Во «Фрозиноне» заявили, что присмотрелись бы к Джикии

Председатель правления «Фрозиноне» Гуидо Ангелоцци высказался об интересе к защитнику «Спартака» Георгию Джикии.
Капитан «красно-белых» уже пять матчей подряд не выходит на поле в матчах РПЛ.
Мы бы присмотрелись к Джикии.
Председатель правления «Фрозиноне» Гуидо Ангелоцци высказался об интересе к защитнику «Спартака» Георгию Джикии.
Капитан «красно-белых» уже пять матчей подряд не выходит на поле в матчах РПЛ.
Мы бы присмотрелись к Джикии.
Ключевое слово "бы"! Был бы интерес, то уже бы просматривали его.
Ключевое слово "бы"! Был бы интерес, то уже бы просматривали его.
В Спартаке от него уже пользы мало.
Пока молодой был, бегал, старался,
а щас сплошные привозы и косяки.
В Спартаке от него уже пользы мало.
Пока молодой был, бегал, старался,
а щас сплошные привозы и косяки.