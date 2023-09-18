Головин попал в символическую сборную 5-го тура Лиги 1 по версии L'Equipe

Полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в символическую сборную 5-го тура чемпионата Франции по версии L'Equipe.
Россиянин отметился голом и передачей в поединке с «Лорьяном» (2:2). Также в этой встрече игрок впервые в команде получил капитанскую повязку.
26-28 лет... самый пик для полузащитника или нападающего.
Во вчерашней игре Головин был лучшим. Раздал еще пару нереализованных партнерами потенциально голевых пасов, не боялся брать игру на себя, всегда помогал обороне.
Очень жаль что пропустили на последних секундах.
26-28 лет... самый пик для полузащитника или нападающего.
Во вчерашней игре Головин был лучшим. Раздал еще пару нереализованных партнерами потенциально голевых пасов, не боялся брать игру на себя, всегда помогал обороне.
Очень жаль что пропустили на последних секундах.