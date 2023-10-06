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«Манчестер Сити» давит на Холанда в вопросе нового контракта

вчера, 10:20

«Манчестер Сити» хочет как можно скорее продлить контракт с форвардом Эрлингом Холандом.

По данным английской газеты Daily Mail, манчестерская команда оказывает давление на окружение норвежского игрока, требуя в ближайшие месяцы провести встречи с целью продления его контракта на год.

С помощью продления контракта с Холандом «Сити» надеется исключить возможность трансфера футболиста в «Реал». «Горожане» опасаются, что если переход Килиана Мбаппе в «Реал» не состоится, то тогда мадридцы начнут охотиться за норвежцем.

Ожидается, что в новом контракте будет увеличена зарплата Холанда, но при этом останется пункт, позволяющий ему уйти за определенную сумму.

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Все комментарии
Tex
Tex ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 14:25, ред.
Не сказать, что я хейтер МС или меня бомбит от твоего утверждения, но в целом на мой взгляд выглядит спорно. Не нашел ни одного рейтинга, где МС значился бы популярней Баварии. По некоторым рейтингам он действительно замыкает топ 10, но основные гранды последних десятилетий выше, в том числе и Бавария. МС дороже Баварии на 100млн и это вроде единственное место, где МС действительно можно определить выше. Так, что докажи пожалуйста
112910415
112910415
вчера в 17:52
ну да, давят ...
а как им не давить ?
побаиваются
alexgurzan
alexgurzan ответ a-league (раскрыть)
вчера в 14:01
А у вас уже были медали на точный счёт?
nebs8eq73f63
nebs8eq73f63
вчера в 13:12
Опять Реалу препятствия строят,хотят денег с него потянуть
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:34
Альварес получше, более разнообразный игрок он может оттянуть на себя троих отдать пас, забить со штрафного, и замыкать как Холанн.
протон
протон
вчера в 12:10
Если М. С продолжит клепать трофеи то процентов 99 что не уйдет) А если все же прекратит то возможно поедет помогать Баварии брать 20 салатницу подряд) А в реал я думаю ему самому не интересно) Учитывая что они его всегда котировали значительно ниже Мбаппе) Да и платить столько не будут))
Горожане
Горожане
вчера в 11:34
Никуда не денется, продлит!
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 11:29
так там Альварес еще есть, паренёк неплохо так стартовал в этом сезоне
shlomo2
shlomo2 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 11:01
Добра Вам! ... что то меня терзают смутные сомнения по этому поводу...:))))
Elliada
Elliada
вчера в 10:38
Плохая идея. Зачем уламывать Холанна остаться в Сити за деньги? Если для Холанна деньги решающий фактор, а не желание выступать за клуб, то пусть уходит. Хоть в Реал, хоть в Баварию. Все знают, что будет, если игрок не хочет играть за клуб, но играет только из-за денег. Это намек на Мбаппе. Да и не нужен разрыв зарплат между Холанном и остальной командой.

Ну и выступление за Сити, в том числе в этом сезоне, заставляет задуматься о продлении контракта. Холанн так и не научился играть с большими командами. Даже на Западе уже смеются над Холанном. А в этом сезоне так вообще просел. Оно и понятно. Нет КДБ, Гюндогана, Канселу, которые своими передачами выводили его к воротам, а ему оставалось только подставить ногу.

Как по мне, нужно подождать. За год до окончания контракта либо предложить продлить контракт, либо продать. Как мне кажется, он игрок нескольких сезонов. Даже до уровня Кейна или Левандовски не дорастёт.
adekvat
adekvat ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 10:32
Просто многие с детства мечтают играть за какой то клуб, а если Холланд вдруг с детства мечтал о Реале ?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:30
Холанд должен три раза подумать.
Гвардиола просто не его тренер.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:27
Зря он сразу не перешел в Реал
a-league
a-league
вчера в 10:25, ред.
Медаль за кф 91 на счёт 3-3 "замылили" или у кого-то на этот счёт сыграл кф>91 ?
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 10:25
Манчестер Сити должен действовать в своих интересах. Мне очень нравится то как работает менеджмент клуба, потому что Манчестер Сити уже популярнее Баварии в мире (хейтеры, не бомбите, я с легкостью это докажу), нужно приблизить бренд к цифрам Реала. А Холанд важный актив, это не только голевая машина, но и большой медийный гигант.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 10:24
Как бы не передавили!
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:23
Думаю продлит... Не вижу смысла ему уходить из наверное на сегодняшний день, самого сильного клуба мира... Любой другой клуб - это понижение...
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