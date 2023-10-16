У Неймара родилась дочь, Фигу увидел панду. Лучшее из соцсетей

Проследили за активностью футболистов в соцсетях.
Криштиану Роналду сводил свою девушку в ресторан.
Легенда «Реала» Фернандо Йерро женился.
У игрока МЮ Алехандро Гарначо родилась дочь.
Отцом также стал и Неймар, но это уже второй ребенок бразильца, а у Гарначо — первенец.
Игрок МЮ Антони Марсьяль завел девушку, но ее личность пока неизвестна.
У хавбека «Арсенала» Томаса Парти в семье ожидается пополнение.
Такое же радостное событие ждет и игрока МЮ Донни ван де Бека.
Стиляги дня. Виктор Линделеф с женой.
Полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль в таком наряде мог легко попасть на обложку какого-то модного журнала.
Голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус провел время со своей девушкой.
Месуту Озилу исполнилось 35 лет.
Футболисты «Бенфики» Никлас Отаменди и Анхель Ди Мария решили устроить барбекю.
Легенда «Реала» Луиш Фигу слетал в Китай и сфотографировался с пандой.
Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди прокатился на лошади.
Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле с семьей посетили парижский Диснейленд.
Всем хорошей недели, друзья! Всем читателям привет от Алессандро Дель Пьеро и его милого друга.
И всё таки дети - цветы жизни !!!
И последнее - куда всё таки завёл девушку Марсьяль?...)))
И всё таки дети - цветы жизни !!!
И последнее - куда всё таки завёл девушку Марсьяль?...)))