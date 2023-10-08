Нобоа рассказал, когда может завершить карьеру

Полузащитник «Сочи» дал комментарий касательно возможного завершения карьеры.

У меня контракт с «Сочи» до конца 2025 года. Думал ли я, что этот договор может быть моим последним в карьере? Наверное. Я не знаю. Я думал об этом два или три года назад, но сейчас у меня есть соглашение еще на два года. Посмотрим, как буду себя чувствовать.