Агент Тюкавина рассказал о ситуации с контрактом своего клиента

Футбольный агент , представляющий интересы нападающего «Динамо» и сборной России , высказался на тему безголевой серии игрока.

Он забьёт, и его безголевая серия закончится. Смолов тоже уже шесть игр не забивает, такое бывает у любого. Во вчерашней игре Костя подрезал мяч и делал всё правильно, немного не повезло. Всё ещё будет, Тюкавин борется, ноги не убирает, старается приносить пользу.

Футбол — это не только голы, люди борются, выполняют черновую работу, отдают передачи. Выигрывает и проигрывает команда, не хочется искать кого-то крайнего или говорить, что тот хуже, а этот лучше. Если один недоработал, то другой это сделает за него — так было, есть и будет. А в тренировочный процесс я лезть не хочу.