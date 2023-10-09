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«Челси» готов продать Лукаку следующим летом

вчера, 21:29

«Челси» готов расстаться с нападающим Ромелу Лукаку.

По информации источника, трансфер бельгийского форварда летом 2024 года будет доступен за сумму примерно в 37 млн фунтов.

До конца текущего сезона Лукаку будет выступать на правах аренды за «Рому».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:57
Вряд ли кто его купит за такие деньги.
протон
протон
сегодня в 00:05
Бизнес-модель по Челсийски:
Покупаем за 100+, отдаем в аренду, продаем за 37
Фиксируем прибыль.
Не был бы Ромелу таким глупым и был бы более стабильным при изменчивых внешних обстоятельствах - мог бы стать легендой одного из клубов, за которые он играл.
Tex
Tex ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 23:38
По правилам ФИФА, футбольный клуб в 2023 году не может отдать в аренду больше 8 игроков. В следующем сезоне не больше 7. Так, что история про 4 состава в аренду из Челси уже давным давно неправда.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:07
Его давно были бы рады продать. Но никто не пожелал выкладывать за него реальные деньги, поэтому иуда и скитается по арендам лобзая гербы клубов.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:45
Захочет ли Рома его приобрести.
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:39
Давно пора
Туда-сюда карамельку катают, не знают что делать
Понятное дело что хотят подороже продать, но балласт держать тоже не дело
Тем более футболистов у Челси (включая тех кто в аренде), на четыре состава
Гость
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