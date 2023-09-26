Символическая сборная 9-го тура РПЛ. Джокер Глушенков и короли камбэков

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сегодня, 09:26

Среди героев футболист, получивший красную карточку.

Вратарь

Евгений Латышонок («Балтика») – стена тура

Голкипер «Балтики» неплохо играл на старте сезона, хотя не всегда ему удавалось повлиять на результаты матчей новичка РПЛ . Но против «Ахмата» именно сэйвы Евгения защитили преимущество в счете. Соперник забил сам себе, а оборона «Балтики» оставила всю работу голкиперу. Латышонок взял удары Конате и четко играл на выходе после прорывов Агаларова и Швеца.

Защитники

Келвен ( ЦСКА ) – настырность недели

В обороне «армейцы» сыграли неважно – ищите их представителей в антисборной тура, но Келвен как правый латераль имеет шанс показать себя в атаке, чем бразилец воспользовался. Подключение Келвена в атаку привело к важному первому голу – сократил отставание в счете. А затем именно правый латераль отдал голевой пас на Чалова, открыл путь к камбэку, который на совести юного атакующего хавбека Файзуллаева.

Алексис Дуарте («Спартак») – билд-ап тура

Вместе с Бабичем отыграл надежно. У «Динамо» были редкие моменты в обход защитников, но Максименко подстраховал игроков обороны. Новый дуэт от Абаскаля – без капитана Джикии, играет толково. «Спартаку» нужны защитники, которые хорошо выходят в атаку через пас, принимая участие в билд-апе, построении атак. У Дуарте точность пасов в дерби 91 %, парагваец отдал 59 метких передач, лучший результат в дерби с «Динамо».

Витор Тормена («Краснодар») – контроль недели

«Горожане» воевали со «Спартаком» за Витора, и повезло, что победили. Хотя травмированный Кайо начал сезон неплохо, Тормена может ещё лучше подойти обороне Сафонова и стилю игры Алонсо. Если Дуарте стал самым пасующим в московском дерби с 59 точными передачами, то у Витора против «Урала» 81 точный пас. А надежная игра новичка в обороне позволяет латералю Волкову жить на углу чужой штрафной.

Юрий Горшков («Крылья Советов»)

В этом туре классно сыграл правые латерали – запомнились Бейл из «Крыльев Советов» и Волков из «Краснодара», помимо Келвена. Но если выбирать из левофланговых защитников, то на первом месте Горшков. Юрий в дебюте матча против «Сочи» отдал голевую передачу на Салтыкова, а затем надежно отработал по флангу, исключив успех Маргасова и Бурмистрова.

Полузащитники

Тео Бонгонда («Спартак») – ударник тура

Пять ударов нанес вингер «красно-белых» по воротам Шунина. Четыре раза попал в створ, именно его удар стал победным. Отмечаем передачу Соболева и активную игру Александра в дерби, но рядом помогал Тео. Крайний форвард легко менялся местами с другими футболистами «Спартака», не очень часто встречался с мячом, но прекрасно уводил за собой защитников и часто обострял игру.

Кристофер Мартинс («Спартак») – чистильщик тура

Хавбек не всегда впечатляет в опорной зоне, но против Битело и Чавеса сыграл здорово. Хотя бразилец и мексиканец из «Динамо» с пасом и ударом, Мартинс не допустил роковых ошибок без мяча. Менялись его напарники, по ходу дерби появились на поле Зобнин и Умяров, но Мартинса это не смутило. В отборе и в низком прессинге Кристофер сыграл очень надежно.

Никита Салтыков («Крылья Советов») – очарование сезона

Видели хороший футбол от плеймейкера «Пари НН» Калинского, пусть результативным действием он не отметился. Видели дриблинг его напарника, форварда Севикяна. Неплохо смотрелся в центре поля у «Крыльев Советов» Бабкин. Вот только никому из списка не 19 лет, как Салтыкову. Юный и юркий атакующий хавбек – открытие сезона. Забил «Сочи» и создал ещё парочку опасных моментов до замены в середине второго тайма.

Наир Тикнизян («Локомотив») – хулиган тура

Для уроженца Санкт-Петербурга было важно забить «Зениту» и победить клуб, который его не рассмотрел в юности и не пригласил. Воспитанник ЦСКА сыграл на фланге в атаке «Локомотива». Тикнизян отдал голевую передачу на Глушенкова и забил победный мяч команды Галактионова. В обороне армянин играет ненадежно, но когда его посылают в атаку – показывает себя. Жаль лишь, что получил две желтые карточки, но это уже эмоции.

Нападающие

Максим Глушенков («Локомотив») – джокер сезона

У Глушенкова 3 гола и 5 ассистов в пяти матчах за «Локомотив» в РПЛ после выходов на замену. Причем он часто огорчал сильных соперников – «Краснодар», «Крылья Советов», «Динамо», а теперь победил «Зенит». Глушенков перевернул игру в Санкт-Петербурге, Максим забил сам и отдал голевую передачу на Тикнизяна. Посмотрим, найдет ли Галактионов ему место в основе, а пока тренер наслаждается умением форварда ворваться в сложную игру.

Егор Голенков («Ростов»)

Комличенко опытнее, но основной нападающий не смог сыграть, поэтому с первых минут появился Голенков, который чаще выходит на замену. Вынужденная ставка Карпина сыграла, на счету рослого форварда два гола в ворота Акинфеева. Будь у «Ростова» Осипенко в обороне с первых минут, вряд ли ЦСКА сумел бы отыграться, но эти претензии не к центральному форварду, он свое дело сделал.

Главный тренер

Михаил Галактионов («Локомотив»)

В перерыве выпустил Глушенкова, который переиграл «Зенит». Победа в Санкт-Петербурге в РПЛ – ценный тренерский трофей. Команда Семака нанесла два несчастных точных удара по воротам Лантратова, но гол Кассьерры не смутил «Локомотив». Москвичи перестроились после перерыва и грамотно сыграли вторым номером, выполняя указания тренера.

Шоу недели. Воскресенье камбэков