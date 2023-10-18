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У Неймара повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска

вчера, 23:44

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймар получил травму левого колена во время поединка против команды Уругвая в рамках отбора на чемпионат мира 2026 (0:2). Футболиста заменили в конце первого тайма, пришлось использовать носилки.

«Аль-Хиляль» сообщил, что у игрока выявлено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска. Бразилец перенесет операцию и пройдет курс восстановления. Вероятно, это займет около полугода.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:26
Сезон для него точно закончен, да и дальнейшая карьера проф. футболиста тоже под большим вопросом.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:15
Надолго выбывает из состава. Травма очень тяжёлая.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 11:42
Ну вот и кончился Неймар. К этому уже давно все шло.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:47
пол года?? да минимум 10-12 месяцев а можно и вообще уже заканчивать он как Азар но может чуть больше играет а так только и слышишь Неймар восстанавливается или набирает форму
shur
shur
сегодня в 09:36
...удручаящая ситуация, похоже на финиш,печально...!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 09:07
Перефразируя А.М.Горького, "Рождённый летать, ползать не может".
DXTK
DXTK
сегодня в 08:38
Вот, когда многие Неймара пытаются обвинить, что он любит деньги, больше чем футбол, просто бразилец пытается успеть заработать, потому что одна серьезная травмы может поставить крест на его карьере.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 08:12
То что хотел и сам Неймар, пол года без футбола а бабки капают, он давно конченный футболист
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:09
Серьезную травму получил,выздоравления и еще сыграть в сборной !
Elliada
Elliada
сегодня в 07:51
Здоровья ему, конечно, но в принципе он сам виноват. Организму нужна забота, особенно с возрастом. Если не меняет свой образ жизни, то незачем удивляться травме. Пора завершать карьеру. Жаль, такой потенциал растерял. Мбаппе пусть учится на его ошибках, а не берет с него пример.
sir_Alex
sir_Alex ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 07:08
А по тёлкам ли? 😉😄😅
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:02
Жалко игрока, может и не восстановиться..., по тёлкам бегать не сможет..., арабы на деньги попали...
pgbh9455reqw
pgbh9455reqw
сегодня в 06:53
Неймару постоянно достаётся по ногам, и на этот раз попало
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:52
Как будто специально, поругался с федерацией - получил травму в матче за сборную.
t8xcpvzc4wk4
t8xcpvzc4wk4
сегодня в 06:51
Можно уже завершить карьера
nujhr34d9e99
nujhr34d9e99
сегодня в 06:36
Теперь сможет спокойно отдохнуть от уже давно нафиг не нужного ему футбола несколько месяцев
протон
протон ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 05:08
К тридцатнику отрастает пятая точка, в голове один карнавал, внебрачные детки от разных дам, куча случайных связей, рядом тусит несколько бразильских певунов, которые периодически проживают у него на вилле. Постоянная сиеста. По итогам, из-за снижения требований к себе, плохая физика и травмы. И море слез. Жаль что арабы подписали этого игрока который костылями сейчас на карнавалах будет.
fac3m55aye8t
fac3m55aye8t
сегодня в 04:30
Бог не Тимошка, видит немножко
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
сегодня в 02:59
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 00:30
    А ведь мог отдать пас ближнему.. нет потащил мяч. Корона давила?
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    сегодня в 00:26
    Не умеет расставаться с мячом.. Опять полез на троих в центре поля... Зачем?. "Попкорн" или "сукин сын" в голову вдарил?.. Не понимаю.. 🤔
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Остапчук 67 (раскрыть)
    сегодня в 00:26
    Они и без него прекрасно справлялись, так что не пропадут.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 00:22
    В таких случаях я всегда представляю себя на месте травмированного, и мне становится плохо. Не потому, что получил травму, а потому, что ты на костылях и еле передвигаешься, а вокруг твои товарищи по футболу бегают по полю, резвятся, как козлики на молодой травке, смеются, в конце концов - играют и получают от этого удовольствие, а ты не знаешь, что будет с тобой дальше. Постоянно прокручиваешь в голове эпизод, приведший к травме, и задаёшь себе вопрос, почему именно с тобой это случилось.
    Мениск заживёт, ничего страшного. Страшна мысль, что ты можешь больше не выйти на зелёное поле.
    Но ты выйдешь, я уверен в этом. И не такие травмы залечивались. Выздоровления, да Силва Сантос Жуниор.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 00:07
    А что делать клубу?
    На нем вся игра строилась.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 00:07
    Да уж.. очень серьёзная травма, скорейшего выздоровления.
    После ухода из Барселоны, Неймар можно сказать толком и не играл. Постоянные травмы преследовали его в Париже, потом эти тусовки, день рождения сестры и все такое.
    Блеснул пару годиков и пошла карьера по наклонной, а жаль, такие надежды подавал. Пора бы уже прекращать эти мучения
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 00:03
    Жаль футболиста. Жаль его клуб. Огромные деньги, зарплата. А игрок на полгода выбывает. Реально на ровном месте. Если разрыв пкс не полный, то быстрее придет в себя. А если полный, то да, 6-8 месяцев вне игры
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 00:02
    Вот и съездил в сборную...
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