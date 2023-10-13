Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира. Роналду возглавил список

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых футболистов мира.
1. Криштиану Роналду («Аль-Наср»). 260 миллионов долларов (200 на поле + 60 вне поля).
2. Лионель Месси («Интер Майами»). 135 миллионов долларов (65+70).
3. Неймар («Аль-Хиляль»). 112 миллионов долларов (80+32).
4. Килиан Мбаппе (ПСЖ). 110 миллионов долларов (90+20).
5. Карим Бензема («Аль-Иттихад»). 106 миллионов долларов (100+6).
6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»). 58 миллионов долларов (46+12).
7. Мохамед Салах («Ливерпуль»). 53 миллиона долларов (35+18).
8. Садио Мане («Аль-Наср»). 52 миллиона долларов (48+4).
9. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»). 39 миллионов долларов (35+4).
10. Харри Кейн («Бавария»). 36 миллионов долларов (26+10).