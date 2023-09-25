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Матч «Аякс» — «Фейеноорд» не был доигран из-за поведения болельщиков

вчера, 10:59

Матч 6-го тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Фейеноордом» был прерван.

Главный арбитр встречи Сердар Гёзюбююк дважды останавливал игру и уводил футболистов с поля из-за бросания болельщиками амстердамской команды файеров на поле. В итоге поединок так и не был доигран при счёте 3:0 в пользу роттердамцев.

Теперь Королевскому футбольному союзу Нидерландов (KNVB) предстоит принять решение по матчу. Встречу могут начать с 57-й минуты (когда она была остановлена) с сохранением счёта, присудить победу «Фейеноорду», либо полностью переиграть матч, но последнее маловероятно.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:48
В дисциплинированной и суперкультурной стране "Райского Сада" это просто невозможно! Клевета,ложь и провокация.Во всём виноват Путин и дикая страна Россия.
lotsman
lotsman
вчера в 19:18
Не любят проигрывать. Но проявлять недовольство таким образом только себе хуже делать.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 15:20
Друг в друга вливать)
112910415
112910415
вчера в 12:53
это они от неожиданности
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:24, ред.
"...но там "Бавария" крепко держит Бундеслигу за горло, увы..."


Одной рукой - за горло, второй - за талию. )
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:57, ред.
Одна победа в пяти матчах, понимаю, как привыкшие к гегемонии фанаты "Аякса" бомбанули.

Но для чемпионата это наконец-то глоток свежего воздуха, ПСВ и "Фейеноорд", как в старые добрые времена, подняли головы.

Такое бы в Германии ещё, но там "Бавария" крепко держит Бундеслигу за горло, увы...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:31
Слишком уж разбуянились,наказание неизбежно - это точно.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:22
Маэстро, Вы- неповторимы, как всегда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:20
Если много энергии, ее нужно куда-то девать
Аксинья
Аксинья
вчера в 11:19
Что по игре 0:3 что технарь 0:3 - есть над чем задуматься Королевскому союзу. А по моему лучший вариант это метнуть монетку))
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит ответ Neuron0007 (раскрыть)
вчера в 11:15
.
Futurista
Futurista
вчера в 11:04
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:03
Фейенорду 3 очка, Аяксу штраф и пару матчей при пустых трибунах
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