Неймар: «Это очень грустный момент, самый худший»

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар высказался после травмы, полученной в матче с Уругваем в отборе на чемпионат мира 2026 года.
У футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска. Форварду предстоит перенести операцию и пройти курс восстановления.
Это очень грустный момент, самый худший. Знаю, что я сильный, но на этот раз я буду нуждаться в поддержке своей семьи и друзей ещё больше. Нелегко пройти через травмы и операции, представьте себе, что вы после 4 месяцев восстановления снова проходите через всё это. Вера у меня есть, даже очень сильная... Но я отдаю силу в руки Бога, чтобы он мог обновить мои. Спасибо за слова поддержки и любви.
Скорее всего, у него осталась "хотелка". То есть, он хочет выиграть ЧМ или ЛЧ, но прикладывать усилия не готов. Да и вообще, он ведет себя как ребенок. Скорее всего, просто боится взрослеть. Если забросит футбол, что будет делать?
Скорее всего, у него осталась "хотелка". То есть, он хочет выиграть ЧМ или ЛЧ, но прикладывать усилия не готов. Да и вообще, он ведет себя как ребенок. Скорее всего, просто боится взрослеть. Если забросит футбол, что будет делать?