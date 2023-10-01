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Агент Джикии заявил, что не понимает почему Дуарте играет в основе

вчера, 09:19

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикии, высказался по поводу центрального защитника «красно-белых» Алексиса Дуарте.

Резонанс из-за моего комментария про Дуарте? По поводу его передач? Изящных и тонких? Это разве не так?

Это воспринимают как конфронтацию из-за того, что Джикия стал меньше играть? Я бы не сказал, что это сейчас стоит так воспринимать. Дуарте делал это всегда. Для меня это непонятно. Испаноговорящие, корни… Почему предпочтение даётся этому футболисту для меня секрет и загадка. Я говорю про позицию Дуарте на поле — безумное доверие тренера. Всегда.

Также Шпинёв рассказал, как капитан «Спартака» реагирует на то, что потерял место в стартовом составе.

Реакция Георгия на то, что он стал меньше играть? Нормальная. Для него непривычно то, что он стал меньше играть. Но он без панических настроений, без психоза, без нервоза. Георгий человек с львиным сердцем, огромной душой и прекрасным воспитанием. Провокаций не будет. У нас не будет повторений тех историй (которые случались в «Спартаке»).

В текущем сезоне Дуарте провёл 11 матчей и получил жёлтую карточку. На счету Джикии 8 игр и одно предупреждение.

Напомним, сегодня «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов». Начало игры в 16:30 по московскому времени.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:43
Логично,если испанец заботится о односельчанах (как бывшая метрополия о бывшей колонии) -убегать-то вместе безопаснее.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:40
Георгий должен перезагрузить карьеру
Сп62
Сп62
вчера в 10:30
Поскольку в последнее время Георгий весьма травмотичен временное пребывание его в запасе пойдёт ему на пользу. А выход на замену будет для него приятным событием.
lotsman
lotsman
вчера в 10:12
Тут можно сказать народными словами - Каждый кулик своё болото хвалит, и ещё - В чужом глазу соринку замечает, а в своём бревна не видит.)
бундер
бундер
вчера в 09:59
Еще у Джикий пару срезов в свои ворота. Да и чего на Дуарте он взъелся? Последние матчи индеец топчик просто.
nubom
nubom
вчера в 09:42
"Агент Шпинев" задал больше вопросов вместо ответов...
протон
протон ответ nubom (раскрыть)
вчера в 09:35
Приходится листать долго вниз с компа. Не лучше в дальнейшем этот блок приподнять вверх, а таблицу ЛЧ разместить внизу? Так как этот блок более важный, чем турнирная таблица ЛЧ где нет наших команд.
протон
протон ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
вчера в 09:27
Этот вариант хотел предложить выйти из своей текущей группы и зайти в вашу группу, как то поиграть на расслабоне месяцок. Но тут, увы, дело техники, как оказалось.
Гость
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