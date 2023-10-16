Рэтклифф планирует расширить «Олд Траффорд» до 90 тысяч мест

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вчера, 19:46

Домашний стадион «Манчестер Юнайтед» может увеличить вместимость.

По информации источника, компания Ineos, которая принадлежит британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу, изучит возможность расширения стадиона «Олд Траффорд» до 90 тысяч мест в случае покупки доли в клубе.

Рэтклифф надеется получить одобрение о приобретении 25 % акций МЮ на сумму до 1,3 млрд фунтов.

В данный момент арена вмещает 74 310 человек.