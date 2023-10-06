«Манчестер Сити» давит на Холанда в вопросе нового контракта

1696576840

вчера, 10:20

«Манчестер Сити» хочет как можно скорее продлить контракт с форвардом .

По данным английской газеты Daily Mail, манчестерская команда оказывает давление на окружение норвежского игрока, требуя в ближайшие месяцы провести встречи с целью продления его контракта на год.

С помощью продления контракта с Холандом «Сити» надеется исключить возможность трансфера футболиста в «Реал». «Горожане» опасаются, что если переход Килиана Мбаппе в «Реал» не состоится, то тогда мадридцы начнут охотиться за норвежцем.

Ожидается, что в новом контракте будет увеличена зарплата Холанда, но при этом останется пункт, позволяющий ему уйти за определенную сумму.