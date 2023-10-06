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«РБ Лейпциг» продлил контракт с капитаном

вчера, 15:46

«РБ Лейпциг» продлил контракт с защитником сборной Венгрии Вилли Орбаном до лета 2027 года. Вот что сказал капитан о новом соглашении:

Разговоры с клубом были позитивными, и мы быстро договорились, что я останусь ещё на два года. Мне очень подходит этот клуб, и я очень рад, что мой путь здесь продолжится. До сих пор мы были очень успешны вместе, выиграли три титула и вошли в историю. Нам ещё есть к чему стремиться, и в моём домашнем шкафу для трофеев ещё есть место. В «РБ Лейпциг» мы все мечтаем о победе в Бундеслиге, и я верю, что мы сможем этого добиться — это одна из причин, по которой я продлил свой контракт.

После восьми лет работы в Лейпциге я чувствую себя как дома. Это прекрасный город с замечательными людьми и болельщиками. Игра за «РБ Лейпциг» уникальна тем, чего мы можем достичь здесь вместе. Инфраструктура просто фантастическая, у нас отличный обслуживающий персонал, фантастический тренер и суперкоманда. Приезжать сюда каждый день очень приятно.

Орбан выступает за «РБ Лейпциг» с лета 2015 года. На его счету 292 игры, 27 голов, 9 ассистов и 47 карточек (46 жёлтых и 1 красная). В текущем сезоне 30-летний венгр провёл 4 матча.

«РБ Лейпциг» продлил контракт с капитаном

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:56
Вот и хорошо все разрешилось.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:54
Видимо и на пенсию выйдет в Лейпциге !)
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:28
Для Вилли - хороший контракт почти на 4 года, если ещё учесть , что ему 30.
Гость
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