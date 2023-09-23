Роналду высказался по поводу завершения карьеры

Капитан «Аль-Насра» и сборной Португалии заявил, что не думает о завершении карьеры.

Говорят, что на Роналду можно поставить крест… Это неправда. Я продолжу играть до тех пор, пока мои ноги не скажут: «Криштиану, всё».

Я до сих пор имею многое. Я до сих пор люблю футбол, люблю забивать мячи. Я до сих пор люблю выигрывать. Я до сих пор доказываю, что на мне рано ставить крест.