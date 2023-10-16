Полузащитник «Ювентуса» Фаджоли страдает лудоманией

Агент полузащитника «Ювентуса» рассказал о причине, из-за которой его клиент начал ставить ставки.

Никаких злоупотреблений, мы посоветовались и решили самостоятельно сообщить вам о случившемся, а также том, что Николо страдает лудоманией и пройдёт курс лечения. Эта проблема возникла ещё до того, когда я стал его агентом.