«Челси» готов продать Лукаку следующим летом

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вчера, 21:29

«Челси» готов расстаться с нападающим .

По информации источника, трансфер бельгийского форварда летом 2024 года будет доступен за сумму примерно в 37 млн фунтов.

До конца текущего сезона Лукаку будет выступать на правах аренды за «Рому».