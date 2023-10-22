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Агент Тюкавина рассказал о ситуации с контрактом своего клиента

вчера, 15:54

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина, высказался на тему безголевой серии игрока.

Он забьёт, и его безголевая серия закончится. Смолов тоже уже шесть игр не забивает, такое бывает у любого. Во вчерашней игре Костя подрезал мяч и делал всё правильно, немного не повезло. Всё ещё будет, Тюкавин борется, ноги не убирает, старается приносить пользу.

Футбол — это не только голы, люди борются, выполняют черновую работу, отдают передачи. Выигрывает и проигрывает команда, не хочется искать кого-то крайнего или говорить, что тот хуже, а этот лучше. Если один недоработал, то другой это сделает за него — так было, есть и будет. А в тренировочный процесс я лезть не хочу.

Напомним, 21-летний футболист не может забить с начала августа.

Также Сафонов рассказал о ситуации с контрактом Тюкавина с «Динамо».

Если говорить о контракте, то у Тюкавина ещё полтора года соглашения с «Динамо», что на него может давить? Остальные все разговоры и слухи поднимаем не мы. Понятно, что они раздражают и его, и меня. Это можно считать личной жизнью. Если Костя продлит контракт, то «Динамо» объявит.

Ранее главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка высказался о будущем Тюкавина.

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stanichnik
stanichnik
вчера в 18:40, ред.
Перед стартом чемпионата на Тюкавина возлагали очень большие надежды, как на основного голеадора команды и в первых турах он вполне оправдывал эти ожидания. Но с отъездом Захаряна в Испанию у Константина неожиданно сбился прицел и голевая засуха молодого форварда в РПЛ теперь уже составляет девять матчей, что в свою очередь рождает массу вопросов, в чём же кроется основная причина слабой реализации голевых моментов?

Некоторая часть динамовских болельщиков связывает это с затянувшимся переподписанием нового соглашения игрока с Динамо и винят в этом в первую очередь его футбольного агента Алексея Сафонова, выдвигающего завышенные требования к клубу.

Справедливости ради надо отметить, что в Динамо атака сейчас далеко неидеальна и вопросы должны быть адресованы не только у Тюкавину, но и остальным форвардам, те же Гладышев, Грулёв и Смолов не могут похвастать своей результативностью.

Но всё же с подписанием нового контракта Костя может разгрузиться психологически и больше сосредоточиться на игре и Сафонов, как раз, мог бы оказать содействие в этом вопросе. Болейте за своих, а не против чужих!
adekvat
adekvat
вчера в 17:34
В футболе как в жизни полоса белая, полоса черная. Все пройдет.
Гость
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