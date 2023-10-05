ЧМ-2030 пройдёт в шести разных странах на трёх континентах. Инфантино раздаёт долги

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вчера, 18:09

Безумные решения, чтобы порадовать влиятельных друзей.

Президент ФИФА думает только о себе

А ещё о деньгах, но об этом чуть позже. Инфантино убежал от швейцарской прокуратуры в Катар. Понимал, что эхо коррупционных дел в ФИФА может долететь до него лично. Инфантино был единственным кандидатом на выборах президента международной футбольной ассоциации, переизбрали на третий срок. Теперь это диктатура, а не демократия. Джанни подружился с самыми богатыми в футболе – шейхами, а также подарил держателям акций популярных клубов – американцам, чемпионат мира 2026.

Все довольны, кроме африканцев? Что ж, теперь там будут матчи чемпионата мира 2030-го. Выиграла общая заявка Испании, Португалии и Марокко. А европейцев не обидели, ведь чемпионат в Катаре зимой разозлил многих в зоне УЕФА . Футболисты получают травмы, им сорвали нормальный график подготовки. Инфантино нужно укреплять диктаторскую власть, поэтому решил, что мало радости для Северной Америки, Африки и Европы. Нужно выделить Южную Америку.

Как это сделать, если на выборах хозяев ЧМ -2030 общая заявка Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили была самой слабой? Выдумали схему поощрения заокеанских чиновников, смогут повесить медальку на лацкан пиджака. Подумаешь, испортили чемпионат мира как цельный турнир. ЧМ -2030 проведут в Португалии, Испании и Марокко, но стартовые матчи Уругвая, Аргентины и Парагвая пройдут в названых странах. Можно грустно пошутить, что все «занесли», поэтому решили никого не обделять.

Чемпионаты мира не для болельщиков

Парни из ФИФА своровали идею УЕФА с «юбилейным» турниром. Притащили за уши ЧМ -1930. Но где там Парагвай и Аргентина, если первый кубок провели в Уругвае? Допустим, аргентинцев пустят на новый турнир без отбора благодаря выходу дедов в финал ЧМ -1930, где проиграли хозяевам из Уругвая. Но опять возникает вопрос, откуда вылез Парагвай? Если хотели отметить всех участников южноамериканской заявки, то почему выбросили Чили? Зачем дали прямые путевки странам из Южной Америки?

Настоящий цирк, которым отвлекают от еще одного важного разговора. Кроме личной безопасности, Инфантино волнуют деньги. Ни один из последних ЧМ не был выгодным для хозяев турниров. ЮАР , Бразилия, Россия и Катар не заработали, доходы забрали чиновники из Швейцарии. У Инфантино частный самолет, ему не надо думать, где взять деньги на посещение матчей любимой команды на крупном турнире. А теперь три игры проведут в Южной Америке, остальные в Европе и Африке. Безумие для фанатов из небогатых стран.

В Марокко ЧМ пройдет на одном стадионе, это издевательство. Кто выигрывает от сложной логистики? Даже Аргентина и Уругвай не получают бонус после одного домашнего матча. Большое давление на команды, а затем надо лететь через океан в другие часовые пояса. Инфантино наградил всех, кто за него голосовал на выборах. Это бред сивой кобылы, а не нормальный чемпионат мира в одной стране, как было задумано задолго до того, как решили побаловать азиатов, а именно японцев и южных корейцев.

Чиновники – самая опасная беда футбола

Проблема людей из УЕФА и ФИФА в кривых руках. Часто это случайные клерки, которые попали в футбольную политику по знакомству. Когда надо организовать нечто масштабное, то у этих парней обычно ничего не получается. Финансовый фэйр-плей как один из примеров. Его почти все гранды успешно обходят, а некоторые настолько наглые, что нарушат сотни предписаний, но не получают никаких наказаний. Наказания для бедных, богатые договорятся?

Еще одна проблема – жажда наживы позволяет торговать футболом в интересах спорных личностей. Принц Саудовской Аравии может в ближайшие десять лет натворить всякой дичи в мировом масштабе, ведь богач входит во вкус как диктатор. Инфантино и Чеферин летом позволили саудовцам скупать пачками сильных футболистов для своей лиги, где на отдельных стадионах в раздевалках стоят бабушкины стулья. Роналду, Мане и Бензема придворные артисты…

Также в ФИФА не думают о здоровье футболистов, придумывая дополнительное время на двадцать минут. Наставник «Лацио» Сарри на днях пришел в ярость, хотя до него о возросших нагрузках в футболе высказывались десятки наставников:

Ужасно зол на УЕФА , ФИФА , Серию А и всю эту банду за этот сумасшедший график. Они отправляют парней на бойню, но никто не вмешивается. Это такой футбол, бери деньги и беги? Завершу карьеру, если ситуация с календарем не изменится. Такой футбол мне не нравится. Просыпаясь, даже не смотрю, с кем сегодня играем. Игр слишком много, приходится применять ротацию.

Инфантино подружился с плохими парнями

Через год будет новый формат ЛЧ , больше матчей. Через два года Инфантино хочет Клубный ЧМ на 32 команды. Чиновники ФИФА и УЕФА не умеют ничего делать, но получают миллиарды евро, ведь оседлали футбол, для которого они давно стали одной из ключевых проблем. Блаттер и Платини были еще хуже, но это не оправдывает жадность Инфантино и Чеферина.

Когда этих клерков выбирали, то ждали реформы и очищение футбола. Получили классическую политическую продажность, закрытые глаза на глобальные вызовы и проблемы. А также полное отсутствие сочувствия к живым людям. Чиновники провалили переход арбитров на работу с новыми технологиями. Они же игнорировали тысячи смертей рабочих при подготовке ЧМ -2022.

А дальше мундиаль в Мексике, где наркокартели создали настоящий ад на земле. В ФИФА получили гарантии от местных властей, что армия раздавит танками любого, кто тронет туриста на ЧМ -2026? Но стоит ли награждать футбольным праздником страну, где людям, перешедшим дорогу наркобаронам, отрезают головы? Жестокость и черствость отличают чиновников ФИФА .