«Манчестер Сити» давит на Холанда в вопросе нового контракта

«Манчестер Сити» хочет как можно скорее продлить контракт с форвардом Эрлингом Холандом.
По данным английской газеты Daily Mail, манчестерская команда оказывает давление на окружение норвежского игрока, требуя в ближайшие месяцы провести встречи с целью продления его контракта на год.
С помощью продления контракта с Холандом «Сити» надеется исключить возможность трансфера футболиста в «Реал». «Горожане» опасаются, что если переход Килиана Мбаппе в «Реал» не состоится, то тогда мадридцы начнут охотиться за норвежцем.
Ожидается, что в новом контракте будет увеличена зарплата Холанда, но при этом останется пункт, позволяющий ему уйти за определенную сумму.
Ну и выступление за Сити, в том числе в этом сезоне, заставляет задуматься о продлении контракта. Холанн так и не научился играть с большими командами. Даже на Западе уже смеются над Холанном. А в этом сезоне так вообще просел. Оно и понятно. Нет КДБ, Гюндогана, Канселу, которые своими передачами выводили его к воротам, а ему оставалось только подставить ногу.
Как по мне, нужно подождать. За год до окончания контракта либо предложить продлить контракт, либо продать. Как мне кажется, он игрок нескольких сезонов. Даже до уровня Кейна или Левандовски не дорастёт.
Ну и выступление за Сити, в том числе в этом сезоне, заставляет задуматься о продлении контракта. Холанн так и не научился играть с большими командами. Даже на Западе уже смеются над Холанном. А в этом сезоне так вообще просел. Оно и понятно. Нет КДБ, Гюндогана, Канселу, которые своими передачами выводили его к воротам, а ему оставалось только подставить ногу.
Как по мне, нужно подождать. За год до окончания контракта либо предложить продлить контракт, либо продать. Как мне кажется, он игрок нескольких сезонов. Даже до уровня Кейна или Левандовски не дорастёт.