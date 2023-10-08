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Руни покинул пост главного тренера «Вашингтон Ди Си Юнайтед»

вчера, 09:33

Уэйн Руни покинул пост главного тренера «Вашингтон Ди Си Юнайтед». В заявлении клуба сказано:

Мы все обсудили с Уэйном и решили, что сейчас нам лучше расстаться. Это дает нашему следующему тренеру возможность привнести новую философию и структуру в нашу спортивную деятельность. Мы благодарны Уэйну Руни за все, что он сделал для нашего коллектива сначала в качестве игрока и капитана, а затем и в качестве тренера.

«Черно-красные» идут на 9-м месте Восточной конференции.

По слухам, у рулевого есть варианты в Англии.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:40
Не всякий Великий игрок становится Великим тренером. Аксиома, понимаешь.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 15:58
Ди Си потренировал - теперь можно и АС🔥DC послушать. Нужно..
Grizly88
Grizly88 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:18
Ну да, Джеррард, Лэмпард, Руни, Невилы, Английские тренеры ниочем
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:09
Тут по ходу шансы только в какой-нибудь "Иттифак", поколение звёздных игроков всё как один стало никакими тренерами...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:54
Руни просто не справился
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 09:38
Руни найдет другой клуб, или другой клуб найдет его.
Гость
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