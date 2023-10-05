Падение МЮ опасно для Онаны. «Красные дьяволы» сломали многих голкиперов

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вчера, 20:53

Непростая команда для адаптации вратарей.

У Онаны запоминающиеся ошибки

В истории МЮ хватало неудачных ставок на голкиперов. Де Хеа оказался неудачливым вратарем, не развил большой талант и сейчас без клуба. В прощальном сезоне Давид совершил немало ошибок, хотя набрал «сухарей» в АПЛ . Чемпион мира Бартез тоже не задержался в основе МЮ . Стиль Фабьена не подходил обороне и команде. Не исключено, что Онану тоже спишут, особенно если МЮ заманит Яна Облака.

Голкипер «Атлетико» хотел попробовать себя в АПЛ . Яну тридцать лет, но Петер Шмейхель попал в Манчестер в 28, а сам Онана лишь на год младше. Век вратарей дольше, но им не прощают разовые ошибки, в отличие от нападающих. Андре подставил команду против «Галатасарая» и «Баварии». Если промахи заведут на третье или четвертое места в группе, то для фанатов Онана станет символом провала в ЛЧ .

А пока на него давят британские СМИ . Онана на парковке уронил ключи от машины. Забавно, в футболе напарники всегда подкалывают голкипера, который что-то роняет. Но речь не об американском футболе, где важно зафиксировать мяч в руках. Из упавших ключей сделают историю, а затем добавили к ошибкам голкипера даже те голы в ворота МЮ , где вина хавбеков и защитников намного больше, чем вклад Онаны.

Большинство голов из-за обороны

Андре не отразил один из ударов с «Баварией». Из-за вратаря в матче с «Галатасараем» Каземиро заработал красную карточку и пенальти. Икарди не забил с «точки», но усталость сказалась на МЮ . Клуб из Стамбула впервые в своей истории одержал выездную победу в Англии в ЛЧ . Но проблемой «Манчестер Юнайтед» является далеко не только голкипер, не нужно делать его крайним во всех случаях.

Владельцы клуба Глейзеры, спортивный директор, главный тренер тен Хаг виноваты не меньше. Также сказываются объективные факторы, вроде тасования центральных защитников. Любому голкиперу сложно адаптироваться, если оборона выпускает нападающих на чистые ударные позиции. Каждая новая пара центральных защитников играет хуже, чем связка Варана и Мартинеса.

Но оптимальный дуэт разбила травма, ведь аргентинец выбыл на срок около трех месяцев. У Лисандро перелом пятой плюсневой кости стопы, рецидив старой травмы, ему сделали операцию. А Магуайр и компания чудили настолько жестко, что суммарно у защитников грубых ошибок больше, чем у Онаны. Просто ляпы вратаря проще запоминаются, можно сделать веселую нарезку забавных ляпов.

Аналитики клубов АПЛ увидели, что после неудачных выходов из ворот Онана прижался к линии. Просят форвардов быстрее наносить удары низом. Это работает, МЮ пропустил 11 голов в 7 турах АПЛ , а еще 7 мячей в двух матчах ЛЧ . Но если посчитать чистые голевые ошибки голкипера, то грубых всего три. Еще дважды Онану простили. Судья не поставил пенальти за фол с «Вулверхэмптоном», а Икарди не забил свой пенальти.

Андре страдает из-за уверенности

Онана самоуверенный человек. Камерунец заявлял, что судить его могут только Бог и тренер. Андре сочетает в себе наглость – вспомните ссору с тренером сборной Камеруна, из-за которой голкипер покинул чемпионат мира, и излишнее копание в себе. Защитник МЮ Эванс говорит, что голкипер поступает с собой слишком строго. Но Онана, как любой самоуверенный мужчина, на самом деле беззащитный перед критикой.

Голкипер говорит, что ему плевать на слова фанатов. Но он из тех, кто читает комментарии. Известный парадокс самоуверенных персон. Спокойному человеку проще переживать жесткие падения, а Онана переживает. Голкипер винит себя, планирует отказаться от участия на Кубке Африки зимой, чтобы сосредоточиться на матчах «Манчестер Юнайтед». В сборной Камеруна надавили на голкипера и вынудили вернуться.

Онану позвали на матч против России. Но чиновникам нельзя давить сильнее. Если Андре решил, что останется в Англии во время КАН-2024, то так и будет. Но сложится ли карьера бывшего голкипера «Аякса» и «Интера» в Манчестере? Забавно, что у Онаны процент сэйвов в АПЛ выше, чем у Эдерсона. На сайте АПЛ камерунцу не насчитали ни одной ошибки, которая привела к голу.

Онане важно быстро перезагрузиться

Если тен Хага уволят, то новый главный тренер может запросить другого голкипера. Эрик приглашал вратаря под себя, чтобы классно играл ногами и рисковал. Онана в спокойных условиях всегда точно пасует, у него больше классных выносов мяча, чем было у Де Хеа. Но слепое доверие собственным финтам и пасам не раз поводило камерунца. В матче с «Галатасараем» нарушил железное правило – не пасовать низом по центру, если рядом с напарником есть соперник.

Как-то в интервью на испанском телевидении Онана, воспитанник школы «Барселоны», на неплохом испанском языке объяснял, что правила не для него, он действует на интуиции. И как раз это сейчас проблема. Андре обычно отбивал мяч одной рукой, как все элитный вратари. Но после ошибок начал тянуться к снаряду двумя ладонями, теряя драгоценные миллисекунды. В «Аяксе» и «Интере» подсказывал защитникам, и его часто слышали.

В МЮ орет на напарников после пропущенных мячей, сами расторопно оборонцы не играют. Варан ни в сборной, ни в «Реале» не был управляющим линией, так что Онане не повезло. Андре медленный на старте сезона, что его губит. Возможно, не в лучшей физической форме, поэтому паникует и странно прыгает в разные стороны. С выбором позиции на линии ворот тоже проблемы, а выходить из ворот Онана начал бояться, хотя и отразил 25 ударов из 36.