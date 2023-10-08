Странная ничья «Спартака» и ЦСКА. Увидели дубль защитника, красивые удары и неожиданную развязку

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вчера, 21:47

Гол незаметного Медины спас Абаскаля.

«Спартак» сильно боялся поражения

- Тренер «красно-белых» не играл на победу, у него в домашнем дерби четыре удара в створ. «Спартак» не включился сразу после перерыва и поплатился. Оба московских клуба редко радовали фанатов победами в РПЛ в последнее время. Можно сказать, что длительная разведка без моментов и качельный переход инициативы от одной команды к другой – часть ничейной стратегии обоих тренеров. Дерби долго не было открытым, что подтверждает статистика форвардов основы, они остались почти без моментов.

- «Спартак» погорел в зоне правее центра в обороне. Дуарте мог лучше действовать перед первым голом Гайича, а Денисов не встретил серба накануне дубля. Ещё и мяч влетел в ворота от крайнего защитника. А вот винить вратаря не спешите. В теории Максименко мог достать коварные удары. Но скорее надо хвалить бьющего игрока. Сербский латераль ЦСКА дважды шикарно пробил без лишней паузы, получил голы в дерби со «Спартаком», первый его дубль в карьере, красивые случайности у ворот Максименко.

- Команды поначалу плотно играли в центре поля, искали счастья на флангах и ждали ошибок, вроде неудачной обработки мяча от Мартинса перед вторым голом Гайича. Но не всегда получалось понять, какой у «Спартака» домашний победный план на игру? Смять ЦСКА точно не получилось. Пятое колесо к телеге Абаскаль в этот раз не добавил, сложно было не только его команде, но и «армейцам». Но подсказки Федотова лучше работали до неожиданной развязки на последних секундах дерби.

- Если ЦСКА раскрылся в атаке с помощью крайнего защитника, то у «Спартака» некого хвалить впереди. Даже Промес и Медина отметились в двух голевых эпизодах, но сыграли неважно. Абаскаль своей работой в последние недели чаще подтверждает всё, что говорили до матча, нежели приятно удивляет качеством футбола. Забей ЦСКА быстрый третий мяч в контратаке, и вряд ли «Спартак» смог бы вернуться в игру. И вот это ошибка Федотова, надо было раньше делать замены, бежать за третьим мячом и дожимать.

ЦСКА пополнил коллекцию ничьих

- Федотов дождался в обороне парочку тех, кого планировал использовать изначально. Также использовал в защите хавбека Мухина. В центре поля у него были Зделар и Обляков. Иван при поддержке Роши и напарников сумел разогнать классную первую голевую атаку. Но важнее, что оба не проиграли Пруцеву, Мартинсу и Мозесу без мяча. Виктора закрыли, нигерийца и Бонгонда рано заменили.

- Кроме Гайича и Облякова, который откатывал сербу мячи под удары, надо отметить работу Роши, который управлял линией обороны ЦСКА . А также незаметную, но важную роль Мендеса. Чилиец не был полезным в атаке, но без мяча Виктор закрыл все поле. Также вместе с напарниками использовали «маленькие футбольные хитрости», чтобы потянуть время в конце матча, и чуточку не хватило.

- До победы над «Балтикой» у ЦСКА было четыре мировые в РПЛ подряд. Теперь ещё одна. Плохая коллекция, много обидных результатов. Где-то неправильно начинали матчи, приходилось отыгрываться. С «Зенитом» и «Спартаком» упустили победы в конце важных матчей. «Армейцам» не хватает классных футболистов, которые контролируют темп игры и помогают команде не просесть в концовке.

- До матча ставили на победу ЦСКА , поскольку эта команда в кризис – результатов, кадров или качества футбола, скорее стиснет зубы и будет на характере рваться к победе, даже если повторила худший старт за два десятилетия в РПЛ . А «Спартак» после двух разгромов подряд в решающем для Абаскаля дерби был в секундах от поражения, но «отскочил» после навеса на Медину.

Абаскаль увернулся от увольнения

- Дело не только в результате дерби с ЦСКА , хотя это невероятно важный поединок для фанатов и руководства клуба. Рвения неслабого «Спартака», если его отдать более опытному тренеру, в нынешнем сезоне хватало для борьбы за первое место. «Краснодар» тоже не идеальный, но Ивич лучше подстраивается под соперников. А какие выводы делает Гильермо? В атаке «Спартак» сегодня не перестроился. Не хватило Соболева, но это тоже вина тренера. Отдал Бальде и Николсона, не потребовал опытного форварда для резерва. Ни в обороне, ни в атаке «Спартак» дерби не сыграл здорово.

- ЦСКА в нынешнем составе не чемпионская команда, у них немало проблем и мало очков. Но даже такого соперника «Спартак» не переиграл. Конечно, «красно-белые» атаковали, но давайте смотреть на результат. После второго гола Гайича у «Спартака» всего один точный удар. Один! Акинфеев пропустил не потому, что «красно-белые» заслужили гол, создав пять моментов. Замены Абаскаля не сработали. А потом Классен навесил, а Медина забил единственным ударом «Спартака» в створ за 35 решающих минут в дерби. ЦСКА тоже точно не порадовал с мячом в концовке поединка.