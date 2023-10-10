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Марселино отказался возглавить «Севилью»

вчера, 13:10

Руководство «Севильи» продолжает поиски главного тренера после отставки Хосе Луиса Мендилибара. Первым кандидатом был испанский специалист Марселино, но с ним не смогли договориться по условиям контракта (сообщается, что речь идёт о сроке соглашения).

Напомним, 58-летний специалист находится без работы с 20 сентября, так как покинул пост наставника «Марселя». Марселино уже возглавлял «Севилью» в сезоне 2011/2012.

«Андалусийцы» занимают 16-е место в Ла Лиге.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:41
Это все детали.
Севилье нужен кризис-менеджер.
Djebrael
Djebrael
вчера в 14:34
Севилья поторопилась с увольнением тренера... прежде чем уволить, нужно было договариваться с другим, а теперь могут совсем зависнуть внизу.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:27
На некоторых сайтах пишут уже что ждут Абаскаля на пост главного тренера Севильи !)
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