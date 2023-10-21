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В Марокко планируют модернизировать 6 стадионов

вчера, 09:49

Правительство Марокко в партнерстве с инвестиционным холдингом CDG (Caisse de Depot et de Gestion) начнет работу по финансированию программы модернизации шести футбольных стадионов для матчей Кубка африканских наций 2025 и чемпионата мира 2030.

В период с 2023 по 2028 год будут улучшены арены в городах Танжер, Касабланка, Рабат, Агадир, Марракеш и Фес, а в Бенслимане построят новый стадион. Общая стоимость работ, по информации властей, составит около 2 млрд долларов.

Ранее стало известно, что мундиаль 2030 года пройдёт в 6 странах на трёх континентах.

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Перевод с reuters.com Фото: Сайт tfcstadiums.com
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:37
Успехов и больших побед сборной Марокко! Пусть они выиграют КАФ!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:00
А кто сейчас лучшие друзья всех африканцев в футбольном плане? Правильно. Возможно будет , что наподобие проведение товарищеского матча , в обмен скажем так "на арматуру".)))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:50
Морокко такая модернизация нужно,как и многим другим городам и весям!
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