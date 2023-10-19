Отсутствие основы, дефицит защитников и последний пас. Игровые проблемы сборной Карпина

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вчера, 21:39

Выводы о футболе национальной команды.

Нет сыгранной основы

Карпин говорит, что по итогам года собрал костяк новой основы, полагаясь на игру против Камеруна. Но оптимальный состав пока вместе не видели, ведь есть травмы – как минимум Дивеева и Головина, и нет серии матчей основой против приличных соперников. Посмотрим на поединки будущего. Не исключено, что в ноябре сборная России не будет играть международные матчи. Митрофанов – генеральный секретарь РФС , напомнил, что стартовал отбор к ЧМ -2026 в Азии, а это уменьшает количество вариантов. Камерунцы хотят ответный поединок, но африканцы загружены подготовкой к КАН-2024, турнир стартует в середине января. Получается, Карпин за два года не собрал основу, что прямо сказывается на качестве футбола.

Не хватает центрбеков

Очевидны проблемы с центральными защитниками. Капитан Джикия на лавке в «Спартаке», причем проигрывает борьбу не выдающемуся специалисту, а Дуарте. Бабича тренер правее не передвинул, чтобы Георгий мог выдавать фирменные передачи левой ногой, играя на привычной позиции. «Армеец» Дивеев в лазарете, раньше второй половины сезона вряд ли вернется, ведь у Игоря была операция на ноге. Карпин мог доверять связке «армейца» и Осипенко, но Максим пропустил часть сезона из-за травмы, не помогал «Ростову» и не набрал оптимальную форму. Выручил Солдатенков, но москвич из школы «Чертаново» не настолько высокого класса, чтобы закрыть позицию в обороне на долгие годы, как делал Игнашевич. Игрок «Крыльев Советов» заслужил дебют в сборной, но работа защитников сборной против Кении подтверждает, что нехватка кадров в обороне – у ведущих клубов в центре нередко иностранцы, это проблема.

Не помогает Головин

У Александра в 2022 году не было матчей за сборную. То травмы, то просто не мог добраться из Франции на игры против Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Против Ирана и Ирака в новом году атакующий хавбек из «Монако» не сыграл из-за новых повреждений. Дальше был выход против Катара, но сыграли вничью, Головин не спас команду. А против Камеруна и Кении снова помешало выйти на поле повреждение приводящей мышцы. Самый сильный игрок России последних лет с международным опытом – часто играет против крепких французских клубов и появлялся в еврокубках, не помогает сборной. А Головину, между прочим, идет двадцать восьмой год, давно надо быть лидером национальной команды. Но травмы мешали ему всегда. В отборе к ЧМ Александр пропускал важные игры, а против Хорватии не смог сыграть полный поединок.

Мало забитых мячей

На уровне сборных отсутствие синхронности в игре это стандартное явление. Потерю баланса видели у бразильцев и немцев, поэтому не виним команду Карпина за нестройные отрезки. Но констатируем, что одной из существенных игровых проблем сборной является отсутствие человека, который создаст голы из ничего. Сама игра на форвардов – в последних матчах это были Соболев или Чалов, вызывает много вопросов. Но даже когда Карпин доверял место в основе знакомому по «Ростову» Комличенко, то тренер не находил человека с последним пасом, который понимает этого нападающего и может его поддержать. А нет результативности – нет серии побед. За год забили всего девять мячей в восьми играх, не считая поединков против олимпийской команды Египта. Сражались при этом с очень скромными соперниками.

Игра без плеймейкера

Кроме Головина, не ведет игру сборной Карпина также еще один человек, умеющий создавать моменты – Захарян. Арсен с трудом адаптируется в «Реале Сосьедад», где ему нет места в основе, а дополнительно мешают болячки, не связанные с футболом. В РПЛ лучшим российским диспетчером сезона является Дмитрий Кабутов из «Рубина», создал 26 моментов. Но, во-первых, этому футболисту за тридцать, во-вторых, у него всего два ассиста. Калинский тоже не входит в планы Карпина, Николаю из «Пари НН» уже исполнилось тридцать лет. Пиняев и Глушенков из «Локомотива» пока не принесли сборной россыпь моментов, а Уткин заболел. Хавбека отправили домой, чтобы не заразил остальных игроков. Команда, где нет человека с последним пасом – в РПЛ не показывают себя атакующие центральные хавбеки, а Захарян и Головин недоступны для сборной, обречена вымучивать умные атаки.

Не изучают оппонентов

Карпин говорит, что нет проблем с мотивацией. Не верим, ведь снисходительное отношение продемонстрировали даже против Камеруна, когда сэйвы Сафонова спасли от домашнего поражения со счетом 1:2. Явные моменты скромной команды Кении тоже помним, соперник пользовался грубыми ошибками игроков сборной России, у африканцев был шанс забить третий победный мяч. В игре коллектива Карпина за год нет ничего нового. Показывали футбол «Ростова» по схеме «4-3-3» со всеми вытекающими приключениями, но без ставки на сыгранность, которой у сборной при таком подходе главного тренера быть не может. Сафонов не получил понятную пятерку в защите из-за травм игроков. Нет ведущего полузащитника в тройке, ведь видели самые разные сочетания и не видели оптимальную связку Глебова, Головина и Захаряна, когда все названые игроки в идеальной форме. Также форварды Соболев или Чалов не получили верных инсайдов. В первом матче после длительной паузы играли Ежов и Бакаев, а против кенийцев вышли бесполезные в том матче братья Миранчуки.

Слишком маленький сейчас разрыв по классу между российскими футболистами, чтобы появление нового человека мгновенно украсило игру. Понятно, что не стоит уподобляться Быстрову, который назвал кенийцев «дровами», но команда Карпина недооценивала соперников. Наставник Кении остроумно ответил эксперту Владимиру: «Бывшие игроки говорят плохие вещи, чтобы не забыли об их существовании». А забыть о существовании проблем сборной России поможет выстроенная игра. Медленную команду, которая не учитывает стиль соперников, ждут ужасные матчи, которые Карпин прожил с командой в 2023-м. Надо или прибавлять, или искать нового главного тренера для сборной.