Глейзеры отказались продавать МЮ шейху Джасиму за 7 млрд долларов

1697307828

вчера, 21:23

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани отказался от идеи покупки «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, катарская бизнес-группа сделала Глейзерам новое предложение, которое почти в два раза превышает стоимость МЮ . Шейх Джасим был готов купить 100% акций «Манчестер Юнайтед», погасить все долги и инвестировать в команду еще 1,5 млрд долларов. Глейзеры не согласились на такое предложение, после чего катарские инвесторы вышли из переговоров.

Нынешняя стоимость «Манчестер Юнайтед» составляет примерно 3,5 млрд долларов. Поэтому предложение шейха Джасима могло достигать до 7 млрд долларов.