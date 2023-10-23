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Чистяков высказался о возможном уходе из «Зенита»

23 октября 2023, 18:49

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

Не играю, наверное, потому что еще не готов. Нужно набрать физическую форму. Как ее наберу, тогда и буду играть. Каждый футболист не будет доволен, когда не играет. Ищу проблемы в себе. В этом только моя вина. Повторюсь, нужно набрать форму. А потом уже будем смотреть, кто будет играть.

Рассматриваю ли вариант с уходом в аренду зимой? Нет. Буду бороться за место в составе.

Ранее на эту тему высказался главный тренер команды Сергей Семак.

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Все комментарии
nubom
nubom
23 октября в 21:23
Ну, уже недолго осталось...
wxnxtz3pcmt3
wxnxtz3pcmt3
23 октября в 20:33
Надо пытаться заслужить!!
lotsman
lotsman
23 октября в 19:37
Правильно, нужно повышать мастерство и добиваться места в составе.
ermak6848
ermak6848
23 октября в 19:29
Тренер видит готовность игрока. В таком случае лучше уйти в аренду - как вариант..
wu9jvb2zc2kg
wu9jvb2zc2kg
23 октября в 19:16
Похоже там места ему уже не найдут
протон
протон
23 октября в 19:16
Бери пример с Алипа, он одной ногой уже стоял на вылет из основы, а теперь твëрдо закрепился. Играет надëжно на своей позиции, и даже заметно преуспел в том что раньше вообще не умел, в дальнем пасе. А Ренана похоже надо в аренду, лучше в Крылья, или обмен на Гарре, там Осинькин выбьет из него дурь, он пожестче Семака.
Гость
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