (раскрыть)
сегодня в 11:02
Замены сработали? Сработали! Значит-ГЕНИЙ! У нас всё просто...А кого бы ты назвал в этом качестве???
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:00
Мартинс? Дуарте? это за 20ть+ ударов по Максименко? и кстати, почему не он???
7stars2
7stars2
сегодня в 10:45
Галактионов тренер тура?!?! Вы в своем уме? Команда всю игру хотела отскочить с ничьей, ей чудом удалось победить и вы считаете, это заслуга тренера?!?!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 09:43
Да склоняются,склоняются фамилии типа Латышонок.Так что смело нужно писать-Латышонка(не боясь унизить их фамильное достоинство).
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:41
Келвен отличился,и "отличился",привезя один гол. Тем самым обнулил свои достижения.А вот Файзуллаев-это тот,кто действительно заслужил подобного поощрения,хотя бы в наших глазах.Ибо ресурс СОККЕР для действующих футболистов(тем более-не россиян) ,из разряда параллельно,фиолетово и до лампады...
shlomo
shlomo
сегодня в 09:35
Спасибо за статью.

Очень хочется отметить Женьку Латышонок.... Балтика одержала вторую победу в чемпионате во многом благодаря надёжной игре своего голкипера. Калининградцы по ходу встречи с Ахматом допустили немало грубых ошибок в обороне, за которые грозненцы несколько раз их точно должны были наказывать, однако Латышонок отметился парой-тройкой запоминающихся спасений и впервые в нынешнем чемпионате сохранил собственные ворота сухими. Удачи ему дальнейших играх!
Гость
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