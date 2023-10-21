В Марокко планируют модернизировать 6 стадионов

1697870998

вчера, 09:49

Правительство Марокко в партнерстве с инвестиционным холдингом CDG (Caisse de Depot et de Gestion) начнет работу по финансированию программы модернизации шести футбольных стадионов для матчей Кубка африканских наций 2025 и чемпионата мира 2030.

В период с 2023 по 2028 год будут улучшены арены в городах Танжер, Касабланка, Рабат, Агадир, Марракеш и Фес, а в Бенслимане построят новый стадион. Общая стоимость работ, по информации властей, составит около 2 млрд долларов.

Ранее стало известно, что мундиаль 2030 года пройдёт в 6 странах на трёх континентах.