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Неймар: «Это очень грустный момент, самый худший»

вчера, 08:54

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар высказался после травмы, полученной в матче с Уругваем в отборе на чемпионат мира 2026 года.

У футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска. Форварду предстоит перенести операцию и пройти курс восстановления.

Это очень грустный момент, самый худший. Знаю, что я сильный, но на этот раз я буду нуждаться в поддержке своей семьи и друзей ещё больше. Нелегко пройти через травмы и операции, представьте себе, что вы после 4 месяцев восстановления снова проходите через всё это. Вера у меня есть, даже очень сильная... Но я отдаю силу в руки Бога, чтобы он мог обновить мои. Спасибо за слова поддержки и любви.

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Все комментарии
ТерSpark
ТерSpark ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:25
🤣🤣🤣🤣🤣
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 15:24
Ух как сказал в руки Бога чтоб обновить. Ты что там приложение чтоб тебя обновлять,старайся играть а не дурака валять. Скажите где он играл прекрасно, чтоб завидовали ему?
протон
протон
вчера в 13:39
Остаётся пожелать полного восстановления...
Учительница в школе говорила: "Умная голова дураку досталась", а тут только и остаётся сказать: "Такой талант, да в хрустальные ноги"
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 12:31
Самый худший?.. Сколько у тебя таких моментов уже было?. И будет.. Это, если вернёшься..
FenixSL
FenixSL ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:15
это бесполезно
оставь его в его карликовом мире
FenixSL
FenixSL
вчера в 12:15
как бы там кто ни говорил или смейлся
такую травму разве что врагу пожелать, но не Неймару
посмотрел бы я на тех кто издевался над его слезами на его месте)
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:07
а потом выиграли ЧМ. Португальцы выиграли все матчи, но проиграли Марокко и поехали домой в слезах. Лучше первую игру проиграть, чем последнюю. Аргентина в 2022 и Испания в 2010 подтвердят
qhquz9cby8x9
qhquz9cby8x9
вчера в 11:42, ред.
Пока Неймар будет восстанавливать своё здоровье ,вся футбольная Бразилия и президент футбола Бразилии-увидят что стоит сборная без Неймара,1-ый матч против Уругвая пример ,Неймар на поле голов не было,не стало Неймара ,получили аж 2,вот так.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:57
Аргентинцы были рядом с СА и проиграли там СА
bttdc77k2u6m
bttdc77k2u6m
вчера в 10:45
Что же ты наделал?Ты лишил Российские СМИ злоязычества,ЗДОРОВЬЯ тебе и скорейшего выздоравления!!!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:39
Ему нужно отдохнуть от футбола,жаль что таким образом!
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 10:24
Аргентинцы были рядом с СА и выиграли ЧМ
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:10
В СА бешеные нагрузки как по бегу и силовой так и по климату.Аргентинцы туда не едут
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:09
О чем он должен жалеть,не подскажешь? О 4-0 от ливера,2-8 от Баварии,1-4 от ПСЖ?
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 09:55
Он всё правильно выбрал. Шейхи платят за имя, а не за футбол. Он уже не футболист. Да и футбол в СА на уровне дворового. То стенка разбегается при ударе со штрафного, то 3 пенальти дают за матч.
Elliada
Elliada ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 09:53
Сомневаюсь, что у него осталась любовь к футболу. Если бы была, то он делал бы всё, чтобы вернуться побыстрее. А он всё время гуляет, не соблюдает режим, не заботится о своем организме.

Скорее всего, у него осталась "хотелка". То есть, он хочет выиграть ЧМ или ЛЧ, но прикладывать усилия не готов. Да и вообще, он ведет себя как ребенок. Скорее всего, просто боится взрослеть. Если забросит футбол, что будет делать?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:52
Здоровья парень,вот кому прощальный матч барса должна устраивать,человеку который озолотил и добыл с Суаресом последнюю ЛЧ в этом веке в 15 году.
Лучше бы в МЛС ехал,там пешком ходят и не бьют по ногам ,даже не трогают.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:47
Нет смысла и ничего не выиграет ? Вы забываете основной мотив многих получивших тяжёлую травму и стремящихся к выздоровлению, а именно: любовь к футболу. Игре, являющейся частью твоей жизни. И не только спортивной.
Elliada
Elliada
вчера в 09:41
Как по мне, Неймару нужно закончить карьеру. Уже смысла нет. Ничего путного он уже не выиграет. Будет несколько месяцев играть, несколько месяцев лечиться. Сейчас, наверное, жалеет, что ушел из Барселоны.
ОПС
ОПС
вчера в 09:35
На травме жизнь не останавливается. Скоро все равно близится окончание карьеры. Просто надо жить , а слезы в этом никак не помогут.
jw5apmvx8fvw
jw5apmvx8fvw
вчера в 09:19
Что ты раскудахтался как баба! Собраться надо, а не ныть!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:19
Бывает ещё хуже. Сил и терпения нам..
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 09:16
Можно подумать,что эта травма неожиданная и первая.У него это-стандартная травма,в преддверии очередного важного события.И дальше разговоры :Успеет-не успеет восстановиться.
izrafel
izrafel
вчера в 09:16
Немного раздражают подобные цитаты у всех футболистов, получивших травму "я сильный и вернусь еще сильнее"... да напиши просто, всем спасибо за поддержку, буду стараться восстановиться, как можно скорее, но нет, без пафоса никуда....
asraeil
asraeil
вчера в 09:00
Здоровья и быстрого тебе восстановления, Неймаренок.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:56
Коненчно ,травмы игроков не радуют,судейство слабое.
Гость
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