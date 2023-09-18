Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСимволические сборныеФранция. Лига 1 2023/2024

Головин попал в символическую сборную 5-го тура Лиги 1 по версии L'Equipe

вчера, 13:52
ЛорьянЛоготип футбольный клуб Лорьян2 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в символическую сборную 5-го тура чемпионата Франции по версии L'Equipe.

Россиянин отметился голом и передачей в поединке с «Лорьяном» (2:2). Также в этой встрече игрок впервые в команде получил капитанскую повязку.

Головин попал в символическую сборную 5-го тура Лиги 1 по версии L'Equipe

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Символическая сборная 8-го тура РПЛ. Неудержимый Вендел и организаторы камбэков
Вчера, 19:16Вадим Багров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии10
Символическая антисборная 8-го тура РПЛ. Карпин и футболисты «Локомотива» с ЦСКА
Вчера, 13:37Вадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии11
Символическая антисборная 7-го тура РПЛ. Футболисты «Спартака», ЦСКА и «Зенита» в одном составе
04 сентябряВадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии25
Символическая сборная 7-го тура РПЛ. Солидный «Краснодар», хулиган из ЦСКА и возвращение Дзюбы
04 сентябряВадим Багров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии14
Символическая сборная 6-го тура РПЛ. Неудержимый Скопинцев и хитрец Клаудиньо
28 августаВадим Багров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии6
Символическая антисборная 6-го тура РПЛ. Знаменитые форварды и разгромленный «Урал»
28 августаВадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии9
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:52
Шурик вчера действительно выдал отличный матч, сам забил, отдал голевую на Балогуна, вел игру и всё у Монако было хорошо вплоть до 96-й минуты, а вот на 97-й Лорьян сравнял счет и сделал это еще один игрок из символической сборной Февр....
Еще отметил бы защитника Ренна Ассиньона, гол и голевая передача в матче против Лилля, помогли отыграться со счета 0-2, и заработать важное очко! Ну а герой тура нападающий из Ниццы - Моффи! Дубль и голевая передача в ворота ПСЖ принесли победу его Ницце!!!
Ну и парочка Кабелла/Йоро сотворила гол красавец в ворота того же Ренна! Йоро вообще 17 лет, и скорее всего скоро станет топовым центральным защитником!!!
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Hypnoz (раскрыть)
вчера в 18:45, ред.
Как обычно, нет бы порадоваться за соотечественников ,как Головин и Кузяев, которые выбрали не Зенит и мешок денег, а футбол
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 18:44
Не зря дали капитана
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:34
Александр стал капитаном Монако, прогрессирует, молодец!!!
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 18:13
Уехал и потерялся !
Сейчас оформит французское гражданство и будет потягивать апероль на Лазурном берегу.
протон
протон
вчера в 16:44
Судя по всему Головин сейчас набрал хорошую форму. один из ключевых игроков Монако. В игре за сборную, безусловно сильно выделялся
26-28 лет... самый пик для полузащитника или нападающего.
Во вчерашней игре Головин был лучшим. Раздал еще пару нереализованных партнерами потенциально голевых пасов, не боялся брать игру на себя, всегда помогал обороне.
Очень жаль что пропустили на последних секундах.
FenixSL
FenixSL
вчера в 14:51
помню как многие НАШИ добрые люди желали ему провала
мол, вон Головин в Европе играет и ничего не получается, а если бы не ушел....
ВЫКУСИТЕ!
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:36
Вот на кого надо ровняться
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:06
И никого с ПСЖ в сборной тура) Всегда бы так
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:00
Вполне заслуженно. Он мало того что лидер у Монако, так ещё и какой гол забил . Молодец Санёк , так держать !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 