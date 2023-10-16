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Полузащитник «Ювентуса» Фаджоли страдает лудоманией

вчера, 10:21

Агент полузащитника «Ювентуса» Николы Фаджоли рассказал о причине, из-за которой его клиент начал ставить ставки.

Никаких злоупотреблений, мы посоветовались и решили самостоятельно сообщить вам о случившемся, а также том, что Николо страдает лудоманией и пройдёт курс лечения. Эта проблема возникла ещё до того, когда я стал его агентом.

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Все комментарии
dеigandre
dеigandre ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 22:18
Вы очень далеки от правды
ssspartak
ssspartak ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 19:43
Конечно! Да ставки это, для обогащения. И не важно что выступает в роли обагащения: деньги, жвачки или еще какие нибудь фантики. На интерес никто не играет. Даже тут на сайте. Баллы+призы.
minai
minai ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:17
Ну а если вдруг вые..л мертвеца, то виновата, безусловно, некрофилия !!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:39, ред.
Как у них всё просто там...)))
Играешь на ставках - ты не виновен....во всём виновата лудомания....
Воруешь в магазинах - ты не виновен....во всём виновата клептомания....
Сжёг дом соседа - ты не виновен...виновата пиромания....

Может иногда лучше признаться в пороках...глупости и отсутствии силы воли - чем придумывать нелепые медецинские отмазки своим тёмным поступкам ???
протон
протон
вчера в 15:43
Не имеет значение на какие матчи он ставил.... Он нарушил установленные правила,(футболист не имеет права делать ставки на футбольные матчи)а значит, должен понести наказание.
dеigandre
dеigandre ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 14:50
Это басни. Человек просто азартный и хочет во что-то играть. В одно время, когда в США запретили игровые автоматы, люди ходили «играть» в автоматы с жевательной резинкой, чтобы хоть какой-то азарт получить.
Так, что, деньги там точно не самоцель.
2wj52acmcc5t
2wj52acmcc5t
вчера в 14:38
С лудоманией теперь походу только в Лудогорец возьмут
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 13:46
Для большинства людей ставки (с реальными деньгами) включают в себя это как основную или одну из основных целей.
dеigandre
dеigandre ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 13:41
А что, ставки-это для обогащения?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:05
56изму придумали альтернативное название? Пусть в шахматы лучше играет
izrafel
izrafel
вчера в 13:03
Может все таки вылечится, хотя любая зависимость считается у медиков пожизненной.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 13:00
Желаю ему успехов в борьбе с этой зависимостью.
adekvat
adekvat ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 12:23
А сколько состоятельных людей ставки ставят, другое дело что он может повлиять на исход матча.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:29
Ну раз у него диагноз, то санкций будет меньше. Это конечно хитрый ход.
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:19
Вроде и не бедный, а ставки зачем ему? Действительно пусть лечится
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:08

А ну если так - тогда ладно - всё нормально ...)
asraeil
asraeil
вчера в 10:38
Теперь его агенту не позавидуешь... Пусть теперь его лечит.
kazakoff
kazakoff
вчера в 10:31
Вот оно, сразу опровержения когда скандал произошёл
А раньше таких новостей и не слышно было, что такие проблемы у футболиста
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