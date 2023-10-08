Нобоа рассказал, когда может завершить карьеру

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа дал комментарий касательно возможного завершения карьеры.
У меня контракт с «Сочи» до конца 2025 года. Думал ли я, что этот договор может быть моим последним в карьере? Наверное. Я не знаю. Я думал об этом два или три года назад, но сейчас у меня есть соглашение еще на два года. Посмотрим, как буду себя чувствовать.
Мы сейчас на таком месте, на котором не должны быть (16-я строчка в таблице РПЛ — прим. ред.). Мы всегда показывали хороший футбол, выигрывали здесь у хороших команд. Но сейчас ситуация сложная, это мотивирует. Нужно показать, что у нас есть команда.
Но его опасения, что возможно это последний его год в карьере небезосновательны. Сочинцы пока замыкают турнирную таблицу чемпионата и, если по итогам этого сезона клуб покинет РПЛ, в его контракте на этот счёт наверняка есть условие, дающее ему право расторгнуть контракт, думаю тогда, учитывая его возраст, найдётся не много клубов, желающих видеть его у себя в составе. Но до этого ещё впереди две трети чемпионата всё ещё может измениться. Удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
Но его опасения, что возможно это последний его год в карьере небезосновательны. Сочинцы пока замыкают турнирную таблицу чемпионата и, если по итогам этого сезона клуб покинет РПЛ, в его контракте на этот счёт наверняка есть условие, дающее ему право расторгнуть контракт, думаю тогда, учитывая его возраст, найдётся не много клубов, желающих видеть его у себя в составе. Но до этого ещё впереди две трети чемпионата всё ещё может измениться. Удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!