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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

Бывший вратарь «Рубина» Рыжиков стал помощником Талалаева в «Химках»

вчера, 12:30

В тренерский штаб Андрея Талалаева в «Химках» вошёл бывший вратарь «Рубина», «Крыльев Советов» и «Тамбова» Сергей Рыжиков.

Специалисты уже работали вместе в «Ахмате».

В прошлом сезоне Рыжиков возглавлял тамбовский «Спартак».

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:33
Любой кто идёт в помощники к Талалаеву в тайне надеются со временем стать главным после отставки Талалаева.
Народная примета: "Если Талалаева назначили главным тренером, то значит скоро уволят".
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:44
Адская смесь вырисовывается в этом тандеме...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:34
Хороший был вратарь - посмотрим на Рыжикова тренера.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:23
Только от Талалаева не всё бери,а то будешь,как он,скитаться по клубам,сроком на полгода-год.
lotsman
lotsman
вчера в 13:14
Тренером вратарей. Удачи ему в тренерской работе.
asraeil
asraeil
вчера в 12:42
Пожелаю Сергею удачи в работе. Сам не плохо стоял в рамке есть чему научить.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:39
Вот и Рыжиков постепенно набирается тренерского опыта.
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