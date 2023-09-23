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Чемпион мира 2022 близок к завершению карьеры

23 сентября 2023, 11:00

Аргентинский полузащитник Алехандро Гомес заявил, что рассматривает вариант с завершением карьеры игрока.

Я жду хорошего предложения. Если его не поступит, то могу рассмотреть вариант с завершением карьеры игрока. Я отдал всего себя футболу. Не хочу уходить на грустной ноте.

С первого сентября Гомес находится в статусе свободного агента. В прошедшем сезоне, выступая за «Севилью», аргентинец сыграл 27 матчей, набрал 3 результативных балла (1 гол и 2 ассиста) и получил 4 жёлтых карточки.

Ранее сообщалось об интересе к 35-летнему вингеру со стороны французского клуба.

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Все комментарии
Asper
Asper
23 сентября в 13:04
В РПЛ позовите кто-нибудь, у нас лет до 40 будет топом
Митя Митин
Митя Митин
23 сентября в 11:51
Можно ещё пару лет поиграть!
e7duj6ccnyzw
e7duj6ccnyzw
23 сентября в 11:04
Пора папе на диван с газетой)
Гость
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