Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2023/2024

В «Реале» оценили слухи о возможном уходе Модрича

23 октября 2023, 19:49

Директор «Реала» Хосе Анхель Санчес дал комментарий на тему возможного ухода из команды полузащитника Луки Модрича.

Переход Модрича в чемпионат Саудовской Аравии в январе? Переговоры о переходе Луки в январе в чемпионат Саудовской Аравии не ведутся.

На данный момент мы не думаем о его уходе из коллектива.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дуглас Коста хочет вернуться в «Ювентус»
Сегодня, 14:37
СлухиКлубы из Саудовской Аравии попытаются подписать Де Брюйне в 2024 году
Сегодня, 10:23
Мартинес рассказал об условии, при котором уйдёт из «Астон Виллы»
Сегодня, 08:46
СлухиГвардиола определился с преемником Де Брюйне
Сегодня, 00:48
Слухи«Реал» готов заплатить 40 млн евро за игрока «Реала Сосьедад»
Сегодня, 00:16
Слухи«Реал» и «Барселона» рассматривают вариант с подписанием Габриэля Жезуса
Вчера, 23:20
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ TheBoLt (раскрыть)
24 октября в 11:18
Модрич не хочет заканчивать карьеру и выражает недовольство по поводу того, что его определили в игрока замены в Реале. Так с чего вы решили, что он после этого сезона закончит свою карьеру?
Да, Реалу сейчас будет выгодно продать Модрича, но судя по словам директора «Реала» Хосе Анхеля Санчеса желающих невыгодно покупать Модрича попросту нет. Тут главный вопрос: "сколько хочет Реал?".
Есть два варианта, первый это взять Модрича в аренду, до конца сезона, а второй это после нового года начать контакты на прямую с игроком и получить его бесплатно.
Другие варианты попросту не имеют реального смысла.
Одно точно уже понятно, что Модрича в следующем сезоне не будет в Реале, а вот где он окажется, надо будет посмотреть.
TheBoLt
TheBoLt ответ Байкал-38 (раскрыть)
24 октября в 09:51
Модрич стар и может в конце сезона уйти из футбола. А шейхи хотят успеть на него посмотреть, им полгода будет достаточно. Отпустит его Реал за любую цену, если у него контракт заканчивается, а он сам лишний. Просто зарплатную ведомость разгрузить отпустят
95-shishani-95
95-shishani-95
24 октября в 06:55
Модрич так-то не молодеет. На это тоже надо смотреть. Неизвестно, каким он будет после сезона. Если взять в январе, то может он поможет брать чемпионство в Саудовской Аравии. А денег у этих саудитов ну ооооооочень много.
Маг_тм
Маг_тм
24 октября в 06:48
Луку оставили просто чтобы молодежь смотрела, и набиралась опыта у легендарного полузащитника, думаю Реал не продаст за бесценку этот вариант.
Байкал-38
Байкал-38 ответ TheBoLt (раскрыть)
24 октября в 03:46
Вы реально так думаете не обращая внимание на реальность?
Не надо думать, что шейхи настолько тупы, что могут раскидываться теперь деньгами даже не думая.
Модрич через два месяца с хвостиком сам сможет вести переговоры с любым клубом мира и Реал ему не указ в этом случае.
По окончанию этого сезона Модрич станет свободным агентом.
Реал не хочет продлять контракт с Модричем, а если и продлит, то на унизительных условиях.
Модрич не доволен своим положением и сам не захочет продлевать контракт.
Короче всё указывает, что Модрич уйдёт из Реала по окончанию сезона и зачем за игрока платить бешенную неустойку в январе, если через четыре месяца он достанется бесплатно.
Надо реально смотреть на вещи.
протон
протон
24 октября в 00:12, ред.
Лука если бы хотел, перешел бы в Аравию уже нынешним летом, на руках у него было отличное предложение, но он хочет завершить карьеру в Мадриде. Было бы красиво, если бы завершил в следующем году на уже полностью обновленном Бернабеу под овации тысяч болельщиков. Да и в сборной последний аккорд исполнить на Евро. Хотя физически Лука до сих пор очень милее, настоящий профессионал.
ABir
ABir
23 октября в 21:54
Раз агент говорит, что не думает об уходе Модрича, значит только об нем и думает, день и ночь.
TheBoLt
TheBoLt ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
23 октября в 20:34
Может и так) не слежу за Реалом. Если действительно бесполезен, то почему бы и не продать
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ TheBoLt (раскрыть)
23 октября в 20:31
Перес не дурак, как только от шейхов будет достойное предложение, он Модрича в подарочную коробку завернёт и силком отправит.

Разве не он продал на старте сезона ключевого игрока Каземиро в прошлом году, несмотря на все проблемы, связанные с его уходом? А уж откровенно не приносящего никакой пользы в этом году Модрича он продаст с огромным удовольствием.
TheBoLt
TheBoLt
23 октября в 20:21
Шейхам проще оплатить неустойку за разрыв контракта по желанию игрока и переманить его, чем договариваться с клубом. Да, неустойка большая и зависит от стоимости контракта и оставшегося срока контракта, но иногда сделать так намного дешевле, чем клуб заламывает цену
Остапчук 67
Остапчук 67
23 октября в 20:19
Врет и не краснеет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 