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ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздьСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Роналду высказался по поводу завершения карьеры

вчера, 11:55

Капитан «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не думает о завершении карьеры.

Говорят, что на Роналду можно поставить крест… Это неправда. Я продолжу играть до тех пор, пока мои ноги не скажут: «Криштиану, всё».

Я до сих пор имею многое. Я до сих пор люблю футбол, люблю забивать мячи. Я до сих пор люблю выигрывать. Я до сих пор доказываю, что на мне рано ставить крест.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В текущем сезоне он провёл 8 матчей, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт 38-летнего португальца с саудовским клубом действует до лета 2025 года.

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Все комментарии
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:17
Пусть никто не надеется на травму Рона. Это машина
kow13
kow13 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:07
Смысл, в лиге уровня аутсайдеров ПФЛ уже не тащит он
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:00
Роналду движет комплексы, поэтому добровольно он не закончит карьеру. Тут либо травма, либо отказ всех клубов заставит Роналду повесить бутсы на гвоздь. Как футболист, он закончился давно. Сейчас набивает никому не нужную статистику. Трофеев больше 2-х лет не выигрывал.
Давронбек Алиматов
Давронбек Алиматов
вчера в 18:46
Лучше бы закончил карьеру футбооиста а то чииаешь его нитье и хвалу о себе Надо уступать дорогу молодежи
Николай Жунин
Николай Жунин ответ Mekail (раскрыть)
вчера в 18:38
Стенли Мэтьюз играл и в 50
протон
протон ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 18:12
Роналду признан во всём мире. Множество индивидуальных и командных наград. Успех во всём мире. Его знают даже те, кто вообще футболом не интересуется.
Роналду играет в эпоху Чемпиона Мира, обладателя 8 ЗМ, 6 ЗБ, 45 трофеев.
Роналду больше забил на поздних стадиях плей-офф ЛЧ, включая финалы. Роналду забивал в разных лигах, становясь лучшим.
протон
протон
вчера в 18:10
Продолжай, Криш, продолжай - столько драйва ! Очень надеюсь. что твои ноги лет пять еще выдержат. А к тому времени и другие суперзвезды подрастут.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:09
Да в принципе почему нет. Вон тот же Ривалдо до скольки лет бегал?
Понятно, что даже не в чемпионатах "второго эшелона" но тем не менее.
Ну а Роналду перешагнул психологический барьер, что по сути впервые в жизни (старт карьеры не беру в расчёт) перешёл не в топ-клуб и теперь ему морально проще будет заключать контракты во всяких Китаях, Катарах, СА или даже в чемп Португалии вернутся. Играть можно ещё долго.
xz3xee55spk3
xz3xee55spk3
вчера в 17:53
"Говорят, что на Роналду можно поставить крест…"

Это всё неточности перевода. Просто некоторые диванные эксперты, следящие за Аль-Наср`ом говорят, что на Роналду можно поставить пенальти😄😄😄 Точку, а не крест, Криш... 🙈
Бубнин
Бубнин
вчера в 16:04
Пока мне не скажут: «Криштиану, всё, нет больше денег».
Байкал-38.
Байкал-38. ответ амурец (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:33
Ты чего хочешь то?
Что бы я поменял своё мнение и стал любить гея? Так этого не будет и у нас такое не приветствуется.
И не надо мне указывать и тем более переходить на подобное общение.
Вот здесь ты и переходишь грань.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ амурец (раскрыть)
вчера в 15:17
Я тебе уже ниже написал, ты прочти ещё раз!

Байкал-38. ответ амурец (раскрыть) 53 / 282сегодня в 19:44
Я на таких мероприятиях не присутствую, чуждо мне всё это!!!
Лучше спроси у Бадра Хари, он тебе может всё в подробностях расскажет, особенно про их брачную ночь.
Ко мне попрошу впредь с подобными вопросами не обращаться, не по адресу!
Karkaz
Karkaz
вчера в 15:17
Еще года 2-3 побегает
амурец
амурец ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 15:16
    Elliada
    Elliada
    вчера в 15:15
    "Я продолжу играть". После этих слов игроки и болельщики сборной Португалии заплакали, ибо поняли, что ничего им не светит в ближайшие годы.

