Капитан «Реала» дисквалифицирован на 3 матча. Он пропустит «Эль Класико»

Защитник «Реала» Начо получил трёхматчевую дисквалификацию.
Футболист был удалён во встрече с «Жироной» за жёсткий подкат против вингера команды-соперника Порту.
В своём заявлении Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) указала, что санкция наложена «за опасную игру, наносящую ущерб, который снижает способности потерпевшей стороны». Кроме того, дополнительно «Реал» наказан штрафом в размере 1050 евро, а сам футболист должен будет заплатить 600 евро.
Таким образом, капитан мадридцев пропустит поединки с «Осасуной», «Севильей», а также «Эль Класико» с «Барселоной» 28 октября.
Комитет, хотя и оценивает извинения Начо как отношение, «достойное похвалы», не считает, что это можно считать смягчающим обстоятельством. В свою очередь пострадавшему также принёс извинения президент «сливочных» Флорентино Перес.
Он сделал всё, что бы получить дискву на длительный срок в том моменте.
В первую очередь это сам Начо ослабил Реал, ну и конечно этим он тянет Барсу.
Логика блин...
Он сделал всё, что бы получить дискву на длительный срок в том моменте.
В первую очередь это сам Начо ослабил Реал, ну и конечно этим он тянет Барсу.
Логика блин...
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Конечно же не будет считать так. Он ведь не игрок Барселоны.
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Конечно же не будет считать так. Он ведь не игрок Барселоны.
Это не должно сказаться на качестве игры мадридцев
Это не должно сказаться на качестве игры мадридцев