«Челси» готов продать Лукаку следующим летом

«Челси» готов расстаться с нападающим Ромелу Лукаку.
По информации источника, трансфер бельгийского форварда летом 2024 года будет доступен за сумму примерно в 37 млн фунтов.
До конца текущего сезона Лукаку будет выступать на правах аренды за «Рому».
Покупаем за 100+, отдаем в аренду, продаем за 37
Фиксируем прибыль.
Не был бы Ромелу таким глупым и был бы более стабильным при изменчивых внешних обстоятельствах - мог бы стать легендой одного из клубов, за которые он играл.
Покупаем за 100+, отдаем в аренду, продаем за 37
Фиксируем прибыль.
Не был бы Ромелу таким глупым и был бы более стабильным при изменчивых внешних обстоятельствах - мог бы стать легендой одного из клубов, за которые он играл.