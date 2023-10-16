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Отец похищенного боевиками ХАМАС сына обратился за помощью к Месси

вчера, 19:59

Алекс Шерман — аргентинец, живущий в Израиле, обратился к форварду национальной команды и «Интер Майами» Лионелю Месси с просьбой о помощи.

Мужчина ищет сына, которого похитили боевики ХАМАС.

Мой сын Рон, израильский солдат аргентинского происхождения, был похищен в Газе террористической группировкой ХАМАС. Я знаю, что к вам наверняка обращаются тысячи людей с просьбой о помощи. И я не знаю, дойдёт ли это видео до вас, но как отец я делаю всё, что могу, чтобы вернуть сына.

Я знаю, что несколько слов от вас могут творить чудеса. За моего сына Рона и за аргентинцев, похищенных ХАМАС.

Я надеюсь, что эти слова достигнут ваших ушей. Мы любим вас и восхищаемся вами.

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