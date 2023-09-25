Матч «Аякс» — «Фейеноорд» не был доигран из-за поведения болельщиков

Матч 6-го тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Фейеноордом» был прерван.
Главный арбитр встречи Сердар Гёзюбююк дважды останавливал игру и уводил футболистов с поля из-за бросания болельщиками амстердамской команды файеров на поле. В итоге поединок так и не был доигран при счёте 3:0 в пользу роттердамцев.
Теперь Королевскому футбольному союзу Нидерландов (KNVB) предстоит принять решение по матчу. Встречу могут начать с 57-й минуты (когда она была остановлена) с сохранением счёта, присудить победу «Фейеноорду», либо полностью переиграть матч, но последнее маловероятно.
Но для чемпионата это наконец-то глоток свежего воздуха, ПСВ и "Фейеноорд", как в старые добрые времена, подняли головы.
Такое бы в Германии ещё, но там "Бавария" крепко держит Бундеслигу за горло, увы...
Но для чемпионата это наконец-то глоток свежего воздуха, ПСВ и "Фейеноорд", как в старые добрые времена, подняли головы.
Такое бы в Германии ещё, но там "Бавария" крепко держит Бундеслигу за горло, увы...