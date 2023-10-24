Во «Фрозиноне» заявили, что присмотрелись бы к Джикии

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24 октября 2023, 15:41

Председатель правления «Фрозиноне» Гуидо Ангелоцци высказался об интересе к защитнику «Спартака» .

Капитан «красно-белых» уже пять матчей подряд не выходит на поле в матчах РПЛ .