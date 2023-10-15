1697354727

вчера, 10:25

Названы самые дорогие составы клубов Ла Лиги по версии портала Transfermarkt. Первое место в списке занимает «Реал», стоимость его футболистов оценивается в 1 миллиард 30 миллионов евро (на данный момент лидирует в таблице Ла Лиги). Также в первую пятёрку входят: «Барселона», стоимость состава 862 миллиона евро (на данный момент 3-я в турнирной таблице); «Атлетико» — 472 миллиона евро (4-е место в таблице Ла Лиги); «Реал Сосьедад» — 433 миллиона евро (6-е место в турнирной таблице); «Атлетик» — 219 миллионов евро (5-е место в турнирной таблице).

Стоимость состава «Жироны», занимающей 2-е место в таблице Ла Лиги, составляет 161 миллион евро (10-е место по стоимости состава).