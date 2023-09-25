Символическая антисборная 9-го тура РПЛ. Много игроков «Зенита» и неожиданные участники

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вчера, 23:07

Чемпионы проиграли дома, Семак разочаровал.

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА )

Обычно спад ветерана совпадает с кризисом линии обороны ЦСКА , но от этого команде не легче. Игорю не хватило роста, чтобы вытащить мяч после сумасшедшего удара Миронова, хотя был близок. Зачем голкипер зря покинул линию и пропустил ещё раз. На десерт ветеран орал на защитников до того, как мяч пересек ленточку в третий раз. Прославленный вратарь ошибался в дикой перестрелке «Ростова» и ЦСКА .

Защитники

Иван Миладинович («Сочи»)

Точилин убрал с поля защитника на старте второго тайма, но Иван уже помог сопернику нанести непоправимый ущерб. Миладинович не поймал молодого Салтыкова, игрок «Крыльев Советов» забил на четвертой минуте матча. Затем Иван загулял у чужих ворот, не успел закрыть Рахмановича, автора второго и победного гола в ворота «Сочи».

Саша Зделар ( ЦСКА )

Зделар неудачно сменил позицию в матче против «Ростова». Но раз опытный серб был нужен Федотову в центре обороны, то оцениваем его игру именно как защитника. Саша провалил поединок против «Ростова». ЦСКА очень повезло, что у команды Карпина тоже оборона-решето, но серб упускал Голенкова и остальных оппонентов встречал не лучше.

Максим Мухин ( ЦСКА )

Набабкина отправили на скамейку, У Мойсеса травма, у Рошм дисквалификация. «Ростову» подарили оборону ЦСКА со Зделаром, Мухиным и Агаповым. Вся тройка сыграла плохо, но именно Максим допустил несколько ошибок, которые заставили Акинфеева или работать, или пропускать. Даже в атаке у опорника получалось лучше.

Михаил Сиваков («Оренбург»)

Защита «Оренбурга» сыграла ужасно. Еще до первого гола «Пари НН» было много глупых ошибок, непонятных перестроений и странных действий всех защитников. Но Сиваков отличился отдельно, подарил «Пари НН» третий гол, когда замешался недалеко от своих ворот. В других голевых эпизодах 35-летний белорус сыграл не лучше.

Полузащитники

Вильмар Барриос («Зенит»)

Колумбиец допустил двойной момент Баринова. Тогда повезло, что выстрелы заблокировали защитники. Но где был Барриос? «Зенит» плохо сыграл без мяча. Глушенков сумел сравнять счет, а в концовке матча начудили два игрока чемпионов. Барриос не сориентировался после аута, позволил всё тому же Глушенкову развить победную голевую атаку.

Вендел («Зенит»)

Сколько моментов создал Вендел в матче против «Локомотива»? Ноль. Сколько ударов в створ нанес? Ноль. Сколько перехватов совершил? Правильно, тоже ноль. «Железнодорожники» подождали, когда хавбеки «Зенита» устанут, и перешли к своим активным атакам во втором тайме. Вендел и Барриос заслуженно проиграли «Локомотиву».

Антон Миранчук («Локомотив»)

Сравните игру Глушенкова – гол плюс пас «Зениту», и действия Миранчука, которого Максим заменил. Антон разочаровал, не готов направлять молодых напарников Тикнизяна и Пиняева. Не связывает линии. Дзюба не дождался идеальных передач в атаке, и это вина, в том числе, Миранчука. Замена по делу, с Антоном команда играла в меньшинстве.

Нападающие

Квинси Промес («Спартак»)

Редкий гость в этом составе. Промес сыграл с «Динамо» активно, но форварда судят по реализации. Бил мимо ворот, не использовал два роскошных момента в концовке. Только представьте лицо Абаскаля, если бы вратарь «Динамо» Шунин сравнял счет. Голландцу не хватает концентрации, словно играет на автомате. Переживает из-за судов и тюрьмы?

Федор Смолов («Динамо»)

Когда нет дриблинга и скорости, сложно показывать крутой футбол в атаке, независимо от позиции. Федор был по воротам Селихова и Максименко в дерби, но оба голкипера «Спартака» ушли с поля без пропущенных мячей. После матча Личка прошелся по нападающим «Динамо», чешский тренер считает, что его подвели именно Смолов и Тюкавин.

Вильсон Изидор («Зенит»)

По привычке сыграл за «Локомотив». Сергеев, появившийся на замену, обострял игру, а вот Изидор за 66 минут на поле нанес один удар, но не попал в створ ворот. Французский форвард не создавал моменты, не оттягивался назад, чтобы увести за собой соперников, не радовал дриблингом, игрой на втором этаже и не помог «Зениту» в высоком прессинге.

Главный тренер

Сергей Семак («Зенит»)

Странные у «Зенита» соперники, не проигрывают, пропустив один мяч. В схеме «3-5-2» от Семака есть плюсы, но нет привычного для петербуржцев темпа в атаке. Разрывы между линиями стали больше, Барриос плохо играет в защите. Сергей Богданович не умеет перестраивать игру «Зенита» по ходу матча, надеясь на шаблонные ходы, вроде выхода Сергеева на замену. Семак сначала обыгрывал Галактионова, а затем вчистую проиграл коллеге из «Локомотива».

Судейская ошибка тура. Иванов и пенальти в Самаре

В этом туре основные претензии к желтым карточкам, которые стоило показать. Но есть одна более заметная помарка. В концовке игры «Крыльев Советов» и «Сочи» арбитр Иванов указал на точку после борьбы за мяч голкипера и атакующего игрока. Овсянников работал чисто, но голкипер самарцев по инерции врезался в соперника. Это не пенальти, но арбитры с повторами не подстраховали коллегу Иванова. Хорошо, что ошибка не стоила «Крыльям Советов» очков, выиграли 2:1.

Хамство недели. Ответ Дзюбы про Семака

Перед матчем «Зенита» и «Локомотива» руководители петербуржского клуба защищали Дзюбу. Мол, Артём в прошлый раз не пожал Семаку руку, поскольку был уставшим и якобы не видел тренера. Это неправда, форвард «Локомотива» посмотрел на тренера и его выставленную руку, но развернулся и пошел дальше. Теперь команда Дзюбы победила «Зенит», а после матча форварда спросили, помирился ли он с Семаком. Артём в ответ цинично спросил: «А кто это?» Очень некрасивый поступок.