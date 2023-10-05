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Никита Ковальчук: «Футбол не кормит меня»

вчера, 22:40

Спортивный директор академии «Ариса» Никита Ковальчук рассказал, почему продолжает заниматься ведением блога в YouTube.

Почему я до сих пор занимаюсь блогингом? Потому что футбол не кормит меня. Есть большое отличие в заработке между взрослым и детско-юношеским. У меня двое детей, семья, которую надо содержать в другой стране. Плюс мне не надоело. Я продолжаю чувствовать кайф от своей работы в кадре.

Я всё ещё могу, грубо говоря, послать весь футбол, уехать на условный Бали, делать больше контента, продавать рекламу и спокойно существовать. Но сейчас отказываю всем рекламодателям, кроме основного партнёра. Мой фокус – футбольный тренер, я должен быть там.

Чтобы перестать выпускать ролики, наверное, я не должен иметь морального права говорить в YouTube так, как говорю сейчас. Главный тренер профессионального футбольного клуба не может говорить, что «Артета обосрался». И не из-за корпоративной этики. Я просто уже куда лучше понимаю, сколько на него влияет много разных вещей. Может, когда пойму, что превращаюсь в нудность или кого-то оправдываю, – тогда и закончу.

В принципе, как и я говорил ранее, – план есть. Если бы оказался в Германии, план был бы реализован уже в этом году.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:43
А по Никите сейчас и не скажешь, что человек голодает....)))
minai
minai
вчера в 23:40
Мля, чувак, ну иди в ЖКХ. Там найдёшь профессию сантехника и тыщ 18 зарплату. И всю жизнь будешь решать этот квест.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:31
Упорный дилетант, ни в футболе не разбирается, ни речь не может поставить, а занимается футбольным блоггингом.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 23:07
Молодец, идет к своей цели. Это похвально.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:03
Кому здесь нужен этот достойный человек???
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