Бывший вратарь «Рубина» Рыжиков стал помощником Талалаева в «Химках»

В тренерский штаб Андрея Талалаева в «Химках» вошёл бывший вратарь «Рубина», «Крыльев Советов» и «Тамбова» Сергей Рыжиков.
Специалисты уже работали вместе в «Ахмате».
В прошлом сезоне Рыжиков возглавлял тамбовский «Спартак».
В тренерский штаб Андрея Талалаева в «Химках» вошёл бывший вратарь «Рубина», «Крыльев Советов» и «Тамбова» Сергей Рыжиков.
Специалисты уже работали вместе в «Ахмате».
В прошлом сезоне Рыжиков возглавлял тамбовский «Спартак».
Народная примета: "Если Талалаева назначили главным тренером, то значит скоро уволят".
Народная примета: "Если Талалаева назначили главным тренером, то значит скоро уволят".