Матч «Аякс» — «Фейеноорд» не был доигран из-за поведения болельщиков

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вчера, 10:59

Матч 6-го тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Фейеноордом» был прерван.

Главный арбитр встречи дважды останавливал игру и уводил футболистов с поля из-за бросания болельщиками амстердамской команды файеров на поле. В итоге поединок так и не был доигран при счёте 3:0 в пользу роттердамцев.

Теперь Королевскому футбольному союзу Нидерландов (KNVB) предстоит принять решение по матчу. Встречу могут начать с 57-й минуты (когда она была остановлена) с сохранением счёта, присудить победу «Фейеноорду», либо полностью переиграть матч, но последнее маловероятно.