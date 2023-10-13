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Полузащитник «Шахтёра» исчез после матча Юношеской лиги УЕФА

вчера, 11:26

Полузащитник «Шахтёра» Александр Распутько исчез в неизвестном направлении после матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном», который состоялся 4 октября.

Сообщается, что игрока не оказалось на борту самолёта, на котором клуб должен был вернуться в Украину. Накануне хавбек договорился с «оранжево-чёрными» о новом пятилетнем контракте, именно поэтому его и решили включить в заявку на игру с бельгийцами.

Отмечается, что в результате поисков удалось найти только аккуратно сложенную форму игрока. Футболист удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Его местонахождение по-прежнему неизвестно.

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