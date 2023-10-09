Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

В Саудовской Аравии хотят арендовать Месси до начала нового сезона МЛС

вчера, 22:54

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может уйти в аренду.

Такой вариант возможен в связи с невыходом команды в плей-офф МЛС. Последний матч в этом году клуб проведёт 21 октября с «Шарлотт», а следующая официальная игра состоится только в конце февраля 2024 года, когда начнётся новый сезон.

Сообщается, что аргентинца на период паузы постарается арендовать одна из команд Саудовской Аравии. Также ранее появлялась информация, что форвард может на время перейти в европейский клуб.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Тоттенхэм» может подписать форварда «Аль-Иттихада»
Вчера, 21:54
Слухи«Челси» готов продать Лукаку следующим летом
Вчера, 21:29
Слухи«Брентфорд» планирует усилиться нападающим из клуба Чемпионшипа
Вчера, 16:39
Слухи«Ньюкасл» хочет приобрести молодого игрока «Блэкберна»
Вчера, 11:34
СлухиНа подписание Санчо претендуют три топ-клуба
08 октября
Тренер клуба «Интер Майами» оценил слухи об уходе Месси из клуба
08 октября
Сортировать
Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:39
Испания переезжает в Саудовскую Аравию... Аль-Примера...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:41
У гея-нарцисса истерика случится.
Сейчас он как никак главная звезда в "лиге верблюдов", а если Месси приедет, то все внимание переключится на лучшего игрока.
Кстати хочу напомнить, что изначально «Аль-Наср» хотел подписать Месси, но после отказа, решили подписать дырявого.
протон
протон
вчера в 23:59
В одной команде дали бы сыграть под конец карьеры - вот это было бы круто. Какое соперничество , доигрывают оба.
Ничего нельзя исключать. Месси в футболе достиг всего и выбор игрового будущего зависит лишь от него самого
Саудовская лига сейчас популярна как никогда)
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 23:56
В эту смешную Лигу он не поедет
амурец
амурец
вчера в 23:46
Только и берут в аренду
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:26
Надо на минимальную зарплату перейти в европейский клуб в качестве аренды. Тут и Бэкхему будет выгодна такая сделка
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:19
Зачем Месси роль свадебного генерала....???
Что мешало в Барсе закончить....денег наверняка до 3056-го года не потратить....
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:07
Месси : 🖕.. Хе..
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:00
Ну и правильно,пусть играет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 