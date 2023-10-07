Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Пропускаем дебильные голы». Карпин — о поражении от «Краснодара»

вчера, 22:09
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:3).

Какой тут комментарий может быть? Идеальный первый тайм был, лучший за все время, наверное. Второй тайм не скажу что плохой, но пропускаем вот такие голы. Дебильные, я бы назвал. После аута и углового, всю игру переворачивают. Срезка Комличенко (в свои ворота) — футбольная трагедия? Можно так сказать, да.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Севикян рассказал, как реагирует на критику из-за выбора сборной Армении
06 октября
Тренер сборной России оценил решение УЕФА и ФИФА о допуске сборных U17
06 октября
Агент Тюкавина отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Зенит»
01 октября
Полузащитник «Пари НН» назвал главные качества Сергея Юрана
01 октября
В «Балтике» рассказали о целях на сезон
01 октября
Представители Роберта Ренана недовольны тем, что он стал игроком резерва
01 октября
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:27
Карпин создал в команде свою команду и играет... на ставках и с Глебовым делит бабло от договорников.



Специально не стал называть как называется команда про которую пишу, а привёл пример.
Классную мне идею подсказал болельщик Ростова.
edu1972
edu1972
сегодня в 02:21
Толку нет от Карпина ни в сборной , ни в клубе
ABir
ABir
сегодня в 00:22
Конечно, очень обидно проиграть ведя в счете два мяча
Capral
Capral
вчера в 23:33
Если команда пропускает регулярно 56ьные голы- значит стоит задуматься об адекватности тренера...
И ещё, не умоляя значимости победы Краснодара, но мои постоянные опасения по поводу краснодарской обороны не напрасны. С Ростовом прошло, с соперником серьезным- не прокатит... Игру в защите надо совершенствовать. Чемпион должен быть чемпионом по всем статьям!!!
Futurista
Futurista
вчера в 23:26
"Как убивали Ростов"
В. Карпин...эпилог...
Viollator
Viollator
вчера в 23:17
Дельфин чётко срезал, рад за дельфинсчега !
adekvat
adekvat
вчера в 22:49
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 22:28
    Валера крепись...Если есть игра то придет и результат - пройдена пока всего треть пути))
    3as2a88pwwwr
    3as2a88pwwwr
    вчера в 22:15
    Валера на эмоциях забыл что сами открыли счёт на 56ьной ошибке
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     