Чистяков высказался о возможном уходе из «Зенита»

Защитник «Зенита» ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

Не играю, наверное, потому что еще не готов. Нужно набрать физическую форму. Как ее наберу, тогда и буду играть. Каждый футболист не будет доволен, когда не играет. Ищу проблемы в себе. В этом только моя вина. Повторюсь, нужно набрать форму. А потом уже будем смотреть, кто будет играть.

Рассматриваю ли вариант с уходом в аренду зимой? Нет. Буду бороться за место в составе.