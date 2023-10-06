Анчелотти рассказал, уйдёт ли Модрич из «Реала» зимой

Главный тренер «Реала» высказался о возможном уходе полузащитника из команды.

Модрич недоволен, поскольку не получает много игрового времени. Но он очень мотивирован и всегда стремится помогать команде. Он играет одну из важнейших ролей в нашем коллективе, в раздевалке. Мы любим Луку. Футболисты любят Луку. Мы все его любим.

Нет шансов, что он уйдет из команды в зимнее трансферное окно. Он не хочет покидать клуб. Лука считает себя важным игроком – и мы согласны с этим. Это значимый футболист для «Реала». Мы очень рады, что он с нами.