Символическая сборная 8-го тура РПЛ. Неудержимый Вендел и организаторы камбэков

Четыре клуба отыгрались, уступая в счете.
Вратарь
Александр Беленов («Факел») – возвращение тура
Только пять голкиперов в туре не пропускали, но не все работали так много, как Беленов. Новый тренер «Факела» вернул опытного голкипера в старт, на что страж ворот ответил шестью сэйвами в гостевом поединке против «Урала». Беленов круто складывался после коварных ударов низом от соперников. Минимум два спасения заносим в разряд впечатляющих. Пропустил лишь в атаке с фолом, но гол отменили.
Защитники
Николай Рассказов («Крылья Советов») – проход недели
Неожиданно оказалось, что Рассказов хороший правый инсайд. Экспериментов в РПЛ сейчас много, поэтому уход Бейла в оборону с Николаем в атаке не сильно удивил. Тем более, есть результат. Уже на первой минуте матча против ЦСКА бывший игрок «Спартака» начал проход, который завершился голом в его исполнении после недолгой комбинации с рикошетами. Также Николай навязывал борьбу, что важно.
Ренато Гойкович («Оренбург»)
Босниец – один из лучших центральных защитников РПЛ. Специфика игры «Оренбурга» включает в себя унизительные поражения с невероятной разницей мячей, но если бы не Гойкович, то не видать им побед, как против «Локомотива» в гостях. Сначала Ренато закрыл Дзюбу и других форвардов соперника, и лишь после этого удалось реализовать атаки в конце матча.
Срджан Бабич («Спартак») – спаситель тура
Хотя Абаскаль в программных интервью отказался признать, что планирует оставить Джикию на скамейке, опробовав связку Дуарте и Бабича, именно так тренер и поступил. В атаку шли через иностранных центральных защитников с пасом. В обороне «красно-белые» сыграли неплохо, а в атаке победный мяч на 91-й минуте забил именно Бабич.
Владислав Карапузов («Пари НН»)
Молодой универсал сыграл на левом фланге обороны против команды, где не смог закрепиться в основе. В «Динамо» правильно рассудили, Скопинцев лучше подходит на левый фланг, но Владислав настроился в матче против москвичей. В этом туре на похожем уровне отработал только Богосавац из «Ахмата», но Карапузов принял участие в четырех моментах у ворот Шунина и принес пользу в обороне.
Полузащитники
Иван Башич («Оренбург») – ударник недели
Пять раз Башич выходил на ударные позиции. Для центрального хавбека, который работал правым полуфлангом, это замечательный показатель. Если правый вингер «Оренбурга» Марин не отметился у чужих ворот, как и его коллега Мансилья, то у Башича есть победный гол в ворота «Локомотива». Количество в конечном итоге перешло в качество. Хотя и без мяча босниец поработал, помешал сопернику обновить рекорд РПЛ.
Вендел («Зенит») – ассистент тура
Два шикарных прохода Вендела завершились двумя голами в ворота «Рубина» в Казани. Хотя «Зенит» вел по итогам первого тайма в один мяч, у соперника были подходы к воротам Кержакова. Любой удачный удар – чемпионы могли потерять преимущество. Так что прострел Вендела на Кассьерру, а затем грамотный проход и пас на Клаудиньо превратили нервозный матч в легкую разгромную победу.
Кристиян Бистрович («Балтика») – дебют тура
Игнашевич убедил Бистровича, что ему надо принять приглашение из Калининграда. Кристиян рассчитывал остаться в ЦСКА, но у Федотова были другие планы. Пришлось искать новую аренду после игры в разных странах в прошлых сезонах. Хорват выбрал «Балтику» и сразу удачно вышел на замену. За тайм создал три момента, нанес три удара и забил решающий мяч на 91-й минуте, который позволил свести игру с «Ростовом» к ничьей 2:2.
Нападающие
Маттео Кассьерра («Зенит») – легкость тура
«Зенит» провел необычный матч в Казани. Хотя владели мячом, позволили сопернику частенько подходить к воротам Кержакова. В итоге разгром 3:0 появился благодаря Венделу и эффективности других игроков петербуржцев. У Кассьерры было всего два удара по воротам, и одну из попыток он реализовал красивым ударом внешней стороной стопы в полете. У Маттео 7 голов в 8 турах, первое место в гонке снайперов.
Антон Заболотный (ЦСКА)
Восьмой тур не был удачным для центральных форвардов. Но у ЦСКА играл человек, который реализовал пенальти – Заболотный, постоянно угрожал чужим воротам, удачно открывался – едва не стал автором голевой передачи на соседа по этому составу Файзуллаева. Антон создавал моменты для напарников и не мешал Чалову сравнять счет. В конце Заболотный удачно зацепился за ногу Солдатенкову и заработал для защитника «Крыльев Советов» красную карточку.
Аббос Файзуллаев (ЦСКА) – замена тура
Девятнадцатилетний узбекский новичок «армейцев» вышел спасать команду, которая проигрывала дома «Крыльям Советов». Вскоре после появления на поле Аббоса ЦСКА остался в меньшинстве, удалили защитника Рошу. Но Файзуллаев оказался настырным и полезным атакующим хавбеком. Именно его ассист привел к спасительному голу Чалова. Юный игрок за тайм нанес три удара и создал три момента.
Главный тренер
Давид Деограсия («Оренбург»)
Как же испанец радовался после гола Башича. Деограсия случайно стал главным тренером «Оренбурга» после отставки Ярошика. Но если дела пойдут так и дальше, то получит полноценный контракт. Его команда сумела в гостях обыграть «Локомотив». Сначала не пропустили от Дзюбы, которого ищите в антисборной тура, а затем забили дважды в концовке, ведь держались как единая команда. Многие в этом туре потеряли очки, но не «Оренбург».
Очарования недели. Повсеместные камбэки
Подвиг всегда исправление чьей-то глупости, но когда в половине матчей тура видите камбэки, которые приводят к мировым, то получается зрелищно. «Ахмат» и «Краснодар» сожалеют, что не реализовали свои возможности – могли победить, остались с ничьей. ЦСКА рад, что после ужасного старта отыгрался против «Крыльев Советов». «Пари НН» не отдал три очка «Динамо» в гостях, а «Ростов» умудрился на последних секундах потерять победу в гостях у «Балтики».
Стоящий защитник прибыл в РПЛ
Стоящий защитник прибыл в РПЛ
Весь вопрос, насколько хватит его игры с такой результативностью в защите? Почти все единоборства выиграл и не тормозил начало атак как тот же Джикия.
Весь вопрос, насколько хватит его игры с такой результативностью в защите? Почти все единоборства выиграл и не тормозил начало атак как тот же Джикия.
- А Кассьерра - с каждым матчем удивляет, в хорошем смысле этого слова. Так Держать!
- Беленову явно пошло на пользу "сидение на лавке" - ворота закрыл намертво...
- Остальных не видел, так что - ноу коммент...
- А Кассьерра - с каждым матчем удивляет, в хорошем смысле этого слова. Так Держать!
- Беленову явно пошло на пользу "сидение на лавке" - ворота закрыл намертво...
- Остальных не видел, так что - ноу коммент...
Первая игра и шикарный гол на 8 мин !
и что здесь делает ЗЕ ? левый пенальти ....
Первая игра и шикарный гол на 8 мин !
и что здесь делает ЗЕ ? левый пенальти ....
Узбек да ,красавчик !!!
Узбек да ,красавчик !!!
Бабич и точка
Бабич и точка