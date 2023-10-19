Неймар: «Это очень грустный момент, самый худший»

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вчера, 08:54

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии высказался после травмы, полученной в матче с Уругваем в отборе на чемпионат мира 2026 года.

У футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска. Форварду предстоит перенести операцию и пройти курс восстановления.