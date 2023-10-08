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Нобоа рассказал, когда может завершить карьеру

вчера, 12:32

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа дал комментарий касательно возможного завершения карьеры.

У меня контракт с «Сочи» до конца 2025 года. Думал ли я, что этот договор может быть моим последним в карьере? Наверное. Я не знаю. Я думал об этом два или три года назад, но сейчас у меня есть соглашение еще на два года. Посмотрим, как буду себя чувствовать.

Мы сейчас на таком месте, на котором не должны быть (16-я строчка в таблице РПЛ — прим. ред.). Мы всегда показывали хороший футбол, выигрывали здесь у хороших команд. Но сейчас ситуация сложная, это мотивирует. Нужно показать, что у нас есть команда.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:49
Силы пока ещё есть, надо зарабатывать деньги.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:29
вылет в ФНЛ думаю заставит его закончить карьеру
drive45
drive45
вчера в 16:11
Хороший футболист и игрок,но время берет свое и он сам это прекрасно понимает. И в то же время, не собирается сдаваться, хочет приносить команде пользу и результат когда в этом сезоне , Сочи демонстрирует далеко не лучшую свою игру.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:08
Есть ещё вариант для него, если Махачкала пробивается в РПЛ. Диспетчер уровня Нобоа пригодится Динамо, да и КББ думаю будет не против видеть Кристиана. Начинал у КББ и закончит карьеру у него. Будет видно, что там впереди.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:50, ред.
Если будет до конца отрабатывать свой контракт в футбольном клубе Сочи, то свои сорок лет он отметит в этом одноимённом южном городе и сейчас я даже не вспомню, кто из легионеров провёл столько лет в нашем высшем дивизионе.

Но его опасения, что возможно это последний его год в карьере небезосновательны. Сочинцы пока замыкают турнирную таблицу чемпионата и, если по итогам этого сезона клуб покинет РПЛ, в его контракте на этот счёт наверняка есть условие, дающее ему право расторгнуть контракт, думаю тогда, учитывая его возраст, найдётся не много клубов, желающих видеть его у себя в составе. Но до этого ещё впереди две трети чемпионата всё ещё может измениться. Удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman
вчера в 14:20
Рассказал))) Он сам ещё ничего не знает и не решил. Как говорят - время покажет.)
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:31
Чел знает чего хочет,похвально!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:17
Кристиан Нобоа пожалуй один из немногих легионеров, которого уважают болельщики всех клубов. Да, что уж говорить он уже давно стал русским!!!
К сожалению годы берут своё и фк Сочи скорее всего последний клуб в его карьере, но уверен, что эти два года он отработает контракт полностью.
Было бы хорошо, если бы продолжил в Сочи как тренер.
Удачи Крис!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:08, ред.
Ротенбург сказал, что игра команды не соответствует стилю и мяч не ходит, увольняя КББ, теперь прямой дорогой идут бодрячком в ФНЛ. Одел хомут по полной Кристиан. Зато при деньгах босс и в исполкоме помогая хитрому главбуху).
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:58
Здраво, осмысленно, без лишнего пафоса.
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