В Саудовской Аравии хотят арендовать Месси до начала нового сезона МЛС

1696881284

вчера, 22:54

Нападающий «Интер Майами» может уйти в аренду.

Такой вариант возможен в связи с невыходом команды в плей-офф МЛС . Последний матч в этом году клуб проведёт 21 октября с «Шарлотт», а следующая официальная игра состоится только в конце февраля 2024 года, когда начнётся новый сезон.

Сообщается, что аргентинца на период паузы постарается арендовать одна из команд Саудовской Аравии. Также ранее появлялась информация, что форвард может на время перейти в европейский клуб.