У Неймара родилась дочь, Фигу увидел панду. Лучшее из соцсетей

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вчера, 08:41

Проследили за активностью футболистов в соцсетях.

Криштиану Роналду сводил свою девушку в ресторан.

Легенда «Реала» Фернандо Йерро женился.

У игрока МЮ Алехандро Гарначо родилась дочь.

Отцом также стал и Неймар, но это уже второй ребенок бразильца, а у Гарначо — первенец.

Игрок МЮ Антони Марсьяль завел девушку, но ее личность пока неизвестна.

У хавбека «Арсенала» Томаса Парти в семье ожидается пополнение.

Такое же радостное событие ждет и игрока МЮ Донни ван де Бека.

Стиляги дня. Виктор Линделеф с женой.

Полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль в таком наряде мог легко попасть на обложку какого-то модного журнала.

Голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус провел время со своей девушкой.

Месуту Озилу исполнилось 35 лет.

Футболисты «Бенфики» Никлас Отаменди и Анхель Ди Мария решили устроить барбекю.

Легенда «Реала» Луиш Фигу слетал в Китай и сфотографировался с пандой.

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди прокатился на лошади.

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле с семьей посетили парижский Диснейленд.

Всем хорошей недели, друзья! Всем читателям привет от Алессандро Дель Пьеро и его милого друга.