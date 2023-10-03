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Капитан «Реала» дисквалифицирован на 3 матча. Он пропустит «Эль Класико»

вчера, 23:16

Защитник «Реала» Начо получил трёхматчевую дисквалификацию.

Футболист был удалён во встрече с «Жироной» за жёсткий подкат против вингера команды-соперника Порту.

В своём заявлении Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) указала, что санкция наложена «за опасную игру, наносящую ущерб, который снижает способности потерпевшей стороны». Кроме того, дополнительно «Реал» наказан штрафом в размере 1050 евро, а сам футболист должен будет заплатить 600 евро.

Таким образом, капитан мадридцев пропустит поединки с «Осасуной», «Севильей», а также «Эль Класико» с «Барселоной» 28 октября.

Комитет, хотя и оценивает извинения Начо как отношение, «достойное похвалы», не считает, что это можно считать смягчающим обстоятельством. В свою очередь пострадавшему также принёс извинения президент «сливочных» Флорентино Перес.

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ОПС
ОПС
сегодня в 05:23
Ну что поделать. Отдохнет пока.
Байкал-38
Байкал-38 ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 04:22
А что Начо продался Барсе?
Он сделал всё, что бы получить дискву на длительный срок в том моменте.
В первую очередь это сам Начо ослабил Реал, ну и конечно этим он тянет Барсу.
Логика блин...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:10
Комитет, хотя и оценивает извинения Начо как отношение, «достойное похвалы», не считает, что это можно считать смягчающим обстоятельством.
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Конечно же не будет считать так. Он ведь не игрок Барселоны.
kazakoff
kazakoff
вчера в 23:46
Он игрок ротации
Это не должно сказаться на качестве игры мадридцев
амурец
амурец
вчера в 23:45
Делают все что бы ослабить Реал и тянуть Барселону, все опять возвращается
Гость
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