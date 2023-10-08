Странная ничья «Спартака» и ЦСКА. Увидели дубль защитника, красивые удары и неожиданную развязку

Гол незаметного Медины спас Абаскаля.
«Спартак» сильно боялся поражения
- Тренер «красно-белых» не играл на победу, у него в домашнем дерби четыре удара в створ. «Спартак» не включился сразу после перерыва и поплатился. Оба московских клуба редко радовали фанатов победами в РПЛ в последнее время. Можно сказать, что длительная разведка без моментов и качельный переход инициативы от одной команды к другой – часть ничейной стратегии обоих тренеров. Дерби долго не было открытым, что подтверждает статистика форвардов основы, они остались почти без моментов.
- «Спартак» погорел в зоне правее центра в обороне. Дуарте мог лучше действовать перед первым голом Гайича, а Денисов не встретил серба накануне дубля. Ещё и мяч влетел в ворота от крайнего защитника. А вот винить вратаря не спешите. В теории Максименко мог достать коварные удары. Но скорее надо хвалить бьющего игрока. Сербский латераль ЦСКА дважды шикарно пробил без лишней паузы, получил голы в дерби со «Спартаком», первый его дубль в карьере, красивые случайности у ворот Максименко.
- Команды поначалу плотно играли в центре поля, искали счастья на флангах и ждали ошибок, вроде неудачной обработки мяча от Мартинса перед вторым голом Гайича. Но не всегда получалось понять, какой у «Спартака» домашний победный план на игру? Смять ЦСКА точно не получилось. Пятое колесо к телеге Абаскаль в этот раз не добавил, сложно было не только его команде, но и «армейцам». Но подсказки Федотова лучше работали до неожиданной развязки на последних секундах дерби.
- Если ЦСКА раскрылся в атаке с помощью крайнего защитника, то у «Спартака» некого хвалить впереди. Даже Промес и Медина отметились в двух голевых эпизодах, но сыграли неважно. Абаскаль своей работой в последние недели чаще подтверждает всё, что говорили до матча, нежели приятно удивляет качеством футбола. Забей ЦСКА быстрый третий мяч в контратаке, и вряд ли «Спартак» смог бы вернуться в игру. И вот это ошибка Федотова, надо было раньше делать замены, бежать за третьим мячом и дожимать.
ЦСКА пополнил коллекцию ничьих
- Федотов дождался в обороне парочку тех, кого планировал использовать изначально. Также использовал в защите хавбека Мухина. В центре поля у него были Зделар и Обляков. Иван при поддержке Роши и напарников сумел разогнать классную первую голевую атаку. Но важнее, что оба не проиграли Пруцеву, Мартинсу и Мозесу без мяча. Виктора закрыли, нигерийца и Бонгонда рано заменили.
- Кроме Гайича и Облякова, который откатывал сербу мячи под удары, надо отметить работу Роши, который управлял линией обороны ЦСКА. А также незаметную, но важную роль Мендеса. Чилиец не был полезным в атаке, но без мяча Виктор закрыл все поле. Также вместе с напарниками использовали «маленькие футбольные хитрости», чтобы потянуть время в конце матча, и чуточку не хватило.
- До победы над «Балтикой» у ЦСКА было четыре мировые в РПЛ подряд. Теперь ещё одна. Плохая коллекция, много обидных результатов. Где-то неправильно начинали матчи, приходилось отыгрываться. С «Зенитом» и «Спартаком» упустили победы в конце важных матчей. «Армейцам» не хватает классных футболистов, которые контролируют темп игры и помогают команде не просесть в концовке.
- До матча ставили на победу ЦСКА, поскольку эта команда в кризис – результатов, кадров или качества футбола, скорее стиснет зубы и будет на характере рваться к победе, даже если повторила худший старт за два десятилетия в РПЛ. А «Спартак» после двух разгромов подряд в решающем для Абаскаля дерби был в секундах от поражения, но «отскочил» после навеса на Медину.
Абаскаль увернулся от увольнения
- Дело не только в результате дерби с ЦСКА, хотя это невероятно важный поединок для фанатов и руководства клуба. Рвения неслабого «Спартака», если его отдать более опытному тренеру, в нынешнем сезоне хватало для борьбы за первое место. «Краснодар» тоже не идеальный, но Ивич лучше подстраивается под соперников. А какие выводы делает Гильермо? В атаке «Спартак» сегодня не перестроился. Не хватило Соболева, но это тоже вина тренера. Отдал Бальде и Николсона, не потребовал опытного форварда для резерва. Ни в обороне, ни в атаке «Спартак» дерби не сыграл здорово.
- ЦСКА в нынешнем составе не чемпионская команда, у них немало проблем и мало очков. Но даже такого соперника «Спартак» не переиграл. Конечно, «красно-белые» атаковали, но давайте смотреть на результат. После второго гола Гайича у «Спартака» всего один точный удар. Один! Акинфеев пропустил не потому, что «красно-белые» заслужили гол, создав пять моментов. Замены Абаскаля не сработали. А потом Классен навесил, а Медина забил единственным ударом «Спартака» в створ за 35 решающих минут в дерби. ЦСКА тоже точно не порадовал с мячом в концовке поединка.
- В «Спартаке» могут дать Абаскалю время, если тренер пока не потерял раздевалку. Новые боссы явно боятся, что неудачная ставка на Черчесова или другого тренера направит гнев толпы лично на них. Абаскаля привела Салихова, одобрил Федун, ставка старой власти, вроде как директора стоят и смотрят со стороны, поэтому новая власть может дать испанцу время до зимы. Но разве против «Зенита», «Краснодара», «Крыльев Советов» и ЦСКА испанец показал класс? Ни одного из тренеров названых команд Гильермо не переиграл. Абаскаль шел на третье поражение подряд во всех турнирах, но ему сказочно повезло. Но такой тренер с неважным рваным футболом вряд ли удача для всего «Спартака».
качество игры невысокое
качество игры невысокое
У СпаМа таких моментов не было.
У СпаМа таких моментов не было.