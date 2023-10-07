Финал женского Кубка России и полуфинал Медиалиги пройдут в один день

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вчера, 09:45

Финал Кубка России по футболу среди женских команд и полуфинал Медийной футбольной лиги состоятся 15 октября на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

В 15:30 по местному времени (16:30 МСК) начнётся встреча между ЖФК «Зенит» и ЖФК ЦСКА .

Поединок Медиалиги стартует в 19:00 (20:00 по московскому времени).

Сама же арена откроется для зрителей в 13:30. Посетителей будут ждать футболисты Медиалиги, игроки РПЛ и Суперлиги. Также будет развлекательная программа, фудкорт, мастер-классы, церемония открытия, конкурсы, подарки и сюрпризы.

На оба матча будет действовать единый билет.