Агент Джикии заявил, что не понимает почему Дуарте играет в основе

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вчера, 09:19

Футбольный агент , представляющий интересы защитника «Спартака» и сборной России , высказался по поводу центрального защитника «красно-белых» .

Резонанс из-за моего комментария про Дуарте? По поводу его передач? Изящных и тонких? Это разве не так? Это воспринимают как конфронтацию из-за того, что Джикия стал меньше играть? Я бы не сказал, что это сейчас стоит так воспринимать. Дуарте делал это всегда. Для меня это непонятно. Испаноговорящие, корни… Почему предпочтение даётся этому футболисту для меня секрет и загадка. Я говорю про позицию Дуарте на поле — безумное доверие тренера. Всегда.

Также Шпинёв рассказал, как капитан «Спартака» реагирует на то, что потерял место в стартовом составе.

Реакция Георгия на то, что он стал меньше играть? Нормальная. Для него непривычно то, что он стал меньше играть. Но он без панических настроений, без психоза, без нервоза. Георгий человек с львиным сердцем, огромной душой и прекрасным воспитанием. Провокаций не будет. У нас не будет повторений тех историй (которые случались в «Спартаке»).

В текущем сезоне Дуарте провёл 11 матчей и получил жёлтую карточку. На счету Джикии 8 игр и одно предупреждение.

Напомним, сегодня «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов». Начало игры в 16:30 по московскому времени.