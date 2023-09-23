Роналду высказался по поводу завершения карьеры

Капитан «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не думает о завершении карьеры.
Говорят, что на Роналду можно поставить крест… Это неправда. Я продолжу играть до тех пор, пока мои ноги не скажут: «Криштиану, всё».
Я до сих пор имею многое. Я до сих пор люблю футбол, люблю забивать мячи. Я до сих пор люблю выигрывать. Я до сих пор доказываю, что на мне рано ставить крест.
Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В текущем сезоне он провёл 8 матчей, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт 38-летнего португальца с саудовским клубом действует до лета 2025 года.
Одно дело играть в верблюд-лиге, другое - играть за сборную. В СА можно играть до 50-ти. Никому дела не будет. Но оставаться в сборной это чересчур. С сильными соперниками он бесполезен, а со слабыми без него справятся. Пример, 9:0 с Люксембургом.
Одно дело играть в верблюд-лиге, другое - играть за сборную. В СА можно играть до 50-ти. Никому дела не будет. Но оставаться в сборной это чересчур. С сильными соперниками он бесполезен, а со слабыми без него справятся. Пример, 9:0 с Люксембургом.