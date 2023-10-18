У Неймара повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймар получил травму левого колена во время поединка против команды Уругвая в рамках отбора на чемпионат мира 2026 (0:2). Футболиста заменили в конце первого тайма, пришлось использовать носилки.
«Аль-Хиляль» сообщил, что у игрока выявлено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска. Бразилец перенесет операцию и пройдет курс восстановления. Вероятно, это займет около полугода.
Мениск заживёт, ничего страшного. Страшна мысль, что ты можешь больше не выйти на зелёное поле.
Но ты выйдешь, я уверен в этом. И не такие травмы залечивались. Выздоровления, да Силва Сантос Жуниор.
Мениск заживёт, ничего страшного. Страшна мысль, что ты можешь больше не выйти на зелёное поле.
Но ты выйдешь, я уверен в этом. И не такие травмы залечивались. Выздоровления, да Силва Сантос Жуниор.