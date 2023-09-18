Символическая антисборная 8-го тура РПЛ. Карпин и футболисты «Локомотива» с ЦСКА

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вчера, 13:37

Не лучший тур для знаменитых клубов и форвардов.

Вратарь

Иван Ломаев («Крылья Советов»)

Самарцы повели 2:0 в Москве против ЦСКА . Но душа поэта Ломаева просила рискованных решений. Иван выскочил из ворот и ударил рукой соперника по голове. Судья показал вратарю карточку, назначил пенальти. Ломаев не отразил удар Заболотного, хотя был близок. Во втором тайме Иван неудачно сел на землю, пытаясь прочитать действия Чалова – форвард его перебросил, потеряли победу.

Защитники

Андрей Лангович («Ростов»)

Вышел при счете 2:0 в пользу своей команды в Калининграде. Лангович ничем не помог в атаке, не удалось увеличить преимущество. А дальше «Балтика» забивала дважды. Проходили атаки через фланг Ланговича. Однажды защитник потерял равновесие, что привело к голевой подаче, а затем был зрителем, когда команда Игнашевича устроила камбэк против «Ростова», сыграли 2:2.

Виллиан Роша ( ЦСКА )

Опытный защитник, схватив желтую карточку в первом тайме, продолжил нарушать правила. Роша не просто плохо работал в обороне, когда не мешал «Крыльям Советов» забить два быстрых гола на выезде в ворота Акинфеева, но и подставил свою нестабильную команду, когда на 62-й минуте нарвался на вторую желтую карточку. Роша играет безрассудно не впервые, с дисциплиной не дружит.

Кирилл Гоцук («Пари НН»)

Капитан подставил команду. Сначала Гоцук странно нарушил правила в штрафной площади против Тюкавина, когда можно было сыграть хладнокровнее. Форвард Смолов четко реализовал пенальти, «Динамо» получило преимущество на восьмой минуте матча. «Пари НН» пришлось попотеть, чтобы сравнять счет в концовке, но Гоцук до этого едва не подарил Тюкавину гол, один в один сыграл очень плохо.

Наир Тикнизян («Локомотив»)

Со звездных игроков РПЛ спрос выше. Тикнизян вышел на замену против «Оренбурга» при счете 0:0, а ушел с поля с поражением с разницей в два мяча. Причем в первом решающем голевом случае именно Наир не сумел нормально встретить ни Башича, ни автора голевой передачи Гюрлюка. Тикнизян плохо обороняется. И это серьезная преграда на пути армянского футболиста в европейский клуб.

Полузащитники

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Карпукаса рано сняли с игры, Баринов работал в центре поля с Куликовым. Но опытный центральный хавбек и капитан «Локомотива» не сумел показать себя у чужих ворот – его два удара заблокировали. Также у Баринова не получилось склеить игру в центре поля. На последних минутах вместо атак «Локомотива» увидели техничные действия «Оренбурга». Два набега на ворота Лантратова завершились голами, Баринов не выручил.

Александр Черников («Краснодар»)

За центральным хавбеком «горожан» наблюдают скауты европейских клубов. И поединок в Грозном в исполнении Александра им точно не понравился. Конечно, базовую программу для команды, которая проводила 64 % времени с мячом, хавбек выполнил. Было много коротких передач. Но Черников ошибался в обороне, а также не помог Кривцову и Кади создать много моментов, пока не вышел Сперцян. «Краснодар» потерял два очка против «Ахмата».

Константин Кучаев ( ЦСКА )

Уже играл в центре поля, но все-таки Кучаев не опорный хавбек. И не диспетчер с классным пасом, ведь за тайм, который тренер Федотов отвел Константину, тот отдал всего 11 точных пасов, забраковал почти треть попыток. Также Кучаев виноват в одном из голов «Крыльев Советов», именно его грубая ошибка на своей половине поля привела к неприятностям. Замена хавбека в перерыве не удивила.

Нападающие

Владимир Ильин («Ахмат»)

Ильина выпустили к чужим воротам, нападающий обошел голкипера Сафонова, оставалось попасть в пустые ворота. И Владимир пробил в штангу. Если бы ляп подобного масштаба совершили вратарь или защитник, то потом эпизод увидел бы весь мир. Ильин отделался заменой, но именно благодаря его странному удару «Ахмат» потерял два очка. Такие моменты надо реализовывать с закрытыми глазами.

Артём Дзюба («Локомотив»)

Не запомнился ничем, кроме эпизода с футболкой. Дзюба очень разозлился, когда ему разорвали майку, пришлось поменять одежку. Опытный форвард не нанес ни одного удара по воротам «Оренбурга» за матч. Лишь один раз откинул мяч под выстрел напарнику, но в целом можно смело сказать, что защитник «Оренбурга» Гойкович с коллегами закрыли основного центрфорварда «Локомотива». У Дзюбы сложный старт сезона.

Александр Соболев («Спартак»)

Промес тоже сыграл средне, но у него были яркие эпизоды против «Сочи». Также именно Квинси случайно помог Бабичу затолкать победный гол. А вот у Соболева ни одного удара в створ. Центральный нападающий искал мяч в глубине поля, дважды отдавал передачи напарникам, но Александр здесь за то, что не нашел ударные позиции перед чужими воротами. «Спартак» рисковал сыграть 0:0 с «Сочи».

Главный тренер

Валерий Карпин («Ростов»)

Как можно отдать верную победу в концовке сопернику, которому не хватает класса для легкой борьбы в РПЛ ? «Балтика» забила дважды, но у команды Игнашевича были и другие моменты у ворот Песьякова. Изначально «Ростов» вел в два мяча, мог забить ещё, но дальше Карпин начал делать замены и потерял игру. Валерий Георгиевич в плохой форме, как и оборона его команды без Осипенко. Ничью в Калининграде Карпину подарили судьи…

Судейская ошибка тура. Турбин и гол в ворота «Балтики»