Головин попал в символическую сборную 5-го тура Лиги 1 по версии L'Equipe

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вчера, 13:52

Полузащитник «Монако» вошёл в символическую сборную 5-го тура чемпионата Франции по версии L'Equipe.

Россиянин отметился голом и передачей в поединке с «Лорьяном» (2:2). Также в этой встрече игрок впервые в команде получил капитанскую повязку.