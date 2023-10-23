В «Реале» оценили слухи о возможном уходе Модрича

Директор «Реала» Хосе Анхель Санчес дал комментарий на тему возможного ухода из команды полузащитника Луки Модрича.
Переход Модрича в чемпионат Саудовской Аравии в январе? Переговоры о переходе Луки в январе в чемпионат Саудовской Аравии не ведутся.
На данный момент мы не думаем о его уходе из коллектива.
Разве не он продал на старте сезона ключевого игрока Каземиро в прошлом году, несмотря на все проблемы, связанные с его уходом? А уж откровенно не приносящего никакой пользы в этом году Модрича он продаст с огромным удовольствием.
Разве не он продал на старте сезона ключевого игрока Каземиро в прошлом году, несмотря на все проблемы, связанные с его уходом? А уж откровенно не приносящего никакой пользы в этом году Модрича он продаст с огромным удовольствием.