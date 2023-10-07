«Пропускаем дебильные голы». Карпин — о поражении от «Краснодара»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:3).
Какой тут комментарий может быть? Идеальный первый тайм был, лучший за все время, наверное. Второй тайм не скажу что плохой, но пропускаем вот такие голы. Дебильные, я бы назвал. После аута и углового, всю игру переворачивают. Срезка Комличенко (в свои ворота) — футбольная трагедия? Можно так сказать, да.
И ещё, не умоляя значимости победы Краснодара, но мои постоянные опасения по поводу краснодарской обороны не напрасны. С Ростовом прошло, с соперником серьезным- не прокатит... Игру в защите надо совершенствовать. Чемпион должен быть чемпионом по всем статьям!!!
И ещё, не умоляя значимости победы Краснодара, но мои постоянные опасения по поводу краснодарской обороны не напрасны. С Ростовом прошло, с соперником серьезным- не прокатит... Игру в защите надо совершенствовать. Чемпион должен быть чемпионом по всем статьям!!!