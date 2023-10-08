«Краснодар» и «Ростов». Невероятный камбэк или взаимный испуг

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сегодня, 00:03

«Быки» упрочили свое лидерство в лиге.

Вопрос о чемпионских амбициях «Краснодара» все острее становятся с тех пор, как «быки» ввязались в гонку лидеров, и когда стало понятно, что «Зенит» в нынешнем сезоне не такой уж непобедимый и непогрешимый. Матч 11-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Ростовом» сделал разговоры о чемпионском потенциале команды Владимира Ивича уже не чем-то попутно-шутливым, а вполне серьезным. «Быки», как это называется, показали настоящий чемпионский характер. Правда, вместе с тем дали и поводы усомниться в своей мощи.

Самый провальный тайм

В первых десяти турах РПЛ «Краснодар» пропустил всего три мяча и был лучшим по этому показателю в лиге. Собственно, надежная и стабильная оборона стала залогом успеха команды Ивича, поскольку в атаке результаты не выглядели выдающимися. Те же «Крылья Советов» забили 25 мячей в десяти турах, а у «Краснодара» было 16. Даже меньше, чем у «Динамо» и ЦСКА , которые замыкают первую восьмерку.

Но «Ростов», который не критикуется в этом сезоне только самыми ленивыми и самыми преданными фанатами таланта и харизмы Валерия Карпина, в первом тайме поставил под сомнение веру в оборону «Краснодара». До перерыва «быки» пропустили два безответных мяча. И могли даже пропустить больше.

Причем первый гол случился после ошибки того, кто должен вселять наибольшую уверенность – вратаря. Сафонов сделал неудачный пас на фланг, который перехватил Ионов, затем Алексей грамотно выкатил мяч на Глебова, и он не подкачал. Сразу после этого Сафонов пережил еще несколько нервных эпизодов, едва не привезя новые неприятности.

А перед перерывом призрак первого поражения «Краснодара» в чемпионате стал очень ощутимым. Качественная комбинация была разыграна «Ростовом», скидку Голенкова превратил в гол Мохеби. Причем это преимущество гостей сложилось не из конкретных ошибок или отдельных эпизодов. Это было вполне закономерное доминирование, вылившееся в голы.

«Краснодар» предлагал невнятную тактику, зачем-то отказался с первых минут от прессинга, будто выманивал соперника, но это предполагает острые быстрые выпады. А их «быки» не проводили. Получается, просто отдали мяч и стояли, смотрели, как «Ростов» использует преимущество. Показательно, что за тайм «Краснодар» нанес всего три удара против шести у «Ростова». Причем к 43-й минуте у хозяев был только один удар.

«Краснодар» провел, пожалуй, худший тайм в нынешнем сезоне чемпионата России. И в этот момент уж точно никто не думал вспоминать о разговорах про чемпионские амбиции команды Ивича. Ни тренер, ни игроки этому явно не соответствовали ни по тактическому подходу, ни по индивидуальной готовности.

Поворотные моменты

Надо отметить, что триумфального камбэка могло и не случиться. После перерыва «Краснодар» не вышел сразу каким-то преобразившимся. Более того, «Ростов» имел шанс добить противника третьим голом. Сначала Голенков не реализовал выход один на один, а потом Ионов не смог добить мяч из выгодной позиции. И вот тут судьба словно поняла, что ростовчане слишком неблагодарно относятся к ее подаркам. Все перевернулось диаметрально.

Сразу же после этих эпизодов «Краснодар» начал свой камбэк. Причем первый гол не выглядел шедевром с точки зрения розыгрыша. «Быки» просто включили прессинг и перестали убирать ноги в борьбе. Они пободались за введенный из аута у чужой штрафной мяч, Волков полез напролом, сыграл на Кади, через рикошет мяч дошел до Сперцяна, который уже включил свое исполнительское мастерство и покатил мяч точно в нижний угол.

Гол в самом начале второго тайма – лучшее, что можно придумать для начала камбэка. Это сразу перестраивает команды психологически, приободряя отыгрывающуюся сторону и деморализуя защищающую преимущество. «Ростов» слишком близко к сердцу принял этот гол. Видимо, не самые удачные результаты старта сезона приучили команду к быстрой потере уверенности. Более того, в двух предыдущих матчах ростовчане тоже вели со счетом 2:0, но не удержали победу ни разу. Тревожные воспоминания наверняка мелькнули. А вот настрой «Краснодара» зашкаливал. Это даже вылилось в три подряд желтые карточки, одна из которых досталась Ивичу.

О степени давления «быков» говорит тот факт, что за второй тайм уже «Ростов» нанес только один удар по воротам, а «Краснодар» — семь. И уже не было заигрываний с прессингом со стороны хозяев. При этом нельзя было сказать, что «быки» оказывают какое-то немыслимое давление. «Ростов» сам себя запугивал и совершал ошибки. Крайне неудачными оказывались и тренерские перестановки. Едва вышедший на поле Комличенко сразу получил желтую карточку, а потом поспособствовал возвращению «Краснодара» в игру. Хотя это скорее несчастный случай.

После подачи Сперцяна на ближнюю штангу с углового Алонсо подправил мяч, из-за чего Комличенко оказался в невыгодном положении, и от него мяч срикошетил в ворота. Получился автогол в дополнение к желтой карточке и беспомощности в атаке. А вот дальше сложилась интересная ситуация, трактовка которой зависит от вашего отношения к «Краснодару».

Сомнения в лидере

Нельзя сказать, что при счете 2:2 «быки» пытались бросаться за победой и давить. В большей степени казалось, что они крайне довольны самим уходом от поражения и были готовы оборонять эту ничью. Потом бы говорили в зависимости от стремления к красоте той или иной теории, что лучше: такая оборона каждого очка или безоговорочное стремление к победе. С деморализованным «Ростовом» «Краснодар» должен был вести себя смелее и настойчивее. Он же словно испугался своей прыти.