    Одно дело играть в верблюд-лиге, другое - играть за сборную. В СА можно играть до 50-ти. Никому дела не будет. Но оставаться в сборной это чересчур. С сильными соперниками он бесполезен, а со слабыми без него справятся. Пример, 9:0 с Люксембургом.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 15:11
      амурец
      амурец ответ Байкал-38. (раскрыть)
      вчера в 15:10
        Байкал-38.
        Байкал-38. ответ амурец (раскрыть)
        вчера в 15:07
        Вот только не надо мне такие советы давать!!!
        Я же тебе не советую, что и как здесь писать.
        И причём здесь Локо?
        Это вообще никак не влияет на моё отношения к гею-нарциссу.
        амурец
        амурец ответ Байкал-38. (раскрыть)
        вчера в 15:05
          Маг_тм
          Маг_тм
          вчера в 14:47
          Зачем ему и Месси завершать карьеру, ведь они свою славу подняли до такой высоты, что 50 лет могут пешком ходить по полю, и зарабатывать как минимум топ футболисты Европы
          Байкал-38.
          Байкал-38. ответ амурец (раскрыть)
          вчера в 14:44
          Я на таких мероприятиях не присутствую, чуждо мне всё это!!!
          Лучше спроси у Бадра Хари, он тебе может всё в подробностях расскажет, особенно про их брачную ночь.
          Ко мне попрошу впредь с подобными вопросами не обращаться, не по адресу!
          амурец
          амурец ответ Байкал-38 (раскрыть)
          вчера в 14:37
            Agamaga...........
            Agamaga...........
            вчера в 13:54
            Ничего путного уже не выиграет. В соперничестве с Месси отстал сильно. Аргентинец рекордсмен по титулам - особняком стоит ЧМ, по индивидуальным наградам - ЗМ, ЗБ.
            Осталось поиграть для шейхов, ну и, набить стату на таджиках и иранцах.
            Байкал-38
            Байкал-38
            вчера в 13:20
            Ну ладно дырчатый шейхов тешит, а как гей-нарцисс понять не может, что он сборную Португалии на дно тянет.
            Да у него по прежнему большое влияние в федерации и его просто не могут не вызывать.
            Одно дело в отборе карликам с пенальти забивать, да в чемпионате СА стоя мячи клепать, а другое будет с сильными сборными.
            Скоро будет ЧЕ 2024 и тем более ЧМ 2026 и там не будет таких команд как в СА, там будут скорости и ему не получится ходить пешком весь матч, как он делает сейчас.
            Дырявый гей-нарцисс любит себя в футболе, а не футбол в себе ему похрен на Португалию, он собой любимым восхищается.
            Дима Логинов
            Дима Логинов
            вчера в 12:57
            В начале года, Девид Мадж отыграл все 90 минут в возрасте 79-ть лет. Это официально зафиксированный рекорд. Боюсь, Криштиану слишком слаб чтобы его побить.
            Merdan Bayramow
            Merdan Bayramow
            вчера в 12:56
            Вышел статья про великого КриРо...после 5 мин.....здесь уже "фаны гнома" ох уж Роналду....Величество
            НЕ ЭГО И СТ
            НЕ ЭГО И СТ
            вчера в 12:36
            Говорят, что поставили крест - значит читаешь.. Это хорошо.. Ноги скажут?. А как насчёт головы?. Вроде голова вместе с языком говорит, а не ноги.. Болтун - находка для шпиона и яд для карьеры.. Авейру это неизвестно. Хе..
            Октябрь 1917
            Октябрь 1917
            вчера в 12:26
            Пока может, пусть играет - живая легенда.
            Сергеевич вернулся1
            Сергеевич вернулся1
            вчера в 12:20
            Головка от швейной машинки...
            kazakoff
            kazakoff
            вчера в 12:12
            Лет до 40 ещё сможет, а дальше смысла нет
            Если только рекорд Гинесса побить, есть японец который в 50 ещё играет
            Гость
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