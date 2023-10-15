Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыИспания. Примера 2023/2024

Названы самые дорогие составы клубов Ла Лиги

вчера, 10:25

Названы самые дорогие составы клубов Ла Лиги по версии портала Transfermarkt. Первое место в списке занимает «Реал», стоимость его футболистов оценивается в 1 миллиард 30 миллионов евро (на данный момент лидирует в таблице Ла Лиги). Также в первую пятёрку входят: «Барселона», стоимость состава 862 миллиона евро (на данный момент 3-я в турнирной таблице); «Атлетико» — 472 миллиона евро (4-е место в таблице Ла Лиги); «Реал Сосьедад» — 433 миллиона евро (6-е место в турнирной таблице); «Атлетик» — 219 миллионов евро (5-е место в турнирной таблице).

Стоимость состава «Жироны», занимающей 2-е место в таблице Ла Лиги, составляет 161 миллион евро (10-е место по стоимости состава).

Названы самые дорогие составы клубов Ла Лиги

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Шейх отказался от покупки МЮ за 8 миллиардов долларов. Клуб может достаться британцу
Вчера, 20:30Вадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии2
Ямаль стал самым дорогим 16-летним игроком в истории
Вчера, 15:35 Фото
Объявлен список из самых дорогих игроков Ла Лиги
Вчера, 13:37 Фото
За Беллингема придётся заплатить 150 млн евро, за 16-летнего игрока «Барсы» — 50. Звёзды дорожают
14 октябряМаксим Тарасов в блоге Футбол и деньгиКомментарии2
Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира. Роналду возглавил список
13 октября
Официально«Спартак» продлил контракт с автомобильным концерном
10 октября
Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:09
Нету там конкуренции
idres
idres
вчера в 10:47
Алавес по сравнению с Реалом просто нищеброды....
Elliada
Elliada
вчера в 10:43
Ого! Какой разрыв между первыми двумя позициями и остальным. Аж в 2 раза. На этом фоне победа Атлетико в чемпионате очень круто выглядит.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:30
Реал же это Галактикос !)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 