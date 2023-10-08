Руни покинул пост главного тренера «Вашингтон Ди Си Юнайтед»

покинул пост главного тренера «Вашингтон Ди Си Юнайтед». В заявлении клуба сказано:

Мы все обсудили с Уэйном и решили, что сейчас нам лучше расстаться. Это дает нашему следующему тренеру возможность привнести новую философию и структуру в нашу спортивную деятельность. Мы благодарны Уэйну Руни за все, что он сделал для нашего коллектива сначала в качестве игрока и капитана, а затем и в качестве тренера.