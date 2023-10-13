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Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира. Роналду возглавил список

вчера, 21:45

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых футболистов мира.

1. Криштиану Роналду («Аль-Наср»). 260 миллионов долларов (200 на поле + 60 вне поля).

2. Лионель Месси («Интер Майами»). 135 миллионов долларов (65+70).

3. Неймар («Аль-Хиляль»). 112 миллионов долларов (80+32).

4. Килиан Мбаппе (ПСЖ). 110 миллионов долларов (90+20).

5. Карим Бензема («Аль-Иттихад»). 106 миллионов долларов (100+6).

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»). 58 миллионов долларов (46+12).

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»). 53 миллиона долларов (35+18).

8. Садио Мане («Аль-Наср»). 52 миллиона долларов (48+4).

9. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»). 39 миллионов долларов (35+4).

10. Харри Кейн («Бавария»). 36 миллионов долларов (26+10).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:30, ред.
7 Кейнов = 1 Роналду...
амурец
амурец
сегодня в 00:50
Даже здесь Месси не заслуженно
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 00:21
Такие зарплаты в лиге , которая никому не интересна
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:57
В Барселоне заставляли говорить обратное.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:21
Гномик прочитал и поперхнулся.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:54
Только один здесь, который отказался от предложенного лярда. Супертроллинг от Величайшего не прошёл даром. Геша явно перебз..л.. Хе..
alexkivgd
alexkivgd
вчера в 22:53
Замечательный список! И до сих пор трон занимают двое! Уж простите это оф.данные, и делить Месси и Роналду рука не подымится! В защиту они это заслужили, оба!!! По остальным есть вопросы, особенно по 3 и 4 месту! Ну а вообще, да пофигу кто сколько зарабатывает, результаты на поле, а не в списке Форбс!
Elliada
Elliada ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 22:37
Неудивительно, что игрушка шейхов на первом месте. Продался
Elliada
Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:36
Все они так говорят. А потом уходят из Мадрида и начинают говорить, что Месси лучший в истории. Так было с Рамосом, Бэйлом, Каземиро. Всё-таки, Реал заставляет говорить, что Роналду лучший.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:32
1,3,5,8 уже не футболисты.Во всяком случае,их фанаты говорили и писали бы так,если бы они перешли в РПЛ.А теперь и "Верблюд-Лигу" деляги от футбола с ТВ России показывают вместо отечественного спорта.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:30
Полузащитник «Реала» Тони Кроос выделил лучшего футболиста в истории.

«Было потрясающе играть вместе с Криштиану Роналду. Он лучший в истории футбола», – цитирует немца твиттер Madrid Universal.

Португалец выступает сейчас за «Аль-Наср».
Он лучший бомбардир сезона чемпионата Саудовской Аравии.
Роналду – самый высокооплачиваемый игрок в истории футбола.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:26
Вот они - толстосумы - любуйтесь...)))
Elliada
Elliada
вчера в 22:15
    Agamaga...........
    Agamaga........... ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 22:14
    Особенно по титулам, ЗМ и ЗБ 😀
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 22:11
    Рон лучший а гном вечно второй за ним!!
    FenixSL
    FenixSL
    вчера в 22:10
    как говорила одна небезызвестная женщина: А КТО МЕНЯ НЕ ЛЮБИТ - ВЫ ПРОСТО МНЕ ЗАВИДУЕТЕ
    в 38 лет зарабатывать больше всех в Мире
    ахахаха
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 21:56
    Половина этого списка уже "пенсионеры"
    Futurista
    Futurista
    вчера в 21:50
    Гость
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