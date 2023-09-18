Символическая сборная 8-го тура РПЛ. Неудержимый Вендел и организаторы камбэков

1695053813

вчера, 19:16

Четыре клуба отыгрались, уступая в счете.

Вратарь

Александр Беленов («Факел») – возвращение тура

Только пять голкиперов в туре не пропускали, но не все работали так много, как Беленов. Новый тренер «Факела» вернул опытного голкипера в старт, на что страж ворот ответил шестью сэйвами в гостевом поединке против «Урала». Беленов круто складывался после коварных ударов низом от соперников. Минимум два спасения заносим в разряд впечатляющих. Пропустил лишь в атаке с фолом, но гол отменили.

Защитники

Николай Рассказов («Крылья Советов») – проход недели

Неожиданно оказалось, что Рассказов хороший правый инсайд. Экспериментов в РПЛ сейчас много, поэтому уход Бейла в оборону с Николаем в атаке не сильно удивил. Тем более, есть результат. Уже на первой минуте матча против ЦСКА бывший игрок «Спартака» начал проход, который завершился голом в его исполнении после недолгой комбинации с рикошетами. Также Николай навязывал борьбу, что важно.

Ренато Гойкович («Оренбург»)

Босниец – один из лучших центральных защитников РПЛ . Специфика игры «Оренбурга» включает в себя унизительные поражения с невероятной разницей мячей, но если бы не Гойкович, то не видать им побед, как против «Локомотива» в гостях. Сначала Ренато закрыл Дзюбу и других форвардов соперника, и лишь после этого удалось реализовать атаки в конце матча.

Срджан Бабич («Спартак») – спаситель тура

Хотя Абаскаль в программных интервью отказался признать, что планирует оставить Джикию на скамейке, опробовав связку Дуарте и Бабича, именно так тренер и поступил. В атаку шли через иностранных центральных защитников с пасом. В обороне «красно-белые» сыграли неплохо, а в атаке победный мяч на 91-й минуте забил именно Бабич.

Владислав Карапузов («Пари НН»)

Молодой универсал сыграл на левом фланге обороны против команды, где не смог закрепиться в основе. В «Динамо» правильно рассудили, Скопинцев лучше подходит на левый фланг, но Владислав настроился в матче против москвичей. В этом туре на похожем уровне отработал только Богосавац из «Ахмата», но Карапузов принял участие в четырех моментах у ворот Шунина и принес пользу в обороне.

Полузащитники

Иван Башич («Оренбург») – ударник недели

Пять раз Башич выходил на ударные позиции. Для центрального хавбека, который работал правым полуфлангом, это замечательный показатель. Если правый вингер «Оренбурга» Марин не отметился у чужих ворот, как и его коллега Мансилья, то у Башича есть победный гол в ворота «Локомотива». Количество в конечном итоге перешло в качество. Хотя и без мяча босниец поработал, помешал сопернику обновить рекорд РПЛ .

Вендел («Зенит») – ассистент тура

Два шикарных прохода Вендела завершились двумя голами в ворота «Рубина» в Казани. Хотя «Зенит» вел по итогам первого тайма в один мяч, у соперника были подходы к воротам Кержакова. Любой удачный удар – чемпионы могли потерять преимущество. Так что прострел Вендела на Кассьерру, а затем грамотный проход и пас на Клаудиньо превратили нервозный матч в легкую разгромную победу.

Кристиян Бистрович («Балтика») – дебют тура

Игнашевич убедил Бистровича, что ему надо принять приглашение из Калининграда. Кристиян рассчитывал остаться в ЦСКА , но у Федотова были другие планы. Пришлось искать новую аренду после игры в разных странах в прошлых сезонах. Хорват выбрал «Балтику» и сразу удачно вышел на замену. За тайм создал три момента, нанес три удара и забил решающий мяч на 91-й минуте, который позволил свести игру с «Ростовом» к ничьей 2:2.

Нападающие

Маттео Кассьерра («Зенит») – легкость тура

«Зенит» провел необычный матч в Казани. Хотя владели мячом, позволили сопернику частенько подходить к воротам Кержакова. В итоге разгром 3:0 появился благодаря Венделу и эффективности других игроков петербуржцев. У Кассьерры было всего два удара по воротам, и одну из попыток он реализовал красивым ударом внешней стороной стопы в полете. У Маттео 7 голов в 8 турах, первое место в гонке снайперов.

Антон Заболотный ( ЦСКА )

Восьмой тур не был удачным для центральных форвардов. Но у ЦСКА играл человек, который реализовал пенальти – Заболотный, постоянно угрожал чужим воротам, удачно открывался – едва не стал автором голевой передачи на соседа по этому составу Файзуллаева. Антон создавал моменты для напарников и не мешал Чалову сравнять счет. В конце Заболотный удачно зацепился за ногу Солдатенкову и заработал для защитника «Крыльев Советов» красную карточку.

Аббос Файзуллаев ( ЦСКА ) – замена тура

Девятнадцатилетний узбекский новичок «армейцев» вышел спасать команду, которая проигрывала дома «Крыльям Советов». Вскоре после появления на поле Аббоса ЦСКА остался в меньшинстве, удалили защитника Рошу. Но Файзуллаев оказался настырным и полезным атакующим хавбеком. Именно его ассист привел к спасительному голу Чалова. Юный игрок за тайм нанес три удара и создал три момента.

Главный тренер

Давид Деограсия («Оренбург»)

Как же испанец радовался после гола Башича. Деограсия случайно стал главным тренером «Оренбурга» после отставки Ярошика. Но если дела пойдут так и дальше, то получит полноценный контракт. Его команда сумела в гостях обыграть «Локомотив». Сначала не пропустили от Дзюбы, которого ищите в антисборной тура, а затем забили дважды в концовке, ведь держались как единая команда. Многие в этом туре потеряли очки, но не «Оренбург».

Очарования недели. Повсеместные камбэки