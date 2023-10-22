Агент Тюкавина рассказал о ситуации с контрактом своего клиента

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина, высказался на тему безголевой серии игрока.
Он забьёт, и его безголевая серия закончится. Смолов тоже уже шесть игр не забивает, такое бывает у любого. Во вчерашней игре Костя подрезал мяч и делал всё правильно, немного не повезло. Всё ещё будет, Тюкавин борется, ноги не убирает, старается приносить пользу.
Футбол — это не только голы, люди борются, выполняют черновую работу, отдают передачи. Выигрывает и проигрывает команда, не хочется искать кого-то крайнего или говорить, что тот хуже, а этот лучше. Если один недоработал, то другой это сделает за него — так было, есть и будет. А в тренировочный процесс я лезть не хочу.
Напомним, 21-летний футболист не может забить с начала августа.
Также Сафонов рассказал о ситуации с контрактом Тюкавина с «Динамо».
Если говорить о контракте, то у Тюкавина ещё полтора года соглашения с «Динамо», что на него может давить? Остальные все разговоры и слухи поднимаем не мы. Понятно, что они раздражают и его, и меня. Это можно считать личной жизнью. Если Костя продлит контракт, то «Динамо» объявит.
Ранее главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка высказался о будущем Тюкавина.
Некоторая часть динамовских болельщиков связывает это с затянувшимся переподписанием нового соглашения игрока с Динамо и винят в этом в первую очередь его футбольного агента Алексея Сафонова, выдвигающего завышенные требования к клубу.
Справедливости ради надо отметить, что в Динамо атака сейчас далеко неидеальна и вопросы должны быть адресованы не только у Тюкавину, но и остальным форвардам, те же Гладышев, Грулёв и Смолов не могут похвастать своей результативностью.
Но всё же с подписанием нового контракта Костя может разгрузиться психологически и больше сосредоточиться на игре и Сафонов, как раз, мог бы оказать содействие в этом вопросе. Болейте за своих, а не против чужих!
Некоторая часть динамовских болельщиков связывает это с затянувшимся переподписанием нового соглашения игрока с Динамо и винят в этом в первую очередь его футбольного агента Алексея Сафонова, выдвигающего завышенные требования к клубу.
Справедливости ради надо отметить, что в Динамо атака сейчас далеко неидеальна и вопросы должны быть адресованы не только у Тюкавину, но и остальным форвардам, те же Гладышев, Грулёв и Смолов не могут похвастать своей результативностью.
Но всё же с подписанием нового контракта Костя может разгрузиться психологически и больше сосредоточиться на игре и Сафонов, как раз, мог бы оказать содействие в этом вопросе. Болейте за своих, а не против чужих!