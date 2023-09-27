Чемпион мира из «Спартака» завершил карьеру в 29 лет. Знаем, куда он пропал и чем занимается

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сегодня, 19:08

Необычный, но логичный выбор Шюррле.

Автор победного паса на ЧМ бросил футбол

Финал чемпионата мира в Рио-де-Жанейро, 113-я минута матча Аргентины против Германии. Шюррле навесил мяч с левого фланга, Гётце опередил защитников и пробил мимо вратаря Ромеро. Немцы в экстазе, Шюррле стал чемпионом мира. Месси после финала плакал в раздевалке, как ребенок, ведь не мог знать, что сможет взять кубок мира в Катаре.

Через девять лет после финала Лионель покоряет США , играя в футбол, а Шюррле, хотя на три года младше, давно на пенсии. Можно пошутить, что после неудачной игры за «Спартак» Андре понял, что ниже падать некуда, поэтому в 29 лет отказался выходить на поле. Но у человека с 22 голами в 57 матчах за сборную Германии редко возникает желание уйти из футбола так рано.

Даже Гётце, хотя у него серьезные проблемы со здоровьем – нарушение обмена веществ, а также травмы сухожилий, пытается играть в футбол за «Айнтрахт». У Шюррле были травмы, но нет хронических проблем. Вот только Андре устал от футбола и спортивной жизни:

Это решение долго зрело во мне. Провалы становились всё глубже, а проблески встречались всё реже. Вы всегда должны играть определенную роль, чтобы выжить в этом бизнесе. Иначе не получите новую работу.

Подобные мысли сопровождают Де Хеа. Испанский голкипер после ухода из МЮ не нашел себе команду высокого уровня. Появились слухи, что в 32 года бывший вратарь сборной Испании может объявить о завершении карьеры, если не получит предложение стать основным вратарём топ-клуба. Но у Шюррле иная история. Его не отвергали богатые клубы, сам отказался продолжать борьбу после неудачного отрезка в «Спартаке». Легко догадаться, что на решение влияла женщина.

Казахская модель помогла мужу бросить футбол

Непросто отказаться от миллионов евро, как показало саудовское трансферное лето. Шюррле мог в 29 лет отправиться на Ближний Восток, получив огромные деньги за голы в дворовой лиге. Андре никогда не был чистым вингером, в «Майнце», «Байере» и «Вольфсбурге» находил пути к чужим воротам. Всегда были сложнейшие отрезки с невысокой результативностью, в «Спартаке» Шюррле пережил не первый спад в карьере.

Дело в психологии нападающего. Ему не хватало инстинктов убийцы, которые обычно имеются у стабильных форвардов. Бензема, Левандовски и Ибрагимович задержались на поле после тридцати лет, так как голы один из смыслов их жизни. Шюррле так доминировать не умел. Даже в личной жизни нашел «начальницу» в лице казахской модели Анны Шариповой. Жена старше мужа на три года, она хотела завести семью и детей.

У Андре не было под боком младшей на пять лет модели, которая требовала бы зарабатывать больше денег на новые особняки, автомобили и роскошные подарки любимой. Шарипова вышла замуж за Шюррле на тайной церемонии в 2018-м. Познакомились всего за полтора года до этого на показе в Берлине. У пары быстро появилась дочка Кайя. А два года назад на свет появился сын Бодхи. Впрочем, дети не мешают играть в футбол.

Но Шюррле объяснил, что выбор между спортом и семьей был сделан, поскольку жена Анна жила с дочерью в Берлине, а он находился в Москве:

Для отношений важно, чтобы оба в паре чувствовали удовлетворение от жизни внутри себя, а не только констатировали, что дела идут неплохо. Также важно, чтобы в паре оба занимались любимыми делами. Анне важно, кроме роли матери, иметь свою карьеру. Мы организовали свою жизнь, чтобы она могла заниматься не только детьми.

Шюррле всегда в дискуссиях о своем выборе на стороне жены, но в «Спартаке» грешили на Анну. Казахская модель прошла все круги ада с расстройствами пищевого поведения, как часто случается у девушек её профессии. Пришла к вегетарианству, которое ей как здоровой молодой женщине подходит. А вот профессиональному атлету Шюррле животных белков для восстановления не хватало.

Врачи «Спартака» настаивали, чтобы Андре включал в рацион мясо и рыбу, но немец поступал так очень редко. Шюррле не подстраивался, а муж и жена одна сатана. Способ жизни и мировоззрение Анны сказались на суждениях и поступках Андре. Чемпион мира как современный хиппи-миллионер. За всё хорошее против всего плохого, а в социальных сетях обозначает себя «общественным деятелем».

Шюррле инвестирует, бегает марафон и играет с детьми

Андре не очень умный парень, цитирует сетевых клоунов, вроде Лекса Фридмана и Джордана Питерсона. «Вдохновляющие высказывания» Шюррле представляют собой набор глупых цитат для «реальных пацанов» из богатых стран, у которых главная проблема это забитый отель на дорогом курорте. Шюррле занимается физкультурой, он в хорошей форме. Иногда бегает марафоны, также полюбил горы.

Шюррле покоряет вершины, занялся скалолазанием. Маршруты условно безопасные, потому что речь об отце двух маленьких детей, а не о профессиональном скалолазе. Но адреналин немец ищет очень активно. Занимается пропагандой гармонии, глубокого дыхания и единения с природой. Вся чушь, которая не работает, если у тебя нет на счетах миллионов евро и нельзя отдыхать круглый год.

Но даже если денег хватает на праздную жизнь, то есть риск не вылечить моральные болезни, ведь у Шюррле хватало психологических преград. Андре не смог быть счастливым, играя в футбол. А в атмосфере идиллии, которой представляется жизнь Анны и Андре, обычно начинаются фильмы ужасов. Что эти люди прячут за вылизанными фотографиями и роликами, снятыми хорошими операторами?

Остается надеяться, что простак Шюррле не доверит деньги аферистам, сможет помогать людям. Андре участвует в социальных проектах. Шюррле повезло, он одновременно не очень умный и очень богатый. Может приумножить капитал, инвестировал деньги в один из стартапов Пике и в фирму по выращиванию конопли в медицинских целях. Также вместе с Гётце расширяет портфель инвестиций.

Нападающий очень правильно сделал, что забросил футбол

Представьте, сколько в мире несчастных игроков старше 30 лет. Лучшие матчи позади, денег заработали на три жизни вперед, но никогда не получали время, чтобы насладиться богатством. В худшем случае их ждет алкоголизм и депрессия вне футбола. А пока вечная гонка, как у Роналду, который только на рекламные съемки в Саудовской Аравии тратит значительную часть свободного времени.

Надо уметь остановиться, а с этим почти у всех атлетов огромные проблемы. Шюррле повезло добиться успеха. Андре теперь как классический сын миллионера, который познает дзен, а работать не спешит, ведь ему приятнее отдыхать. Посмотрим, насколько хватило настроя, потому что человеку сложно без любимой работы. Например, Зидан сходит с ума без футбола в роли любящего мужа и деда.

Зинедин рассчитывал возглавить Францию, работать с Мбаппе. Шюррле вряд ли вернется в футбол, но ещё один послушный муж тратит молодость на отдых, с чем его можно поздравить. Единение с природой это круто, особенно если из тяжестей в жизни только штанга в зале. Чемпион мира из «Спартака» купается в ледяной воде и бегает в горы в трусах и в шапке, футбол остался позади.