Полузащитник «Ювентуса» Фаджоли страдает лудоманией

Агент полузащитника «Ювентуса» Николы Фаджоли рассказал о причине, из-за которой его клиент начал ставить ставки.
Никаких злоупотреблений, мы посоветовались и решили самостоятельно сообщить вам о случившемся, а также том, что Николо страдает лудоманией и пройдёт курс лечения. Эта проблема возникла ещё до того, когда я стал его агентом.
Так, что, деньги там точно не самоцель.
Так, что, деньги там точно не самоцель.
Играешь на ставках - ты не виновен....во всём виновата лудомания....
Воруешь в магазинах - ты не виновен....во всём виновата клептомания....
Сжёг дом соседа - ты не виновен...виновата пиромания....
Может иногда лучше признаться в пороках...глупости и отсутствии силы воли - чем придумывать нелепые медецинские отмазки своим тёмным поступкам ???
Играешь на ставках - ты не виновен....во всём виновата лудомания....
Воруешь в магазинах - ты не виновен....во всём виновата клептомания....
Сжёг дом соседа - ты не виновен...виновата пиромания....
Может иногда лучше признаться в пороках...глупости и отсутствии силы воли - чем придумывать нелепые медецинские отмазки своим тёмным поступкам ???