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Во «Фрозиноне» заявили, что присмотрелись бы к Джикии

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25процентный клоун
25процентный клоун
24 октября в 17:57
А мы доплатим
sihafazatron
sihafazatron
24 октября в 17:01
"Мы бы присмотрелись к Джикии."

Ключевое слово "бы"! Был бы интерес, то уже бы просматривали его.
shlomo2
shlomo2
24 октября в 16:35
Думаю что если будет предложение, то Георгию стоит переходить.
Scorp689
Scorp689
24 октября в 16:14
Хороший вариант... нужна перезагрузка карьеры, а то глаз замылился...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 октября в 16:13
Будет хорошо для самого Джикии думаю. Плюсов много, как для Спартака, так и для самого футболиста, если это правда. Только вот верить сейчас ничему нельзя).
lotsman
lotsman
24 октября в 16:13
А что же не присматриваетесь? Присмотритесь повнимательней, может быть и разачеруетесь.
Валерыч
Валерыч
24 октября в 15:56, ред.
Пусть Джикия едет в Италию, может там перезагрузит свою карьеру.
В Спартаке от него уже пользы мало.
Пока молодой был, бегал, старался,
а щас сплошные привозы и косяки.
5fxhxgcu8xe3
5fxhxgcu8xe3
24 октября в 15:51
Джикия сейчас не в почёте, можно обсуждать
Гость
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