Марселино отказался возглавить «Севилью»

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вчера, 13:10

Руководство «Севильи» продолжает поиски главного тренера после отставки Хосе Луиса Мендилибара. Первым кандидатом был испанский специалист , но с ним не смогли договориться по условиям контракта (сообщается, что речь идёт о сроке соглашения).

Напомним, 58-летний специалист находится без работы с 20 сентября, так как покинул пост наставника «Марселя». Марселино уже возглавлял «Севилью» в сезоне 2011/2012.

«Андалусийцы» занимают 16-е место в Ла Лиге.