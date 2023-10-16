Рэтклифф планирует расширить «Олд Траффорд» до 90 тысяч мест

Домашний стадион «Манчестер Юнайтед» может увеличить вместимость.
По информации источника, компания Ineos, которая принадлежит британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу, изучит возможность расширения стадиона «Олд Траффорд» до 90 тысяч мест в случае покупки доли в клубе.
Рэтклифф надеется получить одобрение о приобретении 25 % акций МЮ на сумму до 1,3 млрд фунтов.
В данный момент арена вмещает 74 310 человек.
1. Потравить крыс
2. Починить крышу
3. Убрать ржавчину
4. Наладить работу канализации, чтобы нужники не выходили из берегов.
Тут СЭС нужна, а не просто владелец)))
1. Потравить крыс
2. Починить крышу
3. Убрать ржавчину
4. Наладить работу канализации, чтобы нужники не выходили из берегов.
Тут СЭС нужна, а не просто владелец)))