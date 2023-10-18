Разочарования старта АПЛ. Тренер не помнит игроков «Челси», Тен Хаг на выход, «Ньюкасл» адаптируется

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вчера, 18:09

Некоторые – на пути к исправлению.

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» на старте нового чемпионата АПЛ сияют особенно ярко, «Астон Вилла» даже забралась в топ-5, а «Арсенал» перед паузой обыграл «Сити» и вышел на 2-е место. Но успехи одних оттеняют провалы других. Рассказываем, у кого в Англии начало текущей кампании не задалось.

«Челси» — ничего нового

Вряд ли боссы «аристократов» хоть чему-то учатся. И вряд ли ситуация может исправиться. В зимнее трансферное окно лондонцы поразили всех своими тратами на новичков. В сумме «синие» выплатили клубам компенсации на 611 миллионов евро. Летом вели себя скромнее плюс продали нескольких исполнителей, но даже так 462 миллиона – астрономическая сумма.

У «Челси» по-прежнему раздутая заявка – Маурисио Почеттино даже не помнит всех своих подопечных (забыл, например, о существовании центрдэфа Маланга Сарра). При этом сам аргентинец говорил, что для баланса ему нужно 23-25 игроков. Уже неоднократно говорилось, что при большом количестве топ-исполнителей сложнее сформировать стартовую обойму, наработать командные связи. «Аристократы» подтверждали это ещё во второй части минувшего сезона.

То же самое происходит в начале нынешнего. В первых пяти турах лондонцы одержали одну победу – 3:0 с «Лутоном». Между тем уступили «Вест Хэму» с «Ноттингемом» и поделили очки с «Ливерпулем» и «Борнмутом». Да, в двух матчах перед паузой на игры сборных подопечные Маурисио Почеттино набрали 6 очков – но и встречались они с середняком «Фулхэмом» и аутсайдером «Бернли».

Пока «синие» идут даже не в первой десятке (11-е место), Боэли ещё не раз припомнят 100-миллионного Мудрика, 116-миллионного Кайседо, 121-миллионного Фернандеса и кучу других крупных сделок.

«Ньюкасл» — не только игра на два фронта

«Сороки» перескочили сразу несколько весовых категорий, попав в ЛЧ , миновав ЛК и ЛЕ . Очень быстро начали бороться за медали – само собой за таким резким скачком последует откат. Коллективу Эдди Хау только предстоит освоиться в компании «Сити», «Арсенала», «Ливерпуля» и сменяющих друг друга грандов.

«Ньюкасл» идёт на 8-й строчке в чемпионате, отставая от команд из первой пятёрки на 3 очка – плохо, но тому есть объяснение. «Сороки» просели в стартовых турах. В новом сезоне они стартовали матчем против «Астон Виллы», но затем последовал тяжелейший отрезок «Сити» -«Ливерпуль» и «Брайтон». Во всех этих поединках банда Хау потерпела поражение – но с тех пор за 5 матчей чемпионата не уступила ни разу.

Понятно, что клубу с амбициями попасть в топ-3 именно матчи с грандами надо выигрывать – с другой стороны, «сороки» только набирают форму. И опять же, им предстоит освоиться с игрой на 2 фронта – команду ожидает много новых испытаний, при оценке результатов это стоит учитывать.

«Юнайтед» — стагнация лидеров, спорные трансферы, эпопея с Глейзерами

Рэшфорд потерял остроту в действиях и не может забить, Бруну Фернандеш тоже куда-то пропал после получения капитанской повязки. Каземиро стагнирует – вероятно из-за возраста и напряженного календаря.

Плюс аномалия с игроками флангов. В лазарете уже собрались левые защитники Маласиа и Шоу, а также правый латераль Ван-Биссака, временно отстраняли от основной команды правого вингера Антони, а сменщик Маркуса Джейдон Санчо отстранен от тренировок из-за конфликта с тен Хагом.

На этом фоне тяжелее приходится новобранцам. Обычно 20-летнему форварду Хёйлунду помогли бы с адаптацией – а в такой ситуации уже ему самому требуется тащить команду за собой. И получается пока не очень. То же самое с Маунтом, Амрабат только вкатывается, а новый вратарь Андре Онана подвергается не во всём заслуженной критике. Камерунец допускает ошибки – но не во всех голах можно винить его. Проблема скорее в том, что его взяли как более качественную альтернативу Де Хеа. И для этого некрасиво распрощались с испанским голкипером. А на деле ничего не изменилось.

Это вводные которые привели к ужасному старту «красных дьяволов» — после победы над «Вулверхэмптоном» манкунианцы уступили «Тоттенхэму», а после 3:2 с «Ноттингемом» выдали трёхматчевую серию поражений. Коллектив с 12 очками замыкает топ-10 – и уже начинаются разговоры, что тен Хага стоит отправить в отставку.

«Вулверхэмптон» — сплошные кошмары после ухода Нуну Эшпириту Санту

Проблемы «волков» выходят за пределы начала текущего сезона – и даже за пределы предыдущей кампании. Они тянутся с момента отставки Нуну Эшпириту Санту. Боссам клуба не нравилось, что коллектив играет в прагматичный и не всегда яркий футбол – плюс философия португальского менеджера без качественного усиления перестала давать результат. После отставки тренера в «Хэмптоне» не прекращаются поиски. Поиски более атакующего стиля и более подходящих под него исполнителей – именно последнего не хватило при последней попытке перестройки.

Пришлось назначить Хулена Лопетеги – испанец тоже не сторонник атакующего стиля, зато вытянул команду из зоны вылета. И всё равно был уволен в августе. А сейчас «Вулверхэмптон» играет ничуть не лучше и идёт на 14-й строчке. Последние результаты радуют – «волки» набирают очки в трёх турах подряд. Только никто не может гарантировать, что это больше, чем обычный всплеск. Нет предпосылок для того, чтобы «Хэмптон» вдруг прервал стагнацию последних сезонов.