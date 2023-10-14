За Беллингема придётся заплатить 150 млн евро, за 16-летнего игрока «Барсы» — 50. Звёзды дорожают

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вчера, 20:31

В Ла Лиге – новые ценники.

«Барса» получила наибольший прирост

По темпам роста совокупной трансферной стоимости каталонцы – даже выше «Реала». Всё-таки средний возраст игроков «блауграны» ниже, чем у «сливочных» — к тому же некоторые из молодых исполнителей только раскрываются. Самый яркий пример – 16-летний вингер Ламин Ямаль, который уже получает регулярную игровую практику в основе «сине-гранатовых». В новой кампании он окончательно закрепился в стартовой обойме коллектива – за 9 матчей чемпионата забил гол и отдал 2 ассиста (скоро будет пора бороться за Golden Boy – там всегда есть кто-то из «Барсы»). Раньше Ямаля оценивали 25 миллионов евро – для юниора огромнейший ценник. Теперь – 50 млн.

Вместе с ним выросли 23-летний Ферран Торрес (с 30 до 35 млн евро), Фермин Лопес (тоже раскрывающийся талант – с 800 тысяч до 8 млн) и более опытный Френки де Йонг (с 75 до 90 млн).

На этом фоне падения в цене возрастных Иньиго Мартинеса, Маркоса Алонсо и Серджи Роберто вообще не ощущается. В общей сложности стоимость состава «Барсы» выросла на 48 миллионов евро. Каталонцы всё так же располагаются ниже «Реала» — но ощутимо опережают остальных. Просто для сравнения: третий в этом списке «Атлетико» — 472 миллиона, на почти 400 меньше, чем совокупный ценник «блауграны». При этом по итогам 9 туров подопечные Хави идут лишь на третьей строчке – ниже «Реала» и (неожиданно) «Жироны».

«Реал» тянет Беллингем

Летом из «Реала» ушло очередное лицо великой эпохи – если в прошлое межсезонье так говорили о Каземиро, то теперь речь о Кариме Бензема. И в меньшей степени – о Марко Асенсио. Даже так по итогам летнего трансферного окна «сливочные» стали даже сильнее – один Джуд Беллингем вывел в ноль ценник совокупной стоимости состава команды.

А теперь сделал «галактикос» ещё дороже. Молодой англичанин давно играет на взрослом уровне, причём сразу привыкал к повышенному интересу – дортмундская «Боруссия» готовит таланты на продажу сильнейшим клубам Европы, параллельно играет в ЛЧ . Начиная с прошлой осени, на полузащитника претендовали «Ливерпуль», «Ман Сити», «Челси» и «Реал». Поэтому выдержав такое давление, он приходил в испанский гранд абсолютно закалённым. Поэтому с первых же туров закрепился в старте, стал давать результат, задавал темп атакам. А пока нет топ-завершителя – и сам вставал на острие, отсюда 8 голов в 8 матчах.

Теперь хавбека котируют в районе 150 млн евро – дороже только Мбаппе и Холанд. Вместе с ним продолжают прогрессировать Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени, а также 24-летний левый латераль Фран Гарсия. Они выводят мадридцев в плюс на 35 миллионов евро и оставляют в лидерах рейтинга.

В топ-10 самых подорожавших – 2 игрока «Сосьедада»

Если говорить о персоналиях, лидеры в топе самых подорожавших игроков – Ямаль и Беллингем. А вот на третьей строчке – молодой японский вингер Такефуса Куббо из «Сосьедада». Что интересно – начинал он свою испанскую карьеру в мадридском «Реале». После аренды в «Мальорку» сильно вырос в стоимости, но с последующими арендами в «Вильярреал», «Хетафе» и опять в «Мальорку» повезло не так сильно – не видя перспектив, «сливочные» за скромные 6,5 миллиона евро отпустили японца в «Сосьедад».

«Бело-голубые» к этому моменту под руководством Иманоля Альгвасиля закрепились в первом эшелоне клубов Ла лиги, даже забирались в топ-5. Специалист тренировал коллектив с 2018 года – а до этого прошёл систему басков. Поэтому решение перебраться в эту команду для игрока было предельно осмысленным. Альгвасил нашёл подход к вингеру – тот мгновенно стал лидером, забил 9 мячей и отдал 4 ассиста. А сейчас за 8 матчей чемпионата настрелял уже 5 голов. Отсюда – скачок с 25 миллионов евро сразу до 50.

Замыкает первую десятку Андер Барренетчеа. Это 21-летний вингер, воспитанник «Сосьедада» — один из примеров того, насколько эффективна может быть клубная вертикаль. В составе «бело-голубых» вообще много своих воспитанников – а тренер-воспитанник клубной системы может придать этому дополнительный импульс. Андер выходит на новый уровень – до этого он справился с тяжёлой травмой, поэтому в минувшем сезоне отыграл уже 23 матча чемпионата. А в новом сыграл в 8 встречах из 9. И отметился тремя голами.

В антитопе – старички «Бетиса» и игроки стагнирующих «Севильи» и «Вильярреала»

Сам «Бетис» стартовал неплохо – нет речи о провале, который бы толкал стоимости игроков ниже. Стагнации Борхи Иглесиаса вообще не стоит удивляться – котировки испанского форварда начали снижаться сильно раньше. Но футболист выдал ярчайший предыдущий сезон с 15 голами и 3 ассистами за 35 матчей чемпионата, поэтому временно повысил свою стоимость. При этом 9 из этих 15 мячей пришлись на первую часть сезона – во второй он был менее результативен, а за 9 игр в текущем розыгрыше Ла лиги вообще не забил ни разу.

Похожая ситуация у Фекира. Французский полузащитник после перехода в «Бетис» постепенно сдавал, засматривался на другие команды, а в прошлой кампании ещё и выбыл на длительный срок с разрывом крестов.

Помимо них в антитоп попали сразу 3 игрока «Вильярреала» и один – «Севильи». Эти команды уже не относятся к топ-клубам. «Жёлтая подлодка» сверкнула в минувшей кампании, но проваливает старт текущей, а «мингиянцы» уже в прошлом году показывали, – как раньше, уже не будет. Отсюда – стагнация Бреретона Диаса, Пино, Морено, Сумаре.