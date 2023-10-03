Капитан «Реала» дисквалифицирован на 3 матча. Он пропустит «Эль Класико»

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вчера, 23:16

Защитник «Реала» получил трёхматчевую дисквалификацию.

Футболист был удалён во встрече с «Жироной» за жёсткий подкат против вингера команды-соперника .

В своём заявлении Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) указала, что санкция наложена «за опасную игру, наносящую ущерб, который снижает способности потерпевшей стороны». Кроме того, дополнительно «Реал» наказан штрафом в размере 1050 евро, а сам футболист должен будет заплатить 600 евро.

Таким образом, капитан мадридцев пропустит поединки с «Осасуной», «Севильей», а также «Эль Класико» с «Барселоной» 28 октября.

Комитет, хотя и оценивает извинения Начо как отношение, «достойное похвалы», не считает, что это можно считать смягчающим обстоятельством. В свою очередь пострадавшему также принёс извинения президент «сливочных» Флорентино Перес.