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У Неймара родилась дочь, Фигу увидел панду. Лучшее из соцсетей

вчера, 08:41
Неймар/Фигу

Проследили за активностью футболистов в соцсетях.

Криштиану Роналду сводил свою девушку в ресторан.

У Неймара родилась дочь, Фигу увидел панду. Лучшее из соцсетей

Легенда «Реала» Фернандо Йерро женился.

У Неймара родилась дочь, Фигу увидел панду. Лучшее из соцсетей

У игрока МЮ Алехандро Гарначо родилась дочь.

У Неймара родилась дочь, Фигу увидел панду. Лучшее из соцсетей

Отцом также стал и Неймар, но это уже второй ребенок бразильца, а у Гарначо — первенец.

У Неймара родилась дочь, Фигу увидел панду. Лучшее из соцсетей

Игрок МЮ Антони Марсьяль завел девушку, но ее личность пока неизвестна.

У Неймара родилась дочь, Фигу увидел панду. Лучшее из соцсетей

У хавбека «Арсенала» Томаса Парти в семье ожидается пополнение.

У Неймара родилась дочь, Фигу увидел панду. Лучшее из соцсетей

Такое же радостное событие ждет и игрока МЮ Донни ван де Бека.

У Неймара родилась дочь, Фигу увидел панду. Лучшее из соцсетей

Стиляги дня. Виктор Линделеф с женой.

У Неймара родилась дочь, Фигу увидел панду. Лучшее из соцсетей

Полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль в таком наряде мог легко попасть на обложку какого-то модного журнала.

У Неймара родилась дочь, Фигу увидел панду. Лучшее из соцсетей

Голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус провел время со своей девушкой.

У Неймара родилась дочь, Фигу увидел панду. Лучшее из соцсетей

Месуту Озилу исполнилось 35 лет.

У Неймара родилась дочь, Фигу увидел панду. Лучшее из соцсетей

Футболисты «Бенфики» Никлас Отаменди и Анхель Ди Мария решили устроить барбекю.

У Неймара родилась дочь, Фигу увидел панду. Лучшее из соцсетей

Легенда «Реала» Луиш Фигу слетал в Китай и сфотографировался с пандой.

У Неймара родилась дочь, Фигу увидел панду. Лучшее из соцсетей

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У Неймара родилась дочь, Фигу увидел панду. Лучшее из соцсетей

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле с семьей посетили парижский Диснейленд.

У Неймара родилась дочь, Фигу увидел панду. Лучшее из соцсетей

Всем хорошей недели, друзья! Всем читателям привет от Алессандро Дель Пьеро и его милого друга.

У Неймара родилась дочь, Фигу увидел панду. Лучшее из соцсетей

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Владимир 77
Владимир 77
вчера в 12:47
Дзюба записывал новое видео на диване
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:01
Фигу увидел панду, а панда увидела Фигу...)))

И всё таки дети - цветы жизни !!!

И последнее - куда всё таки завёл девушку Марсьяль?...)))
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:05
Ради денег все это
Гость
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