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Анчелотти рассказал, уйдёт ли Модрич из «Реала» зимой

вчера, 19:42

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном уходе полузащитника Луки Модрича из команды.

Модрич недоволен, поскольку не получает много игрового времени. Но он очень мотивирован и всегда стремится помогать команде. Он играет одну из важнейших ролей в нашем коллективе, в раздевалке. Мы любим Луку. Футболисты любят Луку. Мы все его любим.

Нет шансов, что он уйдет из команды в зимнее трансферное окно. Он не хочет покидать клуб. Лука считает себя важным игроком – и мы согласны с этим. Это значимый футболист для «Реала». Мы очень рады, что он с нами.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:49
последний сезон большого мастера
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:48
И Карло и Лука - прекрасно понимают, что всё когда ни будь заканчивается.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:58
Пусть доигрывает сезон в Реале с прощальным матчем в конце сезона. А потом в Саудовскую Аравию наверное поедет.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:46
Модричу уже тридцать восемь лет, контракт с Реалом до окончания этого сезона, а после или к арабам или мемуары писать.
adekvat
adekvat
вчера в 20:16
В раздевалке ключевое слово.
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