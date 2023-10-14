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Глейзеры отказались продавать МЮ шейху Джасиму за 7 млрд долларов

вчера, 21:23

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани отказался от идеи покупки «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, катарская бизнес-группа сделала Глейзерам новое предложение, которое почти в два раза превышает стоимость МЮ. Шейх Джасим был готов купить 100% акций «Манчестер Юнайтед», погасить все долги и инвестировать в команду еще 1,5 млрд долларов. Глейзеры не согласились на такое предложение, после чего катарские инвесторы вышли из переговоров.

Нынешняя стоимость «Манчестер Юнайтед» составляет примерно 3,5 млрд долларов. Поэтому предложение шейха Джасима могло достигать до 7 млрд долларов.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 08:18
Скоро у Глейзеров купят МЮ за столько, за сколько купили у Абрамовича Челси.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:11
Сил ЭТХ! Еще одно бедствие в лице безуспешных Глейзеров будет мешать работе!
протон
протон
сегодня в 01:53
Какие же ....... эти глейзеры. Совсем угробят клуб
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:53
Британский журналист Пирс Морган обратил внимание на статистику Криштиану Роналду.

В 2023 году португалец поучаствовал в 46 голах в 42 матчах.
Он играл за «Аль-Наср» и сборную Португалии.
В ноябре 2022-го «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду после его скандального интервью с Морганом.
«Для «МЮ» он якобы был проблемой🤣. Им следовало уволить тен Хага и сделать Криштиану капитаном», – написал Морган в соцсетях.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:20, ред.
Скоро он купит 25 процентов МЮ, мне одному кажется это Машков после длительного запоя при поддержки Фонда Кино, решили снять фильм и заигрались
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:11
Чемпионшип не за горами
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:36
Это просто жесть...
Но ведь шейхи упертые.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Agamaga........... (раскрыть)
вчера в 23:31, ред.
Да, только Барса нынче осталась в топе только по бренду, в её ряды с её нынешними запросами могут попроситься только фанатичные фанатики, пардон за тавтологию, или же те, кто сделал себе мировое имя и хочет новый вызов, приэтом запросив нормальную зп, как Левандовски и Гюндоган например. Еще могут пожаловать несколько жарких малоизвестных латиносов, хронически не переносящих погоду туманного альбиона, в остальном в данный момент времени Барса на 3 буквы никому не нужна, особенно с преклонностью соответствовать их интересам
З.Ы. Я не Сливочный, я Мерсисайдец, а точнее - Красный
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 23:15
Нет таких критериев, чтобы они были выше Барселоны. Такие сказки могут рассказать только сливочные.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:59
Да, оно уж изменилось, хуже некуда. Чего ждут - чем глубже в яму, тем больше денег дадут? Вряд ли...
Появится мессия и восстановит былое величие? Уж скорее САФа в гроб загонят.
Я не фанат МЮ, скорее противник, но к Фергюсону имею огромное уважение, как к человеку изменившему футбол, поэтому окститесь, 14ки!.. Это я к Глейзерам
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:51
У Глейзеров денег полно и 7 млрд долларов для них копейки
Igo0rek
Igo0rek ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 22:32
Нужно понимать, что положение дел с годами может измениться.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 22:32
Пока эта семья не вымрет, МЮ не вернётся на былой уровень
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:12
Очень жаль.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:42
Жадные они, знают, что исторически МЮ - это мировой бренд, может быть превосходит даже Барсу, уж в топ-2 это точно
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:40
Сами не могут или не хотят улучшить положение в клубе и другим не дают.
Neuron0007
Neuron0007 ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
вчера в 21:35
Мой поставленный лайк не означает, что мои пять тоже будут. Просто отмечаю событие)))
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:33
Глейзеры странные, такие деньги им никто не предложит
